5 447 26

СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині. ФОТОрепортаж

сбу

Затримано ворожих агентів, що надавали ворогу інформацію про позиції українських військових та їх переміщення.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Служба безпеки викрила діяльність російської агентурної мережі, що збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Відомо, що затримані "доповідали" агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Читайте також: Юрій Бродський про обшуки СБУ: Вони зайнялися економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років

Встановлено, що одним зі "зв’язкових" російських агентів був представник окупаційної адміністрації РФ. Ним виявися "посадовець" так званого "верховного суду ДНР", що причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами. Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ.

Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з матеріалами фото-, відео фіксації. Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України. Для "розгону" деструктивного контенту використовував власний акаунт у російських соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів Миколаєва. ФОТОрепортаж

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 01
СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 02
СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 03
СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 04
СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 05
СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині 06

СБУ (13286) зливання інформації (72) Донецька область (9433) державна зрада (1762) Луганська область (4927)
+13
І це знову не дєрьмак. Коли ж вони вже почнуть працювати?
показати весь коментар
06.08.2022 10:36
+11
загубили б цю мразоту десь у лісі..
показати весь коментар
06.08.2022 10:48
+9
Згоден з генералом Кривоносом в цьому питанні. Ціх покидьків треба розстрілювати на місті.
показати весь коментар
06.08.2022 10:47
І це знову не дєрьмак. Коли ж вони вже почнуть працювати?
показати весь коментар
06.08.2022 10:36
Риба гниє з голови, - голоави ОПрез.
показати весь коментар
06.08.2022 10:40
"до складу входили 6 місцевих жителів" ... 😡
показати весь коментар
06.08.2022 10:44
Біля стіни,но не фоткати
показати весь коментар
06.08.2022 10:46
Згоден з генералом Кривоносом в цьому питанні. Ціх покидьків треба розстрілювати на місті.
показати весь коментар
06.08.2022 10:47
загубили б цю мразоту десь у лісі..
показати весь коментар
06.08.2022 10:48
На фото червоний прапор з серпом і молотом. Напевне, ще десь і портрет куйла є.
показати весь коментар
06.08.2022 10:51
Сама в шоцi🤢
показати весь коментар
06.08.2022 10:54
працює контрозвідка "в полі".і результативно. А верх паралізований, "авторитет" кротів заважає. Ну яий дрищ з кротоферми буде сам на себе кадайнки пялити.
показати весь коментар
06.08.2022 10:52
все до единого выйдут под залог, уже сколько таких случаев было
показати весь коментар
06.08.2022 10:54
Даже на подконтрольной территории Донбасса 60-70% населения хотят в "русский мир"
показати весь коментар
06.08.2022 10:56
На жаль, так і є
показати весь коментар
06.08.2022 11:00
Фейковые цыфры.
Ты сам проверял?
Или ты спец по псевдореферендумам?
Тогда проведи референдум в рф - по вопросу - "сколько населения рф хотят доллары сша?"
показати весь коментар
06.08.2022 11:21
не треба згущувати:
30 % там за "совок" і пророка єво рф,
30 % - за європейську Україну,
а ще 30 % "болото" - приєднаються до переможця
показати весь коментар
06.08.2022 11:37
Це зрадники і нелюди , які за гроші продають свою краіну , але ж у них
є куратори , які сидять у ВР нашої країни - ось кого , в першу чергу , сьогодні повинні
саджати наші служби !
показати весь коментар
06.08.2022 10:56
В ОПі зЕзилента.
показати весь коментар
06.08.2022 11:05
Военное время,допросили с пристрастием и в расход, такие продажные существа не изменятся.
показати весь коментар
06.08.2022 11:13
Молоді ще, і баба
показати весь коментар
06.08.2022 11:14
Офіс преЗедента потрусіть та верховну раду.
показати весь коментар
06.08.2022 11:16
так а хто злив операцію з вагнерівцями?
які тепер катують і убивають наших людей?
а, СБУ?
хто Наумова і Кулініча призначив? хто призначив Демченка? Тарана?
показати весь коментар
06.08.2022 11:25
Друзі, там в СБУ є сторінка на фб, пішли туди, натовчем їх.
показати весь коментар
06.08.2022 11:26
Агентура *****! Домогосподарку ватну зловили. Агентура сидить в ОП придурки
показати весь коментар
06.08.2022 11:30
Молодці, що зловили.
Але якщо подумати: кого з великих сепарів заарештували чи засудили? Ну, Медведчука. А де всі ці рабиновичі, бойки, шуфричі, мураєві, бондаренки, ім'я їм легіон....
Коротше кажучи, країною управляють зрадники та пуйлівські агенти - тому вже майже півроку знищується Україна.
показати весь коментар
06.08.2022 11:46
Рабиновіч сидить в Ізраілі і повертатися не збирається в Украіну , а все тому , що його ніхто із наших спецслужб не чіпає 😠
показати весь коментар
06.08.2022 11:51
в канаву іх....
показати весь коментар
06.08.2022 12:00
Так а навіщо ПІдозра? Військовий час .А потім адвокат,судові засдання.А чому у військовий час не змінено законодавство для зрадників і чиновників зрадників . Як ви ,як МИ хочемо перемогти ? Вища міра покарання !
показати весь коментар
20.12.2022 07:53
 
 