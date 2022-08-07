Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію. ФОТО

Онисько у 2019 році розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства.

Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані РФ, пише Главком, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірно мова йде про В’ячеслава Васильовича Ониська. Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства. Раніше про затримання ексзаступника голови ГУР та одного з керівників Державного космічного агентства, повідомило видання Українська Правда.



Варто зазначити, що саме "Главком" першим зі ЗМІ повідомив, що Онисько і є ймовірним шпигуном, якого затримали українські силовики.





У 2019 році Онисько розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства (ДКАУ) на посаді заступника Начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ), а з січня 2022 року очолює відділ регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ.

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"Він (Онисько) займав кабінет на 8 поверсі приміщення ДКАУ (вул. Московська 8 у Києві), а Володимир Тафтай, керівник агентства – на 6-му. Перетинались на нарадах з різних питань" – підтвердив один з працівників ДКАУ, який зі зрозумілих причин попросив не називати його імені.

За інформацією СБУ, яку оприлюднила Українська Правда, "підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні" (джерело – УП). Нагадаємо, що ДКАУ є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в державі, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності. Зокрема, є відповідальним за запуск Україною супутників. 13 січня 2022 року, рівно за місяць до початку воєнного вторгнення РФ до України, ракетою-носієм Falcon 9 (компанії SpaceX) на орбіту було виведено український супутник Січ-2-30.

Супутник розробляв в рамках Національної космічної програми України, за виконання якої відповідає ДКАУ. Відповідно до розслідування видання Заборона, Супутник Січ-2-30 "загубився" у відкритому космосі, так і не передавши на Землю жодного знімку. Але на етапі пошуку партнера для запуску супутника українські можновладці проводили перемовини не лише зі SpaceX Ілона Маска, але й з компанією Exolaunch, офіс якої знаходиться у Німеччині, проте її керівний склад переповнено російськими прізвищами, як наприклад Жанна Медведєва, віце-президент з запусків, яка до Exolaunch працювала на Роскосмос.

Перемовини про політ саме за участі посередника Exolaunch здійснювались вже тоді, коли Онисько вже працював у ДКАУ. Факт перемовин підтверджував нардеп Дмитро Кисилевський у своєму пості від 7 квітня 2021 року.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний у співпраці з країною-агресором протягом дуже тривалого часу мав доступ до стратегічної інформації, міг бути учасником важливих для держави перемовин, а також мав можливість лобіювати інтереси російської сторони. Відтак, відкритим залишається питання про відповідальність керівництва Державного космічного агентства за кадрову політику у стратегічно важливому секторі для економіки і безпеки України.