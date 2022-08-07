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Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію. ФОТО

Онисько у 2019 році розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства.

Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані РФ, пише Главком, передає Цензор.НЕТ.

Ймовірно мова йде про В’ячеслава Васильовича Ониська. Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства. Раніше про затримання ексзаступника голови ГУР та одного з керівників Державного космічного агентства, повідомило видання Українська Правда.

Варто зазначити, що саме "Главком" першим зі ЗМІ повідомив, що Онисько і є ймовірним шпигуном, якого затримали українські силовики.

Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію 01
Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію 02

У 2019 році Онисько розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства (ДКАУ) на посаді заступника Начальника Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ), а з січня 2022 року очолює відділ регіонального розвитку та координації НЦУВКЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник голови ГУР Міноборони передавав РФ секретну інформацію, йому оголосили підозру в держзраді, - Офіс генпрокурора (оновлено)

"Він (Онисько) займав кабінет на 8 поверсі приміщення ДКАУ (вул. Московська 8 у Києві), а Володимир Тафтай, керівник агентства – на 6-му. Перетинались на нарадах з різних питань" – підтвердив один з працівників ДКАУ, який зі зрозумілих причин попросив не називати його імені.

За інформацією СБУ, яку оприлюднила Українська Правда, "підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні" (джерело – УП). Нагадаємо, що ДКАУ є уповноваженим центральним органом виконавчої влади в державі, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності. Зокрема, є відповідальним за запуск Україною супутників. 13 січня 2022 року, рівно за місяць до початку воєнного вторгнення РФ до України, ракетою-носієм Falcon 9 (компанії SpaceX) на орбіту було виведено український супутник Січ-2-30.

Супутник розробляв в рамках Національної космічної програми України, за виконання якої відповідає ДКАУ. Відповідно до розслідування видання Заборона, Супутник Січ-2-30 "загубився" у відкритому космосі, так і не передавши на Землю жодного знімку. Але на етапі пошуку партнера для запуску супутника українські можновладці проводили перемовини не лише зі SpaceX Ілона Маска, але й з компанією Exolaunch, офіс якої знаходиться у Німеччині, проте її керівний склад переповнено російськими прізвищами, як наприклад Жанна Медведєва, віце-президент з запусків, яка до Exolaunch працювала на Роскосмос.

Перемовини про політ саме за участі посередника Exolaunch здійснювались вже тоді, коли Онисько вже працював у ДКАУ. Факт перемовин підтверджував нардеп Дмитро Кисилевський у своєму пості від 7 квітня 2021 року.

Встановлено особу шпигуна з керівного складу Держкосмосу, який передавав РФ секретну інформацію 03

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний у співпраці з країною-агресором протягом дуже тривалого часу мав доступ до стратегічної інформації, міг бути учасником важливих для держави перемовин, а також мав можливість лобіювати інтереси російської сторони. Відтак, відкритим залишається питання про відповідальність керівництва Державного космічного агентства за кадрову політику у стратегічно важливому секторі для економіки і безпеки України.

Автор: 

Міноборони (7455) розвідка (3878) шпигунство (1011) державна зрада (1712) Держкосмос (142) Онисько В’ячеслав (1)


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Топ коментарі
+63
І цей теж виліз у 2019-му
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07.08.2022 09:35
+59
Встановіть ще татарова, єрмака, арахамію і зеленського.
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07.08.2022 09:36
+56
Як 73% ідіотів посадовили на табуретку Зебєню, так все і почалось.
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07.08.2022 09:38
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07.08.2022 09:32 Відповісти
І цей теж виліз у 2019-му
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07.08.2022 09:35 Відповісти
Чому Зеленський не в1дпов1дае за кадрову пол1тику? За сво1 призначення шпигун1в 1 дилетант1в, як1 наробили ст1льки горя кра1н1 1 народу?
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07.08.2022 09:44 Відповісти
Ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав.
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07.08.2022 09:56 Відповісти
😢але ж саме мавпа-ZEбіл брехав 13-ти мільйонам українців(73%) хворим на відсутність мозку. Тобто, воно навмисно збрехало перед виборами з метою захопити владу і використовувати її за своїми забаганками. Це - повино кваліфікуватися, як злочин. На Борю навіть в суд подавали за брехню держ.посадовця, коли він Брексіт за раzzістське бабло рекламував, але суд не прийняв позов, бо британський клоуняра вже офіційно не обіймав ніякої посади.
Треба відрізняти зебілів-клоуняр і держ.політику, яку Велика Британія і USA проводили, незважаючи на Борю і Трампа, яких використовавало х@йло. Боря роздавав звання Лордів раzzистським спонсорам Консервативної партії (тільки один з багатьох прикладів). Але коли зрадники контролюють ZЕбіла - вони контролюють і держ.політику.
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07.08.2022 17:03 Відповісти
Тому, що виборці дали йому повний карт бланш на цей цирк…
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07.08.2022 10:01 Відповісти
Ага, з Петею він щасливо пропрацював всі 5 років, а с Зеленським спалився через 3. Звісно, Зеленський - дилетант.
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07.08.2022 12:19 Відповісти


