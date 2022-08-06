УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Фото Окуповані території
27 169 91

Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки. ФОТО

В приміщенні філармонії загарбники збирають тюремні клітки для майбутнього "суду" над оборонцями Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. Діаметр арматури - 20 мм. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Вадим Бойченко просить світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.

Також дивіться: На території розбомбленого заводу "Азовсталь" окупанти влаштували концерт. ФОТО

"Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - сказав він.

Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки 01
Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки 02

Автор: 

Маріуполь (3263) окупація (6830) самосуд (15) Бойченко Вадим (88) воєнні злочини (1924)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+65
Обосралась современная цивилизация со своими принципами. Выкормили просто какое-то племя из преисподней.
показати весь коментар
06.08.2022 14:35 Відповісти
+61
Зеля, это и есть твоя "спецоперация"? Гарантийщик хренов.
показати весь коментар
06.08.2022 14:21 Відповісти
+57
***** средневековье какое. это ваще логике поддается? в 21 веке то.
показати весь коментар
06.08.2022 14:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** средневековье какое. это ваще логике поддается? в 21 веке то.
показати весь коментар
06.08.2022 14:19 Відповісти
Обосралась современная цивилизация со своими принципами. Выкормили просто какое-то племя из преисподней.
показати весь коментар
06.08.2022 14:35 Відповісти
Логике не поддается, як 40 000 000 держава довірила клоуну стати у руля. Я ***** не можу укласти це у свою голову
показати весь коментар
06.08.2022 20:59 Відповісти
Причому за них голосували і військові,в тому числі і азовці.
показати весь коментар
06.08.2022 21:36 Відповісти
За него голосовало 73% не от 40 миллионов, а 73% от тех, кто пришел на выборы.
показати весь коментар
07.08.2022 07:06 Відповісти
А в чому винна цивілізація?
В тому що самі українці не хотіли йти до цивілізації, вибираючи якихось *********, які ближче до Росії.
Тепер питання, хто такий Єрмак?
показати весь коментар
07.08.2022 15:30 Відповісти
Мер міста Вадим Бойченка просить світову спільноту, ООН та Червоний Хрест втрутитися в ситуацію й не допустити порушення правил поводження з військовополоненими.
_____________________________________
ООН та Червоний Хрест не варто й просити, їм начхати!
показати весь коментар
06.08.2022 14:20 Відповісти
только хаймарсом ввалить по той филармонии. и не раз.
показати весь коментар
06.08.2022 14:22 Відповісти
зеленые швали сдали азовцев !
показати весь коментар
06.08.2022 14:33 Відповісти
А какой у тебя был вариант, сражаться до конца, поосто сложить головы, при полном отсутствии боеприпасов? Жукова на тебя нет..
показати весь коментар
06.08.2022 14:46 Відповісти
" Жукова на тебя нет.. "
Совкодроч, не лякай тим, чого сам боїшся.
показати весь коментар
06.08.2022 15:45 Відповісти
Суть в том, что азовцы, не собирались сдаваться в плен (тем более если бы знали, что им устроит рашка).
Они сдались, только потому, что некий клоун им откровенно соврал, сказав что ООН и красный крест дали гарантию. Теперь он устраивает очередной спектакль обвиняя в их в нарушении гарантий... Эти организации ещё те суки, но гарантий они таки не давали, они просто пообещали, что помогут с обменом
показати весь коментар
06.08.2022 21:30 Відповісти
Червоний Хрест, В ПРИНЦИПІ, нічого не буде вимагати. ООН може прийняти резолюцію Генеральної Асамблеї, на яку немита вчергове заб'є , Рада безпеки ООН нічого не зможе вдіяти, внаслідок того, що немита накладе вето. Єдине - після перемоги, під час трибуналу, позиція ООН буде врахована.
показати весь коментар
06.08.2022 16:39 Відповісти
Щоб був трибунал треба перемогти росію, увірватися в бункер путіна на уралі, і витягти його на трибунал. Хтось у це вірить? Західні партнери дадуть на це зброю? Нейтралізують ядерний арсенал москалів? Фантазії і не більше.

