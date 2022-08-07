В Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі, - Стратком ЗСУ. ФОТО
Ліквідовано окупантів із 64-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, які катували мирних мешканців Бучі на Київщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Росія показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Саме ця бригада окупаційної армії брала участь у катуваннях українців у Бучі на Київщині", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ мають дані військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі.
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