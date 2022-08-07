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Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, "Ураганами" та "Градами". Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Від російських снарядів постраждали 16 населених пунктів. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Окупанти обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка, Карлівка. Загалом ворог завдав 30 ударів", - йдеться у повідомленні.

Російські війська застосували проти мирного населення всі види зброї від танків до авіаційних ракет НУРС. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти - 13 житлових будинків, школу, пішохідний міст, цех металоконструкцій, склад з насінням, коксохімічний завод тощо.

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Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу рашисти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА


Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, Ураганами та Градами. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08

обстріл (28993) Нацполіція (15260) Донецька область (8734)


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шоб їм руки та ноги повідривало усим
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07.08.2022 10:54 Відповісти
Они будут так один за одним выжегать города Украины, Их не интересуют ни люди ни территории, Пуйло удовлетворяет свое гнилое эго.Ему уже плевать на всех и все, это животное интересует только победа.Донбасс он уже уничтожил полностью, сейчас утилизирует ввиде пушечного мяса оставшихся мужиков.Нам надо получить ракеты и делать тоже самое с его городами, иначе мы не вытянем.Он применяет в Украине все, что можно его ничего не останавливает.А дальнобойные нам обязаны дать, ибо когда у нас забирали ядерное, нам давали гарантии. Не забываем , что у нас забрали межконтинентальные на 10000 км, а сейчас морозятся на счет 300 км.

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07.08.2022 10:59 Відповісти
Думаю,що нищити московські міста можна буде тоді,коли виженеться повністю залишки їх окупаційного угрупування до держкордону.
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07.08.2022 11:33 Відповісти
так и было шо со вчера поменялось...или кислое лицо того селфера??
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07.08.2022 14:41 Відповісти
 
 