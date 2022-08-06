Через ворожі обстріли знищено 70 га пшениці у Степногірську Запорізької області. ФОТОрепортаж

Внаслідок збройної атаки на Запоріжжя правоохоронці задокументували пошкодження інфраструктури одного з місцевих акціонерних товариств. У Василівському районі ворожим вогнем знищено 70 гектарів врожаю з пшеницею.

Постраждалих не зафіксовано. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Як зазначається, вчора до органів поліції надійшло три повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури в місті та області в результаті обстрілів військовими російської армії.

"Другу добу поспіль злочинці атакують запорізький обласний центр. Вчора вночі окупанти випустили по місту декілька ракет, які влучили в один із об’єктів інфраструктури. Внаслідок вибуху пошкоджено територію приватного акціонерного товариства з техпідтримки гірничодобувної промисловості та підземної розробки. Ракети влучили у цеха та систему трубопроводу", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, до поліції надійшло повідомленням про те, що російські злочинці продовжують завдавати значних матеріальних збитків українському врожаю у Василівському районі. Поліцейські задокументували декілька фактів обстріляних полів на території Степногірської ОТГ. В результаті ліквідації наслідків пожежі спеціалісти зафіксували понад 70 гектарів вигорілого посіву озимої пшениці.

"Також працівники поліції зафіксували декілька фактів обстріляних домівок та прилеглої території у населених пунктах Пологівського району. Ракети влучили у земельні ділянки поблизу житлових помешкань, внаслідок у ґрунті утворилися об’ємні воронки", - зазначають у місцевій поліції.

За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".