За добу на Сумщині зафіксовано понад 60 "прильотів", поранено людину, - Живицький. ФОТО
За добу росіяни відкривали артилерійський вогонь 5 разів по Сумщині, було понад 60 "прильотів", одна людина зазнала поранення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.
"Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі в лікарні. Пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Аварійні служби працюють, все має бути відновлене найближчим часом. Кількість пошкоджених будинків встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Живицький, загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.
Усього понад 60 прильотів.
