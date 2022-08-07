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У Рубіжному рашисти почали ховати людей, яких вони вбили ще в березні. Тривають і спроби штурму росіян, - Гайдай. ФОТО

Противник зосередив основні зусилля на Сході України та штурмував Верхньокам’янське. У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Рубіжному рашисти почали ховати людей, яких вони вбили ще в березні. Тривають і спроби штурму росіян, - Гайдай 01

"Незважаючи на перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на Сході України. Ворог тричі організовував штурмові дії, при кожній з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив ЗСУ вимушений був відступити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни 12 разів застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали 2 ракетних ударів. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог наступає в напрямку Бахмута, окупанти активізували "агітаційно-роз'яснювальну складову" підготовки до "референдуму", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Сергій Гайдай додає, що рашисти почали збирати тіла вбитих ними ж мешканців Луганщини та ховати їх.

"У Рубіжному окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому. У першу чергу, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення. Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць. Про скількох ще вбитих Росією ми дізнаємося згодом?", - пише Гайдай.


У Рубіжному рашисти почали ховати людей, яких вони вбили ще в березні. Тривають і спроби штурму росіян, - Гайдай 02
У Рубіжному рашисти почали ховати людей, яких вони вбили ще в березні. Тривають і спроби штурму росіян, - Гайдай 03

окупація (6739) штурм (244) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Тварюкам рашистським НЕ буде прощення !!! Горіти їм в пеклі !!!
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07.08.2022 08:47 Відповісти
РусоФашисти думають , що ми про іхні злочини забудемо !

Ніколи нічого не забудемо і не пробачимо , знайдемо кожного причетного до цього жорстокого дійства в нашій краіні 😠
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07.08.2022 08:57 Відповісти
ичо?арестович жданов ким зеленский сделайте уж шо то..а они не будут..
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07.08.2022 17:58 Відповісти
 
 