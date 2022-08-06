Поліція фіксує наслідки обстрілів військами РФ Нікополя, вже надійшло 48 повідомлень про руйнування. ФОТО
Унаслідок обстрілу Нікополя пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, автомобілі, виникли дві пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на дані національної поліції України в телеграмі.
"Станом на 9-ту годину ранку до поліції надійшло 48 повідомлень про руйнування від мешканців міста.
Сьогодні вночі, 6 серпня, ворог обстріляв Нікополь, в черговий раз накривши вогнем із РСЗВ спальний район міста. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки містян, господарські споруди та автомобілі.
В результаті обстрілу сталися пожежі у двох приватних будинках, пошкоджено лінії електропередач, газопровід. Остаточна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині на місцях подій працюють слідчі та вибухотехніки. Поліцейські фіксують всі воєнні злочини РФ, документують кожен факт російської агресії.
