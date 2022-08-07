Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію. ФОТО
Онисько у 2019 році розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства.
Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані РФ, пише Главком, передає Цензор.НЕТ.
Ймовірно мова йде про В’ячеслава Васильовича Ониська. Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства. Раніше про затримання ексзаступника голови ГУР та одного з керівників Державного космічного агентства, повідомило видання Українська Правда.
Варто зазначити, що саме "Главком" першим зі ЗМІ повідомив, що Онисько і є ймовірним шпигуном, якого затримали українські силовики.
У 2019 році Онисько розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства (ДКАУ) на посаді заступника Начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ), а з січня 2022 року очолює відділ регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ.
"Він (Онисько) займав кабінет на 8 поверсі приміщення ДКАУ (вул. Московська 8 у Києві), а Володимир Тафтай, керівник агентства – на 6-му. Перетинались на нарадах з різних питань" – підтвердив один з працівників ДКАУ, який зі зрозумілих причин попросив не називати його імені.
За інформацією СБУ, яку оприлюднила Українська Правда, "підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні" (джерело – УП). Нагадаємо, що ДКАУ є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в державі, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності. Зокрема, є відповідальним за запуск Україною супутників. 13 січня 2022 року, рівно за місяць до початку воєнного вторгнення РФ до України, ракетою-носієм Falcon 9 (компанії SpaceX) на орбіту було виведено український супутник Січ-2-30.
Супутник розробляв в рамках Національної космічної програми України, за виконання якої відповідає ДКАУ. Відповідно до розслідування видання Заборона, Супутник Січ-2-30 "загубився" у відкритому космосі, так і не передавши на Землю жодного знімку. Але на етапі пошуку партнера для запуску супутника українські можновладці проводили перемовини не лише зі SpaceX Ілона Маска, але й з компанією Exolaunch, офіс якої знаходиться у Німеччині, проте її керівний склад переповнено російськими прізвищами, як наприклад Жанна Медведєва, віце-президент з запусків, яка до Exolaunch працювала на Роскосмос.
Перемовини про політ саме за участі посередника Exolaunch здійснювались вже тоді, коли Онисько вже працював у ДКАУ. Факт перемовин підтверджував нардеп Дмитро Кисилевський у своєму пості від 7 квітня 2021 року.
Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний у співпраці з країною-агресором протягом дуже тривалого часу мав доступ до стратегічної інформації, міг бути учасником важливих для держави перемовин, а також мав можливість лобіювати інтереси російської сторони. Відтак, відкритим залишається питання про відповідальність керівництва Державного космічного агентства за кадрову політику у стратегічно важливому секторі для економіки і безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
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Треба відрізняти зебілів-клоуняр і держ.політику, яку Велика Британія і USA проводили, незважаючи на Борю і Трампа, яких використовавало х@йло. Боря роздавав звання Лордів раzzистським спонсорам Консервативної партії (тільки один з багатьох прикладів). Але коли зрадники контролюють ZЕбіла - вони контролюють і держ.політику.
Для особливо тупих істот зебільних-лизоблюдів з кликухою замість ім'я - перед тим, як писати бажано вивчи тему, почитати, вивчити "діяльність" Ониська.
До 2019 (при Порошенко) це лайно сидідло тихенько і не вилазило, як і Бєня та багато іншого лайна.
Чи черговий трольок від жОПи вспливло?
Дуй, недолуге, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
https://glavcom.ua/country/society/vstanovleno-osobu-shpihuna-z-kerivnoho-skladu-dkau-jakij-zlivav-sekretni-dani-rf-866107.html?fbclid=IwAR1TflVNg1DNGX1HEwFAqBbIrP1VxNTlR1RljtZOeFRZTgnKni3gpd_cetE "Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
Які ж ви з виду розумні, поки не натикаєш...
Це за твоєю логікою Онисько став шпигуном до 2019, а потім його на іншу посаду призначили, щоб він перестав шпигувати.... Риторичне запитання.
Ти б ще в@срав, що )|(ОПу клоуняри перемейнували в офіс, бо до 2019 в адміністрації президента сиділа раzzистська агентура....
П,С. Нагадав у першому абзаці про найкращі фантазії п-ботів. Якщо ти в них досі віриш, то тебе вже ніщо не врятує.
Скинув лінк на Главком, а мій лінк на Главком проігнорував і іншій виклав, де як ів мому гвориться про 2008-2010 роки.
Не знаю, чого мене щось мало спасати і відчого.... Хіба що від клоуняри і його ЗЕбілів, як ти.
"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?"
Ще раз сам підтвердив, що не маєш змоги розібратися в відомих фактах і зрозумітти прочитане.
Ониськ сидів тихенько до 2019, а потім його призначили зебіли, таким чином він отримав доступ до великого об'єму інформації, що є держ. таємницею і сам е тоді активізувався.
Це недійшло?
"Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
А те, що це було ще при януковощі пропусило?
Як до всіх недолугих тролів з одного разу ну ніяк не доходить -
дуй за расєйським кораблем.
https://zaxid.net/news/
Працював до 2019-го в ГУР. В ГУР нема держтаємниць? Угу. Сидів тихо - шпигував.
Хто тут не може розібратися у відомих фактах, як не приторохнутий ?
и чего именно с 2019? )))) а ???
пороблено нам було у тому році...чи що ? )))
А помните сколько было пафоса у зелени - запустили спутник 😂
10 млн баксов на ветер
Держкосмагентством тут проблема далеко не обмежується!
Згідно з попередньою інформацією на цензор.нет: "в СБУhttps://t.me/SBUkr/4764 зазначили , що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії".
То як цей штемп, працюючи в ДКАУ, мав доступ про заходи ЗСУ та інших підрозділів сил оборони?
Хтось же йому зливав ці дані?
Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ (головне управління розвідки Міністерства оборони), а згодом працював на різних посадах цього відомства.
https://youtu.be/nP9To4QVJn0
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Еще одно "новое лицо" от Зеленского.
И это наряду :
-с зам. председателем СБУ и начальником управления внутренней безопасности Андреем Наумовым
-начальником Антитеррористического центра Садохиным
-в Харькове быд уволен руководитель областного СБУ Роман Дуднин
и т.д.
Кто нами руководит и кто нас оберегает?
Співпадіння ?
татаров чи єрмак??
робіть ставки..
Может ли такое быть, что зам начальника разведки европейской страны не имеет на пенсии пистолета для самообороны?
Может ли такое быть, что сотрудники СБУ были приняты за налётчиков и генерал разведки пытался отстреливаться?
Почему "шпион" после выхода на пенсию остался работать не в разведке, а пошёл работать в западную Украину в гражданское НКАУ, у которого не было ни одного спутника.
Пусть разбираются компетентные органы и дадут достоверные выводы.
Админ Цензорнет видит адреса всех комментаторов - зачем пропускает спам и комменты явных сексотов кремля?