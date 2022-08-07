Сьогодення Сєверодонецька: технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор, - Гайдай. ФОТО

В зруйнованому Сєверодонецьку окупанти не ремонтують комунікації, замість водогону - розставили цистерни з водою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2022 році в місті планувалося відкрити сучасний торговельний комплекс, облаштувати сквер імені Сергія Губанова, почати будівництво обласної лікарні.

Після бомбардування росіянами міста знищена інфраструктура, у ньому лишилося 10% населення, до повномашстабної війни та окупації там проживало понад 100 тисяч громадян. Окупаційна влада спромоглася лише поставити цистерни з водою та душові палатки й завезти в місто пересувне телебачення, по якому показують лише пропаганду.

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"Півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними же місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєверодонецьк до опалювального сезону. У Сєверодонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри - душові палатки. Із чергою у три місяці наперед", - говорить Гайдай.



