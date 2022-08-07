Рашисти завдали удару по приватному сектору у центрі Слов'янська, - мер Лях. ФОТО

7 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"Після декількох днів затишшя – знову обстріл міста. На цей раз постраждав приватний сектор практично в центрі Слов'янська. На щастя, обійшлося без поранених та жертв", - йдеться у повідомленні.

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