УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9938 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 483 31

Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

"Отримані дані окупанти використовували для завдання прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників. У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівнику Херсонського відділення "Укрпошти" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ 01
Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ 02
Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ 03
Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ 04

З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий "відповідальний за збір розвідінформації" на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

"До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих. У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих", - додають в СБУ.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Окупанти затримали заступника гауляйтера Нової Каховки, його звинувачують у розбої, - Хлань

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.

Автор: 

Миколаївська область (2357) СБУ (13286) колабораціонізм (1193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Я розумію, що сьогодні серед цих агентів не буде Zе і д'єрмака (а також бенедіктової з бакановим і *********; як виконавців); але згодом мають появитися. І одним із звинувачень має бути ліквідація ними військового суднобудівництва на заводі "Кузня на Рибальському" та безпідставне утримання під вартою директора заводу Шандри і зам.міністра МО генерала Павловського.
показати весь коментар
06.08.2022 13:11 Відповісти
+12
показати весь коментар
06.08.2022 13:16 Відповісти
+11
Судячи з переписки в мобільнику на їх совісті багато загиблих цих падлюк треба розстрілювати на місці някого суда за сопротівленія чи за попитку к бігству люба причина для вбивства предателя буде доброй
показати весь коментар
06.08.2022 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серед затриманих агентів був О. Хардін
показати весь коментар
06.08.2022 13:03 Відповісти
Не показали морди і не назвали прізвища. На **я така новина.
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
срок от 8 до 12 лет ? вы что **-сь ? ИДЕТ ВОЙНА,неужели нельзя пересмотреть статьи Закона и впаять пожизненное с отработкой на добыче урановой руды ! штаны протирают в Раде и яйца чешут !
показати весь коментар
06.08.2022 14:43 Відповісти
Наши "честнейшие" судьи их отпустят под залог, как и отпускали других предателей, и они могут и дальше работать на врага.
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования. Она уже на свободе, судья выпустил под залог 500.000 гривень.
показати весь коментар
06.08.2022 16:33 Відповісти
А показово стратити?
показати весь коментар
06.08.2022 13:08 Відповісти
Матері їх ковінька! Там більш тяжкі статті - шпигунство та державна зрада, а їм інкримінують, начебто, вони несвідомопоширювали інформацію у соцмережах.
показати весь коментар
06.08.2022 13:09 Відповісти
Выселить из квартир всех их родственников, полностью, 100% национализировать их имущество и передать его тем кто его лишился, а их самих - на работы в катакомбы на 20 лет, или на разминирование полей..
показати весь коментар
06.08.2022 14:02 Відповісти
Я розумію, що сьогодні серед цих агентів не буде Zе і д'єрмака (а також бенедіктової з бакановим і *********; як виконавців); але згодом мають появитися. І одним із звинувачень має бути ліквідація ними військового суднобудівництва на заводі "Кузня на Рибальському" та безпідставне утримання під вартою директора заводу Шандри і зам.міністра МО генерала Павловського.
показати весь коментар
06.08.2022 13:11 Відповісти
Починати треба було з них. На детектор і про міни під Маріуполем і вайни нє будєт і на гілляку як румуни зробили. Румунію відразу взяли ЄС. Дорога в ЄС йде через таку процедуру.
показати весь коментар
06.08.2022 13:58 Відповісти
ссссуки ...............
показати весь коментар
06.08.2022 13:12 Відповісти
...православные
показати весь коментар
06.08.2022 13:17 Відповісти
Судячи з переписки в мобільнику на їх совісті багато загиблих цих падлюк треба розстрілювати на місці някого суда за сопротівленія чи за попитку к бігству люба причина для вбивства предателя буде доброй
показати весь коментар
06.08.2022 13:12 Відповісти
только ликвидация, если нет, то всплывет в другом месте, это зараза которую можно убрать только хирургическим методом.
показати весь коментар
06.08.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 13:16 Відповісти
Думал, форумчане про суку православную не вспомнят. Ошибся, рад. Эта тварь принесла Украине не меньше вреда, чем те гады, которых поймали.
показати весь коментар
06.08.2022 14:51 Відповісти
Та хіба тільки він, а його проросійські колеги-однодумці нестор шуфрич і макс бужанський досі у Раді.
показати весь коментар
06.08.2022 15:32 Відповісти
Николаевский завод "Океан" довел до ручки русский агент Новинский. Он же, - крипто-армянин Малхасян, он же, - "**** православная".
показати весь коментар
06.08.2022 23:10 Відповісти
ОПЗЖ та особисто Новинський.
показати весь коментар
06.08.2022 13:16 Відповісти
справжні навчені агенти ніколи б таке палево на кишені б не тримали
якась дрібна мерзота місцевого розливу
показати весь коментар
06.08.2022 13:18 Відповісти
А вони не справжні навчені агенти, а прихильники руцкава міра, що потрапили в поле зору ФСБ. В статті так і написано. Цю втрату ФСБ поповнить новими прихильниками. Яких не бракує через те, що впійманих не розстрілюють на місці. Деякі наші "державні" чинники так і не перейшли на режим війни.
показати весь коментар
06.08.2022 13:27 Відповісти
а я що сказав?
показати весь коментар
06.08.2022 13:30 Відповісти
Та тільки за ці дописи в соц мережі стріляти треба. І більше ніяких доказів не потрібно.
Проста наша влада імпотентна, ніяк не може прийняти відповідні закони щодо знищення фізичного зрадників(страти), особливо під час війни, Верховна рада "муму жує" а не стоїть на захисті України
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
Однозначно ликвидировать,но сначала кастрировать паскуд,вирус предательства нужно уничтожать!
показати весь коментар
06.08.2022 13:23 Відповісти
Розкрита кротівня в СБУ -А ДЕ ЗАРАЗ БАКАНОВ? РАДНИК У БУДАНОВА? Разом з Гогалішвіллі?
показати весь коментар
06.08.2022 13:33 Відповісти
а шо там в топах?
усе свои?
показати весь коментар
06.08.2022 13:38 Відповісти
Місцеві Слуги Народу, або "поросль" ОПЗЖ,- в них, навіть офіси один на всіх, так і називається-ОП...
показати весь коментар
06.08.2022 13:45 Відповісти
Якщо агенти фсб викриті, чому вони досі в найвищому керівництві держави?
показати весь коментар
06.08.2022 13:46 Відповісти
В КРЕМАТОРИЙ ************ НЕМЕДЛЯ.......................................................СБУ РЕСПЕКТ!
показати весь коментар
06.08.2022 13:46 Відповісти
А де Новінський і Зеленський?
показати весь коментар
06.08.2022 14:00 Відповісти
Не там і не тих впіймали
показати весь коментар
06.08.2022 15:22 Відповісти
Морди закрили бо відпустять під заставу. Нажаль.
показати весь коментар
06.08.2022 15:52 Відповісти
 
 