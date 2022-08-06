За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 "прильотів", поранено людину, - Живицький. ФОТО

За добу росіяни відкривали артилерійський вогонь 5 разів по Сумщині, було понад 60 "прильотів", одна людина зазнала поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні. Пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Живицький, загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.

Усього понад 60 прильотів.

Також читайте: Минулої доби армія РФ тричі обстріляла Сумщину, - Живицький













