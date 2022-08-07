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Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують наступ на Донеччині. За кожен метр нашої землі ідуть запеклі бої. Дуже потрібно підтримати допомогою донецький напрямок.

На цьому наголошує у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Терміново потрібні квадрокоптери в район Донецького аеропорту - 2 дрона Мавік 3,

один в район Пісків - там іде наступ орків ;

один в район Горлівки (Торецьк),

один дрон в район Слов‘янська.

Ціна одного Мавіка - від 85 тис

Також потрібні тепловізори для снайперів , рації , біноклі та ноші", - вказує Юсупова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Є дуже термінові потреби на фронт: квадрокоптери, дрон, тепловізори, рації, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу. ФОТОрепортаж

Вона закликає українців також звернути увагу, що війна несе багато втрат і важких поранень, які теж потребують допомоги.

"За тиждень купила планшети -46 т, дрон Аутел -60 тис, тепловізор з далекоміром-54 тис, дрон Мавік 3-64 тис, тепловіщор для снайпера -85386, та приціл тепловізор для спец назу- 88578 грн

Пайпал

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5375411504293973 Монобанк", - йдеться у повідомленні.

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Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 01
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 02
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 03
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 04

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Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 05
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 06
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 07
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 08
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 09

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Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 10
Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова 11

Автор: 

допомога (8427) військовослужбовці (4799) волонтери (1339) Юсупова Наталія (197)


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07.08.2022 11:58 Відповісти
А Міноборони про це знає?
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07.08.2022 13:11 Відповісти
В сервісний центр на західній Україні заходите і кажете, що вам треба.
Так само і з митницями. Хто не здає - повістка на фронт.
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07.08.2022 13:20 Відповісти
На заході України
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07.08.2022 13:41 Відповісти
Дякую, запам'ятаю.
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07.08.2022 17:12 Відповісти
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07.08.2022 13:39 Відповісти
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07.08.2022 21:34 Відповісти
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07.08.2022 21:41 Відповісти
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07.08.2022 22:39 Відповісти
 
 