Для особливо тупих істот зебільних-лизоблюдів з кликухою замість ім'я - перед тим, як писати бажано вивчи тему, почитати, вивчити "діяльність" Ониська.
До 2019 (при Порошенко) це лайно сидідло тихенько і не вилазило, як і Бєня та багато іншого лайна.
Чи черговий трольок від жОПи вспливло?

Дуй, недолуге, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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07.08.2022 12:28 Відповісти
"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?

https://glavcom.ua/country/society/vstanovleno-osobu-shpihuna-z-kerivnoho-skladu-dkau-jakij-zlivav-sekretni-dani-rf-866107.html?fbclid=IwAR1TflVNg1DNGX1HEwFAqBbIrP1VxNTlR1RljtZOeFRZTgnKni3gpd_cetE "Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
Які ж ви з виду розумні, поки не натикаєш...
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07.08.2022 12:45 Відповісти
@Так ти самий і підтвердив, що при ZEбілі всі раzzістські консерви вскрились, як і сам клоуняра, який паплюжив Україну на міжнародному рівні, ще до виборів, коли його "перша *****" здавала пересування ЗСУ в 2014-му.
Це за твоєю логікою Онисько став шпигуном до 2019, а потім його на іншу посаду призначили, щоб він перестав шпигувати.... Риторичне запитання.
Ти б ще в@срав, що )|(ОПу клоуняри перемейнували в офіс, бо до 2019 в адміністрації президента сиділа раzzистська агентура....
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07.08.2022 17:24 Відповісти
В тебе з логікою зовсім туго. Консерви вскрились - це гарна новина. Хоча Онисько - це діючий шпигун. Працювати він почав з 2014 року. І... дивись моє перше повідомлення.
П,С. Нагадав у першому абзаці про найкращі фантазії п-ботів. Якщо ти в них досі віриш, то тебе вже ніщо не врятує.
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07.08.2022 23:11 Відповісти
А в тебе взагалі логіка відсутня, як і мозок. ЗЕбіл ж, що с дурника возьмеш.
Скинув лінк на Главком, а мій лінк на Главком проігнорував і іншій виклав, де як ів мому гвориться про 2008-2010 роки.
Не знаю, чого мене щось мало спасати і відчого.... Хіба що від клоуняри і його ЗЕбілів, як ти.
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08.08.2022 21:52 Відповісти
заступником Голови ГУР МОУ він був з 2008 по 2010. Кому потрібен шпигун, який не має доступу до держ.таємниць? Питання, чому в 2019 його перевели в ДКА? Може тому, що в ГУР і без нього було кому розміновувати виходи з Криму? https://glavcom.ua/ru/news/otstrelivalsja-pri-zaderzhanii-nazvano-imja-eks-zamestitelja-hlavy-hur-kotoryj-rabotal-na-rossiju-foto-865864.html
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07.08.2022 17:46 Відповісти
У ГУРі держтаємниці на кожному кроці, а не тільки у заступників.
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07.08.2022 22:58 Відповісти


"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?"

Ще раз сам підтвердив, що не маєш змоги розібратися в відомих фактах і зрозумітти прочитане.
Ониськ сидів тихенько до 2019, а потім його призначили зебіли, таким чином він отримав доступ до великого об'єму інформації, що є держ. таємницею і сам е тоді активізувався.
Це недійшло?

"Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."

А те, що це було ще при януковощі пропусило?

Як до всіх недолугих тролів з одного разу ну ніяк не доходить -
дуй за расєйським кораблем.
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07.08.2022 19:01 Відповісти
https://zaxid.net/******************************************************************************* Генерал-майор В'ячеслав Онисько працював на російські спецслужби ще з 2014 року
https://zaxid.net/news/
Працював до 2019-го в ГУР. В ГУР нема держтаємниць? Угу. Сидів тихо - шпигував.
Хто тут не може розібратися у відомих фактах, як не приторохнутий ?
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07.08.2022 22:57 Відповісти
Ти таке тупе, що на просте питання не зміг відповісти:"Якої ЗЕлупи, якогось чинушу, що вже давно не був замом очільника ГУР, при ZEбілові призначили замом ДКА? Він же і так багато секретів знав. Що на новій посаді йому закрили доступ до держ.таємниць по космічній програмі? За ініціативи🤡💉💩 клоуняри оманської?
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08.08.2022 22:01 Відповісти
бо воно нічого нікому не виннен😢
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07.08.2022 16:46 Відповісти
афигеть...
и чего именно с 2019? )))) а ???
пороблено нам було у тому році...чи що ? )))
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07.08.2022 09:36 Відповісти
Встановіть ще татарова, єрмака, арахамію і зеленського.
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07.08.2022 09:36 Відповісти
Ах ти ж ****** Онисько- Гомнисько, ці і б****ді всюди паналазили з параші.
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07.08.2022 09:36 Відповісти
Що там з дерьмаком? Ну встаноновили, а що далі? Так і далі буде дьоргати за ниточки оманського?
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07.08.2022 09:36 Відповісти
Як 73% ідіотів посадовили на табуретку Зебєню, так все і почалось.
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07.08.2022 09:38 Відповісти
Факти вперта річ.
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07.08.2022 10:28 Відповісти
От перший ідіот з гвардії 73 відгукнувся,але ж не кається ,курва.
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07.08.2022 10:33 Відповісти
Загубився у космосі так і не передавши жодного знимку 😁

А помните сколько было пафоса у зелени - запустили спутник 😂
10 млн баксов на ветер
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07.08.2022 09:43 Відповісти
А шо у зелени не на ветер?
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07.08.2022 09:48 Відповісти
Ну да, и "сваты" пойдут на смарку, когда придет время отвечать.
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07.08.2022 09:55 Відповісти
асфальт.
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07.08.2022 11:16 Відповісти
Все не на вітер.А по карманах та офшорах.
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Ну, не совсем на ветер, я думаю, доля малая с десятки таки зашла на оманский счет янелоха
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07.08.2022 09:55 Відповісти
Та ні, почекайте! Якби тільки у супутнику проблема була.
Держкосмагентством тут проблема далеко не обмежується!

Згідно з попередньою інформацією на цензор.нет: "в СБУhttps://t.me/SBUkr/4764 зазначили , що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії".

То як цей штемп, працюючи в ДКАУ, мав доступ про заходи ЗСУ та інших підрозділів сил оборони?

Хтось же йому зливав ці дані?
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07.08.2022 09:53 Відповісти
Онисько у 2019 році розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства.

Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ (головне управління розвідки Міністерства оборони), а згодом працював на різних посадах цього відомства.
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07.08.2022 11:12 Відповісти
Может кто нибудь объяснить, откуда и за что у этой падали столько украинских наград, помимо советских юбилейных висюлек. Кто и за что его награждал? Офигеть...
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07.08.2022 09:56 Відповісти
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы. Гордон оказался прав, он сказал что шпионы и предатели кишат в высших эшелонах власти...
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07.08.2022 09:57 Відповісти
Без Гордона зрозуміло
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07.08.2022 10:00 Відповісти
ТА ы він шпигун
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07.08.2022 10:17 Відповісти
Ну понятно, что он там с ними только и общается, в основном, он и с Гиркиньім даже якшался Он хоть про одного конкретно сообщил, куда надо ?
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07.08.2022 10:17 Відповісти
Дык шо, то правда , шо он учился на параллельном курсе в Москве с Пальчевским(Евролаб-липовые зе-анализы, передним числом) и был секретным переводчиком , по-моему в Лаосе?
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07.08.2022 10:29 Відповісти
А Гондон що не шпійон???Он як щокатого посіпаку смішка колоборанта піарив.Видающійся чілавекь все відал...
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07.08.2022 11:47 Відповісти
Ничего мы не поняли- его надо отпустить и простить, а ещё премию, как коболеву с Витренко выписать, а то как-то не гуманно поступаем, отвлекаем уважаемого человека от протирания штанов в кабинете.
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07.08.2022 10:00 Відповісти
А що з цього приводу скаже бидло, яке у 2019 році за нього проголосувало?
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07.08.2022 10:02 Відповісти
Воно буде кліпати очима, знизити плечима і мичати щось типу «а я на вибори не ходив»..
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07.08.2022 10:08 Відповісти
Бо в 2019 році СБУ очолив найвідоміший керівник кварталу 95 Баканов,якого туда назначив найвідоміший підер ********** Зеленський.
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07.08.2022 10:03 Відповісти
То лі єщо будєт, ой-йой-йой…
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07.08.2022 10:05 Відповісти
якщо раніше не робили перевірок людей на важливі посади то хоч зараз робіть
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07.08.2022 10:06 Відповісти
Нагород більше чим у Брежнева !Це ж треба так любить БАТЬКІВЩИНУ !
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07.08.2022 10:07 Відповісти
Где конец этому всему падлючому отродию, когда же наведут порядок ?
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07.08.2022 10:07 Відповісти
Хто цій падлі медальок понавішував? Херой країни,блєть. Оце вам 30 років повного розпі#дяйства,коррупції, забиття болта на патріотичне виховання,обороноздатність, та масового пох#їзма.
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07.08.2022 10:10 Відповісти
Сало, горілка та інша меншовартість для українців

