Рашисти завдали удару по приватному сектору у центрі Слов'янська, - мер Лях. ФОТО
7 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов'янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"Після декількох днів затишшя – знову обстріл міста. На цей раз постраждав приватний сектор практично в центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених та жертв", - йдеться у повідомленні.
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