показати весь коментар
07.08.2022 10:19 Відповісти
З таким успіхом, може свиснути собі у ***. Червоний ні за кого не заступається по умолчанію, а ООН розбирається з усім - пост-фактум. Так що так, може свиснути, туди, куди пішов російській карабль.
показати весь коментар
07.08.2022 03:14 Відповісти
Шановна, а можна спитати, чому мер звертається до світової спільноти,
а не до влади?
Може вже дійсно перестають довіряти ОПІ?
показати весь коментар
07.08.2022 15:40 Відповісти
Зеля, это и есть твоя "спецоперация"? Гарантийщик хренов.
показати весь коментар
06.08.2022 14:21 Відповісти
ЗЕ-ля, запомни дизайн клетки !!!!

"на часі" ты будеш сидеть точно в такой же !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 16:47 Відповісти
Вчи мову кацапський бик1
показати весь коментар
06.08.2022 17:47 Відповісти
Пішов у сраку, зелений дуполіз. Так тобі зрозуміло?
показати весь коментар
06.08.2022 23:03 Відповісти
Кіля. азіров ти?
показати весь коментар
07.08.2022 00:31 Відповісти
Ердогана чого ***** не запросив до Маріуполя?,цікаво що робив би Ердоган якби курди подібне до турок зробили,переговори?
показати весь коментар
06.08.2022 14:24 Відповісти
Ну ти зрівняв йух з пальцем . Ердоган лаптєльота лупанув в прикордонні і ніж в спину лапті кричали попизнякали і все порядок
показати весь коментар
06.08.2022 15:27 Відповісти
Ну и где эта гребанная лягушатница из Эмнисти со своими высерами?
показати весь коментар
06.08.2022 14:25 Відповісти
Який червоний хрест? Яка оон? Світ виявився абсолютно не готовим до рівня чистого зла,яке являє собою кацапстан. Мало того,ще й спонсорує це зло.🤦
показати весь коментар
06.08.2022 14:27 Відповісти
Вибрали морального покруча - це красний хрест винен в цьому, чи ООН?
показати весь коментар
06.08.2022 23:29 Відповісти
******** все еще не поняли, что готовиться к клетке стоит им самим. Но в их головах 16 век, попытки запугать Украинцев, чью Страну они захватили 27 февраля. Создать у Нас чувство беспомощности над происходящим. Но это лишь их дегенеративные фантазии. Конец для них близится, и очень хотелось бы, чтоб клетка скорее схлопнулась. Это однозначно произойдет. Но как же не терпится.
показати весь коментар
06.08.2022 14:28 Відповісти
..а ведь, походу, Зеленский - соучасник кацапских преступлений по отношению к сдавшимся по его приказу Героям Мариуполя
объясните там Найвэлычнившивому, что он таки-да - попал..
суровые чтения подсунутых, чужих, текстов для вечерних видосиков - так себе, как смягчающие обстоятельства
показати весь коментар
06.08.2022 14:35 Відповісти
Зеленые твари,чего молчите?Ждете когда и оставшихся Азовцев уничтожат? В поле больших интересов Стамбул?
показати весь коментар
06.08.2022 14:38 Відповісти
Хлопців здала українска "богообрана" влада. Хто за це відповість?
Зелене ..., Дерьмак, чи істота з обличчям мавпочки?
Гешефтмахерам, звичайно, байдуже за Українсбких Патріотів. А нам?
Дивіться Швеця - він чудово розкрив схему: https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g

