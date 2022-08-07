У Рубіжному рашисти почали ховати людей, яких вони вбили ще в березні. Тривають і спроби штурму росіян, - Гайдай. ФОТО

Противник зосередив основні зусилля на Сході України та штурмував Верхньокам’янське. У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Незважаючи на перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Сході України. Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив ЗСУ вимушений був відступити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни 12 разів застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали 2 ракетних ударів. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

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Сергій Гайдай додає, що рашисти почали збирати тіла вбитих ними ж мешканців Луганщини та ховати їх.

"У Рубіжному окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому. У першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення. Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць. Про скількох ще вбитих Росією ми дізнаємося згодом?", - пише Гайдай.





