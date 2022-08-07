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Сьогодення Сєверодонецька: технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор, - Гайдай. ФОТО

лога

В зруйнованому Сєверодонецьку окупанти не ремонтують комунікації, замість водогону - розставили цистерни з водою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2022 році в місті планувалося відкрити сучасний торговельний комплекс, облаштувати сквер імені Сергія Губанова, почати будівництво обласної лікарні.

Після бомбардування росіянами міста знищена інфраструктура, у ньому лишилося 10% населення, до повномашстабної війни та окупації там проживало понад 100 тисяч громадян. Окупаційна влада спромоглася лише поставити цистерни з водою та душові палатки й завезти в місто пересувне телебачення, по якому показують лише пропаганду.

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"Півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними же місті. Але не можуть налагодити елементарне - відремонтувати світло та газ, підготувати Сєверодонецьк до опалювального сезону. У Сєверодонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення? Є цистерни з технічною водою, які облаштували по місту. Та що робити взимку, коли температура сягне нуля? Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри - душові палатки. Із чергою у три місяці наперед", - говорить Гайдай.

Сьогодення Сєверодонецька: технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор, - Гайдай 01
Сьогодення Сєверодонецька: технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор, - Гайдай 02

армія рф (17729) окупація (6739) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+19
Все як положено по методічці - сруский мир у всій красі.
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07.08.2022 09:39
+14
А не цього вони хотіли коли проводили свій сєпарський сходняк? За що боролись як кажуть,те і отримали,от тільки погано що насрали не тільки собі а всій країні.
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07.08.2022 09:43
+12
Зима проведет естественный отбор:
"нормальные" - выехали на подконтрольную территорию Украины;
"остальные" - сдохли.
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07.08.2022 09:43
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Все як положено по методічці - сруский мир у всій красі.
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07.08.2022 09:39 Відповісти
Зима проведет естественный отбор:
"нормальные" - выехали на подконтрольную территорию Украины;
"остальные" - сдохли.
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07.08.2022 09:43 Відповісти
К сожалению, Вы несколько ошибаетесь насчёт "нормальных". С 14-го этот прекрасный город по праву носил неофициальное название "сепародонецк". Догадаетесь, почему??
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07.08.2022 10:54 Відповісти
Те, що риги Яники та Кушнарьови провели в Сєвєродонецьку Луганської області, а не в їхніх Донецьку чи Харкові, свій з'їзд не значить що це невелике місто було центром сепаратизму.
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07.08.2022 11:33 Відповісти
Ні, звичайно ж центром воно не було. Але ж як найбільше з неокупованих міст Луганської області, мало і найбільшу концентрацію відверто проросійськи налаштованих містян - відсотків тридцять. Навіть в органах влади та військового управління. Ще відсотків сорок-п'ятдесят складали тихі латентні малороси,з тарілками нтв на балконах і російськими соцмережами у смартфонах, органічним неприйняттям всього українського, та тихою ненавистю до України. Загалом така ситуація була по всій Луганській і всій Донецькій областях. І те, що більшість цих людей виїхала на неокупованих територію України мене відверто не радує, бо їхні погляди геть не змінилися ( з мого особистого досвіду спілкування з такими).
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07.08.2022 11:56 Відповісти
Є таке. Але виставляти це місто найватянішим на сході України точно не варто.
Там жило немало проукраїнських людей. Воювали, гинули за Україну.
Є такі, що воюють і зараз.

"Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине."

Источник:
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07.08.2022 12:08 Відповісти
Нажаль, Ви праві! В цьому Сєверодонецьк мало чим відрізнявся (і відрізняється) від Лисичанська, Рубіжного, Старобєльська, Сватова, Лимана, Слов'янська, Бахмута, Маріуполя та інших міст Сходу. Нажаль...
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07.08.2022 12:32 Відповісти
А хто вибирав тих зрадників? Подивіться, будь ласка, інфографіку виборів 2019-го року, і в першу чергу по східних та південних областях! І задайте собі питання, чому тих зрадників обирали? Я вже не кажу про місцеві вибори 2020-21-років.
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07.08.2022 14:08 Відповісти
2014 рік.