показати весь коментар
06.08.2022 14:38 Відповісти
Інформаційно-психологічна спецоперація з використанням полонених захисників Маріуполя продовжується у форматі вистави в багатьох актах на сцені з театральними декораціями драматургії середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
не підказуй тим тваринам
показати весь коментар
06.08.2022 16:17 Відповісти
совєцкая інквізіція
так воно 70 років і було
ссср тримався тільки на 73% тих яким #какаяразніца
показати весь коментар
06.08.2022 14:42 Відповісти
Кого вы выбрали 3 года назад ?
показати весь коментар
06.08.2022 14:44 Відповісти
А чо? "мудрий нАрід" вибрав таке саме, як сам...
показати весь коментар
06.08.2022 14:51 Відповісти
Вони вибрали чесного Голобородька
показати весь коментар
06.08.2022 14:59 Відповісти
тому що, як показали СХЕМИ в ніч перед виборам - "Порошенко наживається на війні"
коротко переказую сюжет, хто забув
Порошенко назначив якогось чиновника керувати ОборонПромом, ніякого крімінала в цьому немає, то обов'язок Порошенко - укази з кадрових питань
тот чиновник заоохотив свого сина для стремного бізнесу - воровати з Росії запчастини для нашою совкової техніки, танков та БМП
бізнес налагодили, та відремонтували ТИСЯЧІ танків та БМП, не сотні, а ТИСЯЧІ, що й було показано у рослідуванні СХЕМ
Але, хлопці що налагодили цей бізнес, тобто вивозили крадені з заводов запчастини та ризикували - працювали не безкоштовно, а за поставку запчастин з росії на мільярд гривень - вони заробили собі на 2 (два) BMW
з цього СХЕМИ зробили вивод - що не треба Порошенко, того чиновника та його сина НАГОРОДИТИ орденами Герой України за цю схему, а ... упс... от так поворот ... Порошенко, той чиновник, та його син НАЖИВАЮТЬСЯ на війні !!!! Цікаво як? Один БМВ віддали Порошенко мабуть? Про це у схемах нічого, як до цього бізнесу пов'язаний Порошенко.

Але мільоні, українців прокинулися вранці обурені на Порошенко, того чиновника, його сина, та ті два БМВ - й пішли проголосували за ЗЕленського, якій відразу же наказав конфіскувати крадені з Росії клістрони та завести кримінальну справу за кражу їх з Росії

але бог не фраєр, не тимошка, бачить немножка - і за скоене мільонам довбойобів довелося відповідати кров'ю, нажаль не власною, бо ватні курви відсиджуються по подвалах, а гинуть інші люди
показати весь коментар
06.08.2022 15:14 Відповісти
за зельця помилково голосували 73 видсотка . мабуть петро дуже игнорував ге+ге та його власника каломойського . тепер важко сприймати 19 рик коли таке горе по всий УКРАИНИ . а ти 73 проц. проливають свою кров так само як ти хто був проти зельця --- зараз треба вид ***** видбитися . потим розберемось хто кому рабинович . а вова зараз ПРЕЗИДЕНТ законнообраний народом
показати весь коментар
06.08.2022 18:13 Відповісти


"а ти 73 проц. проливають свою кров так само як ти хто був проти зельця"

Не треба видавати бажане за дійсне, тих 73% і на фронті і счеред волонтерів і половини не набереться.

Доречі, мову підучи, помилок стільки, що навіть на двієчника середніх класів не тягнеш,
що дуже схоже на дописи самого звичайного тупого троля.
показати весь коментар
06.08.2022 18:25 Відповісти
Нехай людина хоч коряво але пише на мові.
показати весь коментар
06.08.2022 23:34 Відповісти
Це ти вже таке напизтрів що читати гидко . Наче доросла дитина
показати весь коментар
06.08.2022 15:33 Відповісти
А дивитися на клітки для азовців тобі, скотина не гидко?
показати весь коментар
06.08.2022 16:50 Відповісти
А тебе яким боком це стосується? Тобі ж ніхто не вказує кого обирати?
показати весь коментар
07.08.2022 09:35 Відповісти
99% русских думают, что ПУТИНА либо уберут, либо сам здрыснет...и все будет с Европой как прежде, все спишется на тирана Путина...

Ошибочное суждение... А вот и нухуху не спишется на Путина... Ибо каждое преступление русских в Украине все транслируется в ЗАПАДНЫХ СМИ....Каждое злодеяние детально публикуется в 3-4 газетных статьях и по телеку 24Х7 в Европе и Мире... Димонизация русских продвигается полным ходом!!!
Воистину при Петре, русским открылось окно в Европу, при Путине - заколотилось... И это не МЭМ.
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
цілком підтверджую)) тільки маленька поправочка: не ДЕМОНІЗАЦІЯ рускіх, а ВІДКРИТТЯ їхнього справжнього єства, їхньої сутності як такої! так було завжди, ці террористичні і садистські методи використовувались регулярно і систематично принаймні починаючи з 1917 року. раша успадкувала все найгірше від імперіїї і посилила це на кілька порядків.
показати весь коментар
06.08.2022 16:29 Відповісти
300 лет российской истории по рубке окна в Европу псу под хвост за несколько месяцев!

***** просто гений обсира !
показати весь коментар
06.08.2022 16:50 Відповісти
Гореть в аду усiм судям.
показати весь коментар
06.08.2022 15:31 Відповісти
https://telegra.ph/file/04709a9cebc899b8e2f6b.jpg ​​ Заявление Красного креста о том что никаких гарантий для защитников "Азовстали" он не давал и уж точно не гарантировал их обмен, стало ударом под дых для руководителя ГУР МО генерала Буданова. Точнее, проблемы у Буданова начались сразу после трагедии в Еленовке. Проблемы, намного более глубокие чем себе представляет общество. Речь идет о карьере Буданова как таковой.
Буданов своим восхождением обязан удачной женитьбе. Дело в том, что супруга главы ГУР давно дружит с Марией Левченко, персональным секретарем и помощницей Зеленского. Избрание Зеленского президентом Украины привело Левченко в кабинет президента на Банковой, а ее мужа Александра Гогилашвили в зам. министра внутренних дел Авакова. Не забыли и о друзьях семьи. Буданов быстро оказался в ГУР, а когда случился "вагнергейт" и против Офиса президента взбунтовался глава ГУР Бурба, заменили его именно Будановым.
Доверие Буданов оправдал сполна, именно его подчиненные организовали похищение в Молдавии скандально-известного судьи Чауса. Не покачнул позиции Буданова и журналистский скандал, когда выяснилось что Левченко, Гогилашвили и Буданов с супругой проживают в одном доме, арендованном у Вячеслава Стрелковского, личности с многими тайнами.
Российское вторжение позиции Буданова укрепило еще больше. Дело в том, что подразделения ССО и спецназ ГУР были ударной силой обороны Киева. Именно они выполняли наиболее опасные операции и продолжают выполнять их сейчас. Позиции Буданова взлетели до небес. Формально, обеспечивая работу генштаба и МО, по факту ГУР стал обслуживать исключительно Офис президента.
Назначение Буданова главой комитета по вопросам разведки при президенте (взамен одиозного Руслана Демченко) поставило Буданова практически вровень с руководством генштаба. Мы писали уже, в последнее время военные серьезно набрали вес в окружении Зеленского, однако если генералы Залужный и Шаптала держатся "в рамочках", то Буданов взлетел практически вертикально вверх...

И тут - Еленовка.

Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.

Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...

В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь.

Думаем понятно почему заявление Красного креста Буданову сильно испортило настроение. Красный крест свое заявление сделал после признания Россией подразделения "Азов" террористической организацией, после чего обменять его бойцов стало вообще невозможно. А тут еще и Красному кресту неймется.
показати весь коментар
06.08.2022 15:58 Відповісти
Буданова? ви найшли крайнього? не кажу, що він не винен. проте він нічого не зробив такого, що не було би схвалено, затверджено і наказано зробити!
тож питання не тільки його долі і кар'єри, питання долі і кар'єри всього оп разом з п!
показати весь коментар
06.08.2022 16:20 Відповісти
Буданов справді нічого не зробив для захисту України від агресії, бо проспати наступ 150к рашистів це треба бути хіба працівником шапіто-95, але не ГУР.
показати весь коментар
06.08.2022 16:48 Відповісти
На Украину разве Буданов напал? Я думал Путин. Хм, оказывается Буданов.
Вон оно как!
показати весь коментар
06.08.2022 16:28 Відповісти
А Чонгар розмінував Ху*ло? Може здав північ України з мешканцями теж він. коли можна було заздалегідь провести евакуацію і збудувати укріплення? Це робота тупорилих і безвідповідальних Буданових і таких як він "спеціалістів".
показати весь коментар
06.08.2022 16:57 Відповісти
A шо такое "путин"?
показати весь коментар
06.08.2022 19:37 Відповісти
Что прицепились до того Красного Креста, вы подумайте кто договаривался о сдаче азовцев,

там такии фамилии как Абрамович и Арахамия и связи, которые ведут выше...
показати весь коментар
06.08.2022 16:55 Відповісти
@

Нарешті твереза думка.

