Наслідки обстрілу окупантами Марганця: пошкоджено понад 40 будинків та господарських споруд. ФОТО

Сьогодні вночі, 7 серпня, російські війська накрили вогнем місто Марганець та Червоногригорівську громаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкоджень зазнали понад 40 приватних будинків та господарських споруд. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється.

На місцях подій працюють вибухотехніки та правоохоронці, які документують наслідки обстрілів.

За цим фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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