https://youtu.be/nP9To4QVJn0
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07.08.2022 10:20 Відповісти
Він ще рашисько-комуністичну пенсію з 5-ма нулями отримуватиме за рахунок українського бюджету
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07.08.2022 13:43 Відповісти
Нагороди контрозвідникам дадуть ? На добре б було на день Незалежності України
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07.08.2022 10:14 Відповісти
Нетреба нікого переконувати це еврейська "хуцпа" та переведення "стрілок" подалі від дермака .
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07.08.2022 10:17 Відповісти
Дайте його нам!На пару хвилин,прошу!
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07.08.2022 10:25 Відповісти
Ніколи такого не було - і тут на тобі!!!
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07.08.2022 10:26 Відповісти
чому ніхто не згадує про генерала міліції Сало Олег Михайлович, який творив темні справи під час помаранчевої революції в Львів.області, був в розшуку але наш гуманний суд не знайшов складу злочину.А зараз є сірим кардиналом в команді профана.
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07.08.2022 10:29 Відповісти
Онисько у 2019 році розпочав роботу ...
---------------------------------------------------
Еще одно "новое лицо" от Зеленского.
И это наряду :
-с зам. председателем СБУ и начальником управления внутренней безопасности Андреем Наумовым
-начальником Антитеррористического центра Садохиным
-в Харькове быд уволен руководитель областного СБУ Роман Дуднин
и т.д.
Кто нами руководит и кто нас оберегает?
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07.08.2022 10:35 Відповісти
Тобто найбільша інфільтрація зрадників відбулась в 2019. Разом з виборами президента.
Співпадіння ?
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07.08.2022 10:37 Відповісти
Когда же очередь Ермака подойдет? Или только вперед ногами?
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07.08.2022 10:37 Відповісти
Понапризначали зрадників і колаборантів, а хто відповість за все?
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07.08.2022 10:38 Відповісти
Порошенко?
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07.08.2022 11:17 Відповісти
Відстрілювався при затриманні
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07.08.2022 10:45 Відповісти
він давно у військовій сфері, у 2005 році був начальником розвідки
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07.08.2022 10:46 Відповісти
Усі силові структури держави пронизані зверху до низу зрадниками (колаборантами, як тотожні поняття)
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07.08.2022 13:48 Відповісти
Це ще не перші ластівки з бувшого керівнцтва ГУРМО.
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07.08.2022 11:00 Відповісти
Іван Іктор,ви розвалюєте весь ланцюжок...В 2019 так в 2019.Що це за 2005?Його точно тримали в СІЗО до 2019,а потім Зе його встромив на потрібну галузь.Що ж бачимо-один встромив кітель з нагородами одного гада,лругий портрет Ониська в літаку,а чому не в супутнику,а тепер ще ви з своїм 2005 роком і ГУРом.
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07.08.2022 11:06 Відповісти
А він до 2019 року був "білим і пухнастим", як, наприклад, ківа в Правому секторі, а потім тільки вирішив продавати секрети. Мені навіть страшно подумати що Україна кишить агентами, які всі 30 років розвалюють країну, а ми якісь тупі що не можемо їх виявити. А от рвати один одному горлянки за своїх панів - завжди будь ласка. Нікому навіть в голову не приходить критично проаналізувати наше життя, якщо це можна так назвати.
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07.08.2022 22:18 Відповісти
а хто його призначив??
татаров чи єрмак??
робіть ставки..
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07.08.2022 11:21 Відповісти
Вбити падлюку кулею в дупу.
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07.08.2022 11:23 Відповісти
Ось до чого призвела повна бездіяльність СБУ за 8 років! Про що мова , колі і там повно зрадників!
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07.08.2022 11:39 Відповісти
Ну ж він не сам себе висунув на таку посаду.Слід розкручувати кар'єрний ріст ще раніше й тоді можуть виплисти цікаві факти,котрі будуть ,можливо,шокуючими для суспільства,але це ,як мінімум,пояснить ряд прорахунків,зрад та невдач.
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07.08.2022 11:40 Відповісти
Чому дивуватись, якщо Єрмак і Татаров в ОП сидять, а Портнов і досі судами керує.
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07.08.2022 11:42 Відповісти
На біду України, це влада колаборантів і навіть зрадників! І що ж наша опозиція? Засунула язик в задницю?
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07.08.2022 11:48 Відповісти
А що клоунська влада відновила показ 5 каналу і враховує думку опозиції.
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07.08.2022 11:59 Відповісти
Опозиція його супроводжувала до 2019-го, коли була владою.
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07.08.2022 12:06 Відповісти
А де у нас опозиція взялася? Невже ригоанал рошенко чи жулька путиністка?
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07.08.2022 13:52 Відповісти
Опозиційні канали всі закриті. а раді монобільшість. ЄС не мовчить ніколи, але це 25%, решта все зелені плюс опзж (депутати опзж всі і досі працюють в раді і голосують і підтримують зелених)
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07.08.2022 13:59 Відповісти
Ще одна Зе Bld, орденів як у Брежнєва, нажаль розтрілів у нас зараз немає.
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07.08.2022 11:57 Відповісти
Усi зрадники народилися в один і той же час у 2019 роцi з званнями та орденами.
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07.08.2022 12:31 Відповісти
У всіх більш-менш важливих відомствах України сиділи ( сидять досі) агенти кремля - операція кремля "слуга народу" виконується.
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07.08.2022 13:56 Відповісти
Так он из ГУРа, туда только кротов набирают.
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07.08.2022 15:24 Відповісти
чистити від зрадників треба починати с самого президента,а у цього чучєла у якого мордяка запикселена,хто йому навішав железяк і за які заслуги.
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07.08.2022 15:28 Відповісти
https://ibb.co/kmfNXFY
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07.08.2022 15:39 Відповісти
Кроме различных "высоких" причин возможного предательства генерала разведки Украины, возможно, есть не названная простая причина: пенсия зам. начальника военной разведки в европейской страны (ЕС и НАТО) - около $500...
Может ли такое быть, что зам начальника разведки европейской страны не имеет на пенсии пистолета для самообороны?
Может ли такое быть, что сотрудники СБУ были приняты за налётчиков и генерал разведки пытался отстреливаться?
Почему "шпион" после выхода на пенсию остался работать не в разведке, а пошёл работать в западную Украину в гражданское НКАУ, у которого не было ни одного спутника.
Пусть разбираются компетентные органы и дадут достоверные выводы.
Админ Цензорнет видит адреса всех комментаторов - зачем пропускает спам и комменты явных сексотов кремля?
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13.11.2022 11:12 Відповісти
 
 