Стає очевидним, що Буданова готують у козли відпущення по цьому черговому про$бу.
Вибір очевидний: не член "сім'ї" і не має захисту олігархів.

Натомість справжні винуватці залишаються за кадром. Наприклад, хто "крикнул громко из ветвей" про ЕКСТРАКЦІЮ? Well, я не злопам'ятний, але маюдобру пам'ять; це був АРАХАМІЯ.
Далі цю ідею підхопила ціла ОПа і почала тиражувати у СМІ.
Настільки інтенсивно, що частина захисників Маріуполя щиро повірила, що це реально і що влада саме це готує для них.

На УП була стаття одного з виживших вояків, морпіха з 36 бригади.
Він з частиною вояків НЕ ПОВІРИЛИ у запевнення ОПи і не пішли на прорив на з'єдання з азовцями на Азовсталі. Вони розділилися на маленькі групки і через позиції ворога вибралися з оточення і багато днів пішки діставалися до своїх. Не усі дійшли, але все ж біля 50+ героїв не попали і не були знищені у полоні.

Думається, якби арахамівська, нічим реальним не підкріплена фантазія не опанувала мізки решти морпіхів, спасенних було би набагато більше. Що стосується азовців, на Азовсталі в них такої можливості вже не було. Але, думаю, вони тепер теж пожалкували, що не обрали смерть у бою, повіривши брехні членограїв з ОПи.

Зараз ми можемо лише молитися за їхні душі. Але та гадюка в ОПі мусить бути покарана. Суворо і вже.
показати весь коментар
06.08.2022 18:27 Відповісти
Для мене слово "Екстракція" вперше прозвучало у зверненні Волини - командира морпіхів, які пробились на Азовсталь, до Папи Римського.
Трагедія азовців в тому, що навіть захищати Азовсталь до кінця і померти в бою у них можливсті не було, на відміну від захисників ДАПу, коли їх підло підірвали рашисти, заклавши фугаси під час евакуації тіл своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва, а у позиції значної частини їз побратимів з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати свої позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, не припиняючи обстріли і бомбардування Азовсталі.
Тому команда Генштабу ЗСУ про здачу в полон не могла бути проігнорована азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
показати весь коментар
06.08.2022 19:14 Відповісти
Де реакція амністі інтернешнл?
показати весь коментар
06.08.2022 16:08 Відповісти
а хто очікував від рашистів іншого??? хіба що банда оп! чому не було здійснено, як пропонувалось - вивезення турецькими кораблями на територію Турції??? слабо було? треба було кинути беззбройних в клітку з голодними кровожерними москалями???
сподіваюсь, народ цього ніколи не забуде і ніколи не пробачить, незалежно від того, як закінчиться (і чи закінчиться?) війна. бо якщо у зе є ще хоть краплина мозку, він має розуміти це, і тоді не в його інтересах закінчувати війну. і це найбільш печально
показати весь коментар
06.08.2022 16:16 Відповісти
АРАХАМИЮ на Гиляку !!
показати весь коментар
06.08.2022 23:42 Відповісти
якого фуя зєлені соплі жуем - аналогічне із кацапськими вбивцями - вирок смерта і тоді потргуемся....
показати весь коментар
06.08.2022 16:25 Відповісти
До-куя , у нас предательств, увы.
показати весь коментар
06.08.2022 16:28 Відповісти
Судячи по відосикам ********** себе добре почуває, видно, що ранковий туалет і протягом решти дня теж нормальний, має виспаний вигляд, сита пика,. Лєнка вже ввійшла в смак, відчувє себе нарешті Першою Скумбрією по 8грн. , фоткається, дає сопливі інтерв'ю, ніби пережила голод, окупацію, евакуацію.
У них все чудово, війна все спише, а хто огризається, того прикриють, закриють, не пустять просто в Україну, а хто сам звернеться з привабливими пропозиціями, тому знімуть санкції, подарують паспорт і навіть лист в англійський суд нашкрябають за зовсім "не дорого". Хто ризикне ввімкнути бенямарафон, то потрапляє в інший світ, перемоги, регіт, висміювання опонентів, маячня Арестовича, буденно-вульгарні виступи шапіто-95., бо для наріду ніц не жаль бюджетних грошей., головне дивіться постійно і нікого більше не слухайте.
Тому проблему азовців він вже "переріс", бо їх відразу списали, а наївні громадяни щось собі напридумують. Вони для влади інформаційно мертві, рашисти просто зроблять брудну роботу. а Зеля їх в якомусь відосику оголосить героями і зітхне з полегшенням промовляючи "фу, пронесло".
показати весь коментар
06.08.2022 16:44 Відповісти
А що їм ? Грошей у них не мало. І в закордонних банках. Нерухомості також. У Києві живуть в бункерах, які захищають їх від ракет.
Судячи з того що вона не знає цін на продукти - продукти їм купує прислуга....Багато дальше можна продовжувати.........Це при тому що більшість пенсіонерів получає пенсію 2.000 гривень.
З цих 2.000 гривень потрібно було заплатити 3.000 гривень за опалення і інші ком.послуги. Це до війни....Зараз же взагалі повний піпєц буде.
Вони вшановують ГОЛОДОМОР, який були влаштували українцям кацапи в 30-х роках.
І при цьому самі влаштували голодомор в теперішній час, ще до війни.....
показати весь коментар
06.08.2022 19:13 Відповісти
ЭРДОГАН - АРАХАМИЯ - АБРАМОВИЧ / КТО ПРЕДАЛ АЗОВЦЕВ

