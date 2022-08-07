Наслідки обстрілу окупантами Марганця: пошкоджено понад 40 будинків та господарських споруд. ФОТО
Сьогодні вночі, 7 серпня, російські війська накрили вогнем місто Марганець та Червоногригорівську громаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, пошкоджень зазнали понад 40 приватних будинків та господарських споруд. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється.
На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.
За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уаыау
показати весь коментар07.08.2022 13:18 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар07.08.2022 13:20 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль