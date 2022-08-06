Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області.

Як зазначається, за завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

"Отримані дані окупанти використовували для завдання прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників. У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували.

З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий "відповідальний за збір розвідінформації" на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

"До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих. У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих", - додають в СБУ.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.