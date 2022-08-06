У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ. ФОТОрепортаж

Російські війська обстрілюють обласний центр та райони в Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі на 6 серпня ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Значних руйнувань також не зафіксовано.

Вночі росіяни обстріляли проммайданчик селища Степногірськ. В результаті пошкоджена електропідстанція. Наразі у всіх населених пунктах громади електропостачання відсутнє.

Увечері 5 серпня ворожий обстріл пошкодив магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

