Викрито агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України виявили двох ворожих агентів, причетних до діяльності агентурної мережі ворога у Миколаївській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, за завданням російської спецслужби зловмисники здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.
"Отримані дані окупанти використовували для завдання прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників. У результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували.
З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий "відповідальний за збір розвідінформації" на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.
Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.
"До виконання деяких завдань залучали своїх знайомих. У ході обшуків, проведених за місцями проживання агентів, виявлено та вилучено обладнання для передачі розвідданих", - додають в СБУ.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі.
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования. Она уже на свободе, судья выпустил под залог 500.000 гривень.
якась дрібна мерзота місцевого розливу
Проста наша влада імпотентна, ніяк не може прийняти відповідні закони щодо знищення фізичного зрадників(страти), особливо під час війни, Верховна рада "муму жує" а не стоїть на захисті України
усе свои?