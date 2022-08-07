Морські піхотинці знищили до 15 окупантів та 1 склад з боєприпасами, - ВМС ЗСУ. ФОТО
Українські захисники, які проходять службу у військових частинах та підрозділах морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних рубежах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.
"Протягом вчорашньої доби, 6 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили до 15 чоловік живої сили ворога та 1 склад з боєприпасами", - йдеться у повідмоленні.
Зазначається, що також вогневе ураження було завдано ворогу нашими артилерійськими підрозділами, втрати уточнюються.
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