https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g

Посмотрите, не поленитесь.
Может у вас, наконец, наступит просветление в уму
показати весь коментар
06.08.2022 17:01 Відповісти
нехай мені тепер хтось скаже про світовий порядок, права людини, міжнар. організації ітд.В наш дім приходять , вбивають а захисників судять як злочинців і весь йо..баний світ на це дивиться, щей су..ка в владі одна шушара з панелі якій всерівно на страждання.
показати весь коментар
06.08.2022 17:03 Відповісти
НЕ "щей су..ка в владі" , а по -перше у владі.
Віддавав азовців не "світ" у першу чергу, а наше керівництво
Світ був десь далі, а ці беспосередньо керували.

Гріх казати, але краще б хлопці загинули на Азовсталі, не приниженими і не знаючи, що їх здали і зрадили "свої"....
показати весь коментар
06.08.2022 17:12 Відповісти
"Гріх казати, але краще б хлопці загинули на Азовсталі"
Хто тобі дав право розпоряджатися їхніми життями ?? Це був вибір хлопців і не твоє діло цей вибір обговорювати, цинічно розповідаючи що було б краще.
показати весь коментар
07.08.2022 06:28 Відповісти
Те , кто сдал азовцев должны быть жестко наказаны!

Ибо ВСУ потеряет доверие к верхушке власти!
Кого-то из них могут также сдать

Власть должна объясниться. Не в видосиках, а перед всей Украиной.
Только они знают, что они натворили
Почему молчат???!
показати весь коментар
06.08.2022 17:06 Відповісти
С чего бы это власть должна объясняться ? Никогда такого не было. И сейчас народ схавает.
показати весь коментар
06.08.2022 19:14 Відповісти
Русня во всей красе! Дикость…просто дикость ..
показати весь коментар
06.08.2022 17:18 Відповісти
Якщо країни НАТО не будуть тягнуть кота за яйця ,а терміново допоможуть високоточною зброєю то ситуація зміниться на краще ,якщо ні то нас ждуть тяжкі часи !
показати весь коментар
06.08.2022 19:15 Відповісти
Так може ми зобов'язані зробити аналогічне над пілотами рф та рештою?

