Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, "Ураганами" та "Градами". Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО
Від російських снарядів постраждали 16 населених пунктів. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Окупанти обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка, Карлівка. Загалом ворог завдав 30 ударів", - йдеться у повідомленні.
Російські війська застосували проти мирного населення всі види зброї від танків до авіаційних ракет НУРС. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти - 13 житлових будинків, школу, пішохідний міст, цех металоконструкцій, склад з насінням, коксохімічний завод тощо.
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Кіт Семен
показати весь коментар07.08.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alexey Chernyavsky
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Denis Antivatnikov #521714
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