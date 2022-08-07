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З портів Великої Одеси вийшов уже другий караван з продовольством. ВІДЕО+ФОТО

Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури.

На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць", – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порт Південний запрацює наступного тижня в рамках "зернової ініціативи"

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.

З портів Великої Одеси вийшов уже другий караван з продовольством 01
З портів Великої Одеси вийшов уже другий караван з продовольством 02
З портів Великої Одеси вийшов уже другий караван з продовольством 03

зерно (3130) Одеса (5494) порт (2056) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+7
Ой яка ж "радість" з цього приводу у українців під окупацією.
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07.08.2022 09:49
+5
Да мы очень млять рады что во время войны и надвигающегося голода мы вывозим продукты. Как бы потом не пришлось их обратно просить. От *зернового договорняка* в профите только Турция и Рашка. С которых сняли санкции и теперь они могут продавать краденное у нас зерно и масло
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07.08.2022 09:54
+4
Зате у Шоневтіка піару повні штани. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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07.08.2022 09:57
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Ой яка ж "радість" з цього приводу у українців під окупацією.
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07.08.2022 09:49 Відповісти
Внутрішній чи зовнішній ?
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07.08.2022 11:26 Відповісти
Да мы очень млять рады что во время войны и надвигающегося голода мы вывозим продукты. Как бы потом не пришлось их обратно просить. От *зернового договорняка* в профите только Турция и Рашка. С которых сняли санкции и теперь они могут продавать краденное у нас зерно и масло
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07.08.2022 09:54 Відповісти
Зате у Шоневтіка піару повні штани. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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07.08.2022 09:57 Відповісти
Обратно уже никто не пропустит
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07.08.2022 10:44 Відповісти
Это очень недальновидные действия. Как показывает история за войной всегда идет нехватка продовольствия. Украина наоборот должна была бы сделать стратегические запасы продовольствия, думая наперед о том, чем будет кормить население своей страны пока будет продолжаться война и в послевоенное время. Большинство наверно слышало ветхозаветную историю о семи годах голода в древнем мире. Мудрый Иосиф распорядился не торговать зерном, а наоборот сделать его большой запас и когда повсеместно наступил голод, то в Египте не было недостатка в хлебе и все народности ехали в Египет покупали хлеб. Можно конечно отнестись как к легенде к этой истории, но в ней заложена большая мудрость.
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07.08.2022 10:11 Відповісти
А взимку українці будуть гинути від голоду ну ,але це по "приколу"-РАДІЙТЕ відправці караванів УРА!!!!
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07.08.2022 10:14 Відповісти
Так, розпродаж напрягає, а народ України всім забезпечений, чи це погоня за баблом і піаром.
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07.08.2022 10:43 Відповісти
Голодать никто не будет но вслед за мировыми ценами взлетит цена и у нас и это во время войны и массового обнищания.
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07.08.2022 10:46 Відповісти
зеленський врятував світ від голоду;з орків зняли санкції.Одні плюси для України.
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07.08.2022 10:55 Відповісти
Неякої перемоги не буде поки маємо Зелю.
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07.08.2022 11:07 Відповісти
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07.08.2022 17:30 Відповісти
 
 