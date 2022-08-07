Заступник голови Харківської ОДА Пастух, який у лютому пішов захищати Україну, підірвався на ворожій міні: попереду довгий шлях реабілітації та протезування, - Садовий. ФОТО
Заступник голови Харківської облдержадміністрації, ветеран АТО Тарас Пастух у лютому 2022 знову повернувся на фронт, а в липні був поранений в результаті підриву на російській протитанковій міні.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Тарас Пастух з тих, хто не чекає, коли його покличуть на захист України. Добровольцем пішов на війну в 2014-му. Пройшов зі своїми побратимами найгарячіші бої в Дебальцевому. А в лютому 2022 знову повернувся на фронт. У саме пекло. Ще в липні наш Тарас підірвався на ворожій протитанковій міні. Попереду довгий шлях реабілітації та протезування. Бажаємо йому витримки та сили! Наш Незламний Герой!" - розповів Садовий.
Топ коментарі
+27 Валентина Горшкова
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+11 Джим Кері
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+9 Ан Мур
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Але, окремо: Тарас Пастух - це народний депутат 8-го скликання, мажоритарник з міста Тернополя (там він працював одним із керівників пивзаводу, торгова марка "Опілля"). В ВР пристав до самодрочі. Ще раз нардеп від самонемочі, і був призначений поряд з іншим таким нардепом Садового, а саме Роман Семенуха заступником голови Харківської ОДА.
А це практично означає, що Садовий