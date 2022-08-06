Ворог наступає в напрямку Бахмута, окупанти активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Окупанти зруйнували наші міста та села, а тепер вимушують безхатченків за їжу йти на референдум.

Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєверодонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - зазначив він.

За словами Гайдая, наразі на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ. Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області.









"Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - додав Гайдай.

Стосовно ситуації на фронті він повідомив, що ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках.

Російська армія, як і раніше, застосовує тактику "випаленої землі", не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки.

Так, упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.

"Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією", - поінформував очільник регіону.

За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти.

Окупанти ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.