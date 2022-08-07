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Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію. ФОТО

Частково визнане Косово затримало на кордоні російську пропагандистку Дар'ю Асламову за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Дар'ю Асламову затримали на прикордонному переході на півночі країни. Багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки і діяла під виглядом журналіста. Вона також брала участь у війні в Україні, поширюючи пропаганду вторгнення Росії в Україну", - розповів він.

Міністр зазначив, що Асламову затримали доти, доки не буде з'ясовано її наміри.

Швечла додав, що Асламова спробувала проникнути в країну через тиждень після ескалації з Сербією, і заявив, що це доводить причетність Росії до діяльності з дестабілізації Косова.

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Швечла опублікував у Facebook кілька фотографій пропагандистки – зокрема з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та з президентом Сирії Башаром Асадом.

Дар’я Асламова працює в пропагандистському російському ЗМІ "Комсомольська правда" як "спецкор відділу міжнародної політики".

Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію 01

Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію 02
Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію 03Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію 04
Російську пропагандистку Асламову затримали в Косові за підозрою в шпигунстві на Росію 05

Автор: 

журналістика (1777) затримання (4350) Косово (93) росія (65856) шпигунство (1011)


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Топ коментарі
+48
*******!
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07.08.2022 07:17
+40
Браво косовари, Ваша країна невелика, але горда.
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07.08.2022 07:18
+25
Да, Мата Хари уже не те...
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07.08.2022 07:18
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*******!
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07.08.2022 07:17 Відповісти
ну почему типа все руххикие рашинские ***** на фото все @#ыдовские подстилки????
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07.08.2022 09:06 Відповісти
Браво косовари, Ваша країна невелика, але горда.
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07.08.2022 07:18 Відповісти
Да, Мата Хари уже не те...
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07.08.2022 07:18 Відповісти
згоден-харєй нє вишла...
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07.08.2022 07:22 Відповісти
Не дивлячись на все це, не треба спішити визнавати Косово. Хтось у парламенті дуже "розумний" подав законопроект на визнання. Наше визнання їм не дуже допоможе, а нам може зашкожити.
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07.08.2022 07:25 Відповісти
У всіх гарячих точках , ця кремлівська шльондра засвітилась , а в Косові
затримали !

Молодці косовари 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.08.2022 07:29 Відповісти
не в Косові, а Косово... Адмінам привіт чи привід?
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07.08.2022 09:53 Відповісти
Думал удивить. Да, лахудра давняя, и засветилась давно, лет 20 назад, по какой то пикантной туфте для жёлтой прессы типа СПИД инфо. Но продолжает ******** лихо.
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07.08.2022 11:22 Відповісти
Стратити
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07.08.2022 07:31 Відповісти
Перво-наперво на бутылку! А уж опосля…
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07.08.2022 07:38 Відповісти
На первой фотографии конь и лошадь.
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07.08.2022 07:42 Відповісти
давно ее не видел
Постарела - обтрепалась шлюха
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07.08.2022 07:44 Відповісти
Це російська інформаційна терористка. Не можна її випускати - тільки трибунал і тюрма.
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07.08.2022 07:53 Відповісти
Якщо є інформація про її протиправне діяння в Україні,то якого вона не засуджена в Україні за підривну роботу?Могли б вимагати її депортації з Косово.А так ми знову обісралися.Можемо висунути обвинувачення Чінгіс -хану...
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07.08.2022 11:15 Відповісти
Україні потрібно спершу офіційно визнати Косово, як незалежну державу, потім підписати документи про взаємну видачу злочинців, а вже потім вимагати, власне, депортації.
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07.08.2022 17:22 Відповісти
Звакрийте років на 20.
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07.08.2022 08:12 Відповісти
шо за кобыла? мабуть сосалка путинська
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07.08.2022 08:56 Відповісти
Ахах, она сосала ещё у Хасбулатова, если кто помнит такого)))) короче, старушка под многими полежала, ещё до путина
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07.08.2022 09:39 Відповісти
Это известная москальская ******* еще с 90 годов так называемая журналистка,она и книгу написала о своих постельных приключениях с Хисбулатовым и другими.Постарела,спросом давно не пользуется,подрабатывает шпионством.
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07.08.2022 09:06 Відповісти
"Міністр зазначив, що Асламову затримали доти, доки не буде з'ясовано її наміри".
Дуже хороше формулювання!
Нам потрібно взяти цей досвід і, хоча-б на період військового стану, впровадити в законодавство.
А то... "...затримали на два місяці...", "...суд не продовжив термін затримання...", "...вийшов під заставу...", і все це не про кримінал, а про військових злочинців і їх посібників.
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07.08.2022 09:24 Відповісти
Помню её со времён позднего совка и периода после распада сесера. Писала о Сербии, о том, что замуж за серба вышла... Такая себе эротическая журналистика
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07.08.2022 09:35 Відповісти
На вилы кацапскую проблядь!
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07.08.2022 10:37 Відповісти
відома особа, так сказати похитительница сердец. Ритка боброедка теж починала свій "творчий шлях" в редакційному туалеті. А в яке стерво виросло. Їх в цій справі завлекає вже тільки запах крові. Що ******** хазяїн, те і ******* і гаремщики і гаремниці.
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07.08.2022 11:07 Відповісти
Знаменитая кацапская *****!! Она одновременно ****** в Нагорном Карабахе и с арами и с азерами!
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07.08.2022 11:10 Відповісти
Є гарний спосіб розпізнати у росіянені "шпигуна"!
Тест - чіпляєте на шию росіянину камінюку і кидаете його у річку...
Якщо втопиться - шпійон...
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07.08.2022 11:31 Відповісти
это кстати отличный пример, как спецслужбы прикрывают агентов и диверсантов журналистской корочкой, особенно тех что специализируются на "горячих точках".
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07.08.2022 11:46 Відповісти
Фсб-шна шалава. Кацапи завжди використовують шалав.
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07.08.2022 12:43 Відповісти
руснявая проблядь!
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07.08.2022 13:43 Відповісти
 
 