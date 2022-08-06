УКР
Ворог наступає в напрямку Бахмута, окупанти активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Окупанти зруйнували наші міста та села, а тепер вимушують безхатченків за їжу йти на референдум.

Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєверодонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Про це заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум", - зазначив він.

За словами Гайдая, наразі на Луганщині активізовано "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до референдуму про входження регіону до складу РФ. Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області.

"Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - додав Гайдай.

Стосовно ситуації на фронті він повідомив, що ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках.

Російська армія, як і раніше, застосовує тактику "випаленої землі", не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки.

Так, упродовж 5 серпня в районі лінії фронту між Луганщиною та Донеччиною ворогом було випущено п’ять ракет, ще шість разів працювала ствольна та реактивна артилерія окупанта.

"Тричі застосовувалися міномети, штурмові дії росіян підтримувалися танковими обстрілами та авіацією", - поінформував очільник регіону.

За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти.

Окупанти ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

Олександр Бригинець
@bryhynets
1 год
Саліван активно спілкується з Єрмаком і це ніби доказ легітимності Єрмака для США на противагу Спартц
Але Саліван - на противагу Конгресу і Спартц - противник постачання далекобійних ракет і надання рашистам статусу «спонсора тероризму» - що ж йому такого розказує той Єрмак?
06.08.2022 08:54 Відповісти
Непрофесіонал, який ні дня не служив в армії є її головнокомандуючим і разом з єрмаком, у якого папа в ФСБ дає вказівки Залужному як воювати. Більшої зради світ не бачив.
06.08.2022 08:59 Відповісти
Усі українські території здали путіну за договором, я ні Гайдаю, ні зеленському не маю підстав вірити. Особливо після знищення азовців.
В.Спартц (конгресвумен США) просто так ляпати щодо підозр Єрмаку не буде без доказів.
Згадайте "анекдотичну" історію з прем'єром Британії, і чим для нього це закінчилося.
06.08.2022 08:59 Відповісти
Дєрьмак не сидить, то ворог наступає.
06.08.2022 08:53 Відповісти
Олександр Бригинець
@bryhynets
1 год
06.08.2022 08:54 Відповісти
06.08.2022 08:59 Відповісти
Дамбас вже нареферендив свого часу. Як би у них був Візит, а не Визит, то їм би не асвабаждалі рускаязичную чєлюсть.
06.08.2022 08:56 Відповісти
Ніхто на тих "референдумах" не рахував "голоси". Навіщо?

І зараз ніхто не рахуватиме, їм головне намалювати папірець, щоб потім всюди кричати "референдум!", не уточнюючи рівень його законності.
06.08.2022 09:04 Відповісти
Через цих уйобків і почалась війна в Україні.
06.08.2022 09:13 Відповісти
06.08.2022 08:59 Відповісти
Гайдай тут до чого?
06.08.2022 09:02 Відповісти
Хотя бы до того ,что его вотчина и зона ответсвенности это луганщина ,которую он вместе с безуглой и зебильной властью просрал своими росказнями про отход наших войск на другие, боле укреплённые позиции .Пусть уже лучше заткнётся со своими комментариями. На донеччине есть свой очильнык вот и пусть этими рассказами и комментариями занимается он ,а гайдай уходит по тихому в отставку и на пенсию
06.08.2022 09:12 Відповісти
американці тиждень назад казали що не візьмуть Бахмат побачимо - "Росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.американський Інститут дослідження війни (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-28 ISW )
06.08.2022 09:01 Відповісти
Не візьмуть та малоймовірно це різні речі. Я впевнений у героїзмі хлопців з ЗСУ, але не впевнений у якості командування та договорняки політиків також ніхто не відміняв.
06.08.2022 09:17 Відповісти
1+1 и остальное лайно нам лапшу на уши льют , мол все хорошо, все БУДЕТ прекрасно , Украина БУДЕТ центром вселенной , а зеленский и ермак единственные во всей солнечной системе противостоят агрессии , разинувшие рот имбецилы наслушавшись этого бреда идут в торговые центры за развлекухой где их накрывает ракета , уцелевшие бегут к телевизору за очередной порцией лайна и через неделю все повторяется ..........................ключевые слова - контрнаступление, хаймарсы, атака всу, уничтожено оккупантов, освободили, выше нос.
06.08.2022 09:54 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
06.08.2022 10:41 Відповісти
 
 