Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Окупанти продовжують наступ на Донеччині. За кожен метр нашої землі ідуть запеклі бої. Дуже потрібно підтримати допомогою донецький напрямок.
На цьому наголошує у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Терміново потрібні квадрокоптери в район Донецького аеропорту - 2 дрона Мавік 3,
один в район Пісків - там іде наступ орків ;
один в район Горлівки (Торецьк),
один дрон в район Слов‘янська.
Ціна одного Мавіка - від 85 тис
Також потрібні тепловізори для снайперів , рації , біноклі та ноші", - вказує Юсупова.
Вона закликає українців також звернути увагу, що війна несе багато втрат і важких поранень, які теж потребують допомоги.
"За тиждень купила планшети -46 т, дрон Аутел -60 тис, тепловізор з далекоміром-54 тис, дрон Мавік 3-64 тис, тепловіщор для снайпера -85386, та приціл тепловізор для спец назу- 88578 грн
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