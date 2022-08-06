УКР
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ. ФОТОрепортаж

Російські війська обстрілюють обласний центр та райони в Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі на 6 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

Читайте також: Окупанти стріляли поблизу Запорізької АЕС. Зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика, - "Енергоатом"

Вночі росіяни обстріляли проммайданчик селища Степногірськ. В результаті пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.

Увечері 5 серпня ворожий обстріл пошкодив магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Також читайте: Окупанти накопичили певну базу персональних даних мешканців Енергодару та активно готуються до "референдуму", - мер Орлов

У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ 01
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ 02
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ 03
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ 04
У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ 05

армія рф (18544) крилаті ракети (1092) обстріл (30503) Запорізька область (3988) Енергодар (265) Старух Олександр (199)
