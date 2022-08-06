УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10588 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 307 4

За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 "прильотів", поранено людину, - Живицький. ФОТО

За добу росіяни відкривали артилерійський вогонь 5 разів по Сумщині, було понад 60 "прильотів", одна людина зазнала поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні. Пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Живицький, загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.
Усього понад 60 прильотів.

Також читайте: Минулої доби армія РФ тричі обстріляла Сумщину, - Живицький

За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 прильотів, поранено людину, - Живицький 01

За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 прильотів, поранено людину, - Живицький 02

За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 прильотів, поранено людину, - Живицький 03

Автор: 

обстріл (30503) Сумська область (4173) Живицький Дмитро (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян Джерело:
показати весь коментар
06.08.2022 07:29 Відповісти
Потрібно бити у відповідь і робити демілітиризовану зону глибиною 60 км зі сторони руського кордону.
показати весь коментар
06.08.2022 09:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
06.08.2022 10:18 Відповісти
 
 