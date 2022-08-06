СБУ викрила російську агентурну мережу, що інформувала ворога про дислокацію ЗСУ на Донеччині. ФОТОрепортаж

Затримано ворожих агентів, що надавали ворогу інформацію про позиції українських військових та їх переміщення.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, Служба безпеки викрила діяльність російської агентурної мережі, що збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

Відомо, що затримані "доповідали" агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі "зв’язкових" російських агентів був представник окупаційної адміністрації РФ. Ним виявися "посадовець" так званого "верховного суду ДНР", що причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами. Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ.

Отримані дані передавали загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з матеріалами фото-, відео фіксації. Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію Росії проти України. Для "розгону" деструктивного контенту використовував власний акаунт у російських соцмережах.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.











