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В Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі, - Стратком ЗСУ. ФОТО

Ліквідовано окупантів із 64-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, які катували мирних мешканців Бучі на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Росія показала фото знищених окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Саме ця бригада окупаційної армії брала участь у катуваннях українців у Бучі на Київщині", - повідомили у відомстві.

В Україні ліквідували окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади, які катували цивільних у Бучі, - Стратком ЗСУ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВВС випустила фільм про бійню в Бучі, доказами вбивств та катувань цивільних українців. ВIДЕО

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ мають дані військових 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Уссурійську Приморського краю РФ, які причетні до звірств у Бучі.

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) Буча (542)


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Топ коментарі
+39
Смерть рашистським окупантам!
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07.08.2022 17:04
+31
Педофилы, убийцы, насильники, мародеры- единственное достоинство рузгого народа
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07.08.2022 17:11
+23
Чергові дохлі кацапські свині...
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07.08.2022 17:04
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Смерть рашистським окупантам!
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07.08.2022 17:04 Відповісти
Просто смерть-це для них щастя. Їх мухи живцем мають доїдати.
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07.08.2022 17:45 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...
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07.08.2022 17:04 Відповісти
Буква лишняя в заголовке стенда... Надо вот так: "памяти павшим будем отстойны!
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07.08.2022 17:06 Відповісти
Як народ каже катюзі по заслузі
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07.08.2022 17:06 Відповісти
горіть у пеклі москалі
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07.08.2022 17:09 Відповісти
Педофилы, убийцы, насильники, мародеры- единственное достоинство рузгого народа
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07.08.2022 17:11 Відповісти
Усім дохлим оркам - міцного здоров'я і потужної ерекції!
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07.08.2022 17:12 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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07.08.2022 17:32 Відповісти
И да, тема для рашофилоф: восклицательный знак в конце предложения ставится без пробела... Рашорукожопость во всем...
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07.08.2022 17:13 Відповісти
Така мразота повинна подихати лютою смертю.
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07.08.2022 17:22 Відповісти
Від долі не втечеш.
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07.08.2022 17:37 Відповісти
дуже бажано, щоб не вони були "среди нас", а ви були "среди них"!
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07.08.2022 17:38 Відповісти
Навсегда, орки!
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07.08.2022 17:39 Відповісти
есть еще пара кандидатов:

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07.08.2022 17:40 Відповісти
Может кацапы таким образом прячут их от преследований ..
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07.08.2022 17:41 Відповісти
Йа Калдира мама іпаль !!!
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07.08.2022 17:54 Відповісти
Карма настигла свинособак.....................................
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07.08.2022 18:07 Відповісти
Іпанутий народішка,прийшло на чужу землю і подохло як бродяча собака!
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07.08.2022 19:20 Відповісти
Памяти павших будем достойны. Ха-ха. Падите и будете достойны.
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07.08.2022 20:00 Відповісти
мені якось мало. мені хочеться, щоб вони мучились і знали, за що. щоб жертви могли відчути, що відплата сталася. щоб цим тварям було боляче, страшно і безвихідно. щоб їх родичі захворіли на рак або згоріли в якійсь "Зимній Вишні", в прямому ефірі.
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07.08.2022 20:40 Відповісти
Мало *********!!!
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07.08.2022 20:57 Відповісти
Доска маловата, надо бы расширить на весь, абсолютно, личный состав, а то вдруг подумаете, что ВСУ недорабатывает. Непорядок, кто -заехал в Украину без приглашения, там должен и остаться! Таков закон.
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07.08.2022 21:41 Відповісти
А так нічо "іконостас"..! Якраз для путінської чортячої церкви.
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07.08.2022 21:47 Відповісти
Сподіваюсь на фото лише десята частина іконостаса.
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07.08.2022 22:22 Відповісти
Стратком - комітет по стратам.
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07.08.2022 23:21 Відповісти
Земля бетоном всем кацапским выпердкам и путлеровским ********!
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08.08.2022 00:33 Відповісти
Це ж треба вигадати такий напис... читаю його раз двадцять і не можу ніяк зрозуміти цей рашиський язік.... Вони хочуть бути достойними ПАМ'ЯТІ упавшіх... Це *** як???? да уж... руський язік зрозуміє тільки упавший, пам'яті якого достойні тільки рашисти.... десь так?
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08.08.2022 09:27 Відповісти
ЗЕМЛЯ БИТИМ СКЛОМ ЦИМ *******!
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08.08.2022 16:04 Відповісти
Гарний іконостас. Головне щоб постійно поповнювався до повного знищення.
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08.08.2022 17:39 Відповісти
так кремль їх спеціально знову до України відправив, щоб їх тут вже вбили, бо вони засвітилися, а раптом хтось до полону трапить і почне базікати, що вони не просто так вбивали, а за наказом. Хоча ще на початку війни були перехоплення де вони хвалилися, що їм дозволено і мардерити і цивільних вбивати.
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09.08.2022 00:47 Відповісти
 
 