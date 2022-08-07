З портів Великої Одеси вийшов уже другий караван з продовольством. ВІДЕО+ФОТО

Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури.

На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць", – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

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Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". В рамках реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.