Як звільняли Сєвєродонецьк і Лисичанськ: зворушливі історії від українських бійців і мешканців.
Відео:

https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-zvilnyaly-syevyerodoneck-i-lysychansk-zvorushlyvi-istoriyi-vid-***********-biyciv-i-meshkanciv
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07.08.2022 11:47 Відповісти
А не цього вони хотіли коли проводили свій сєпарський сходняк? За що боролись як кажуть,те і отримали,от тільки погано що насрали не тільки собі а всій країні.
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07.08.2022 09:43 Відповісти
А тебя на х..й давно не посылали,или ты один такой патриот а остальные говно
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07.08.2022 09:58 Відповісти
На більшості територій расеї саме так і живуть
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07.08.2022 09:47 Відповісти
Дамбасяни можуть вважати що вони на Кримі. Там теж так було.
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07.08.2022 09:49 Відповісти
сруцкие ценности во всей красе...
асвабадили кароче... от жилья, комфорта, воды, еды, лекарств...
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07.08.2022 09:51 Відповісти
Нічого хорошого.
Але п.Гайдай нам жаліється? Чи хвалиться?
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07.08.2022 09:58 Відповісти
Який комфорт, тягне на 5*. Не дай Боже такого всій Україні...
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07.08.2022 10:04 Відповісти
..теперь всё как в обычном кацапском Зажопинске.. а что будет зимой?
непостижимая способность узкого мира - любую конфетку превращать в говно
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07.08.2022 10:05 Відповісти
"русский", - это не настоящая национальность, а денацифицированный удмурт, мордва, меря, белорус, еврей, .... украинец. Привести всех к общему знаменателю гораздо легче, когда общий знаменатель, - это нищета и убогость. Они даже королевский город Круловец (Кенигсберг) успешно подвели под русское чернозьмье...
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07.08.2022 13:35 Відповісти
Ось вам (русский мир) Люди які залишились без роботи без даху над головою зрозуміють що таке путін і взагалі навіщо за нього дерти руки. А те що мобілізують в ордло від цього Україна ще й виграє -сепаратисти будуть знищенні і їх поменшає в ордло.
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07.08.2022 10:06 Відповісти
Ось і дочекалися того що хотіли
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07.08.2022 10:14 Відповісти
Символічно; спочатку фхлам розвалити усе, а потім з телевізором їздити і горлати, "чЬто это не мы, это укрофашисты сами себя стреляют. Мы асфабадили вас".
Та тільки від телевізора ситніше не стає і холодильний не наповнюється чомусь. Та й вода якась не водяна.
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07.08.2022 10:22 Відповісти
А п...здануть ракетой по тому рашаTV.
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07.08.2022 11:24 Відповісти
Мабудь все таки Сіверськодонецьк, чи нам намащено мавпувати московські назви?
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07.08.2022 10:51 Відповісти
Ета так істарічєскі слажилась.
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07.08.2022 13:18 Відповісти
Хотіли кацапського міру , Україна їм не така була.
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07.08.2022 11:09 Відповісти
. .
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07.08.2022 11:18 Відповісти
Весь смысл русского мира в сублимации агрессии на соседей. Теперь этим ждунам русских пенсий объяснят, что во всем виноваты украинцы и теперь надо не наладить жизнь в Северодонецке (сложно, затратно, требует знаний и усилий), а в разрушении тех городов, где еще руССкий мирЪ не устроил своих преступлений.
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07.08.2022 13:32 Відповісти
Зате ждуни в лугандонських пабліках радіють, що є дорога на крим. Там і помиються.
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07.08.2022 13:43 Відповісти
Два вопроса всегда к Сереге Гайдаю - за что почетную грамоту и орден РПЦ и как удалось всего за день сдать Лисичанск?
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07.08.2022 15:23 Відповісти
 
 