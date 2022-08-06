Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки. ФОТО

В приміщенні філармонії загарбники збирають тюремні клітки для майбутнього "суду" над оборонцями Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Вадим Бойченко просить світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

"Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - сказав він.