Пойміть нарешті що ви імбецили і не діючи симетрично ви програєте.
показати весь коментар
06.08.2022 19:26 Відповісти
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
Украине не нужно самой становится монстром борясь с монстрами. Украина должна придерживаться правилам морали! А ответ должен быть правильный - это нужно добиться признания России страной террористом! Тогда РФ получит такие санкции, которые ослабят монстра и правила не будут нарушены.
показати весь коментар
07.08.2022 04:51 Відповісти
Звірі якісь! І Зеля ще хоче заглядати їм в очі! Тьху...
показати весь коментар
06.08.2022 22:30 Відповісти
Клята русня! Горіть у пеклі!
показати весь коментар
07.08.2022 00:49 Відповісти
ЗАРАЗ БУДЕ ГНУСАВО ПЕРДІТИ ЩО ЦЕ НЕ ВІН, ЙОГО ПРОСТО ПІДМАНУЛИ
Як що його поведуть розтрілювати, я нічого проти не скажу.


https://tsn.ua/ato/evakuaciya-z-azovstali-zelenskiy-zayaviv-scho-misiya-trivaye-2064607.html
показати весь коментар
07.08.2022 01:28 Відповісти
Может стоит такую же показуху устроить над несколькими сотними русских пленных. Предварительно обратившись к их родственникам. Типа остановите это со своейстороны и мы остаеовим со своей.
показати весь коментар
07.08.2022 02:23 Відповісти
А хто монтує ті клітки, хто працює в тому театрі? То все російські військові- чи "житєлі Маріуполя"? 'їх під дулами автоматів змушують це робити?
показати весь коментар
07.08.2022 03:59 Відповісти
Кремлебот детектед!
показати весь коментар
07.08.2022 04:47 Відповісти
Россия творит все зло и не признает никаких правил и в том числе моральных правил. А Украина не может творить все, что только можно и ограничена правилами. И США не признало Россию страной террористом. Блинкену вообще насрать на Украину, он в Филиппинах и где попало и про Украину даже не вспоминает. Зло поощряет, хотя мог сделать так, чтобы РФ была признана страной террористом. Никакой справедливости нет!
показати весь коментар
07.08.2022 04:46 Відповісти
Це все спланували разом - путін, кремлівський агент - єрмак, кремлівський агент - буданов, та їх шістка - зеленський. Зрозуміло. що путін у цій компанії - головний.
показати весь коментар
07.08.2022 08:29 Відповісти
паРашці НЕМАЄ віри після Іловайська.
Зє-пізденту НЕМАЄ віри після загибелі сержанта Журавля (Яріка).
показати весь коментар
07.08.2022 09:01 Відповісти
Оруэлл был прозорливым писателем, когда писал о двухминутках ненависти, "ежедневные занятия, в течение которых члены https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F внешней партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%C2%AB1984%C2%BB) Океании должны смотреть фильм, изображающий врагов партии (особенно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Эммануэля Голдстейна и его последователей) и выражать свою ненависть к нему и к принципам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F демократии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2-2 [2] "
Всё повторяется точь-в-точь, как в романе-антиутопии "1984".
Людей, убитых кремлевской (совковой) пропагандой, вводят в экстаз ненависти и превращают в зомби.
показати весь коментар
07.08.2022 09:17 Відповісти
Оккупанты думают что для азовцев, а на самом деле для выездного международного трибунала над рабссейскими военными преступниками.
показати весь коментар
07.08.2022 11:14 Відповісти
Все було зрозуміло з зе,коли воно кричало:ми сделалі іх!Зрозуміло було все з будановим і розвідкою,коли вилізла грузиняка,інша грузиняка в кедах влізла типу в мафію і нищить Україну,Якщо Білецький не може знайти вихід,потрібно бомбити бєлгород,Нас знищують,особливо патріотів,таке враження,що вони з х..йлом за одно.Слава ЗСУ!
показати весь коментар
07.08.2022 11:53 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 13:09 Відповісти
 
 