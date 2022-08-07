Росіяни завдали 30 ударів по Донеччині. Били авіацією, ракетами, артилерією, "Ураганами" та "Градами". Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

Від російських снарядів постраждали 16 населених пунктів. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Окупанти обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Залізне, Краматорськ, Курахове, Красногорівка, Соледар, смт Південне, Нью-Йорк, села Первомайське, Новоселівка, Очеретине, Сонцівка, Георгіївка, Максимільянівка, Карлівка. Загалом ворог завдав 30 ударів", - йдеться у повідомленні.

Російські війська застосували проти мирного населення всі види зброї від танків до авіаційних ракет НУРС. Зруйновано та пошкоджено 22 цивільних об’єкти - 13 житлових будинків, школу, пішохідний міст, цех металоконструкцій, склад з насінням, коксохімічний завод тощо.

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