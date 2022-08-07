Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію. ФОТО

Частково визнане Косово затримало на кордоні російську пропагандистку Дар'ю Асламову за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Дар'ю Асламову затримали на прикордонному переході на півночі країни. Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і діяла під виглядом журналіста. Вона також брала участь у війні в Україні, поширюючи пропаганду вторгнення Росії в Україну", - розповів він.

Міністр зазначив, що Асламову затримали доти, доки не буде з'ясовано її наміри.

Швечла додав, що Асламова спробувала проникнути в країну через тиждень після ескалації з Сербією, і заявив, що це доводить причетність Росії до діяльності з дестабілізації Косова.

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Швечла опублікував у Facebook кілька фотографій пропагандистки – зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та з президентом Сирії Башаром Асадом.

Дар’я Асламова працює в пропагандистському російському ЗМІ "Комсомольська правда" як "спецкор відділу міжнародної політики".









