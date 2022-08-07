Минулої доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів Сумщини. Пошкоджено приватне господарство, - Нацполіція. ФОТО

За минулу добу російські окупанти обстріляли 8 населених пунктів у Сумській області, поліція документує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, учора війська РФ здійснили обстріли Сумського, Шосткинського та Конотопського районів. Загалом нараховано 149 ударів.

"Ворог вів вогонь по с. Яструбене, с.Волфине, с.Павлівка, с. Ходине, с.Вовківка, смт Шалигине, с. Старикове, с. Піски. Попередньо, обстріл здійснювався з САУ, артилерії, мінометів, АГС та кулеметів", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, внаслідок обстрілів пошкоджено одне приватне господарство.

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За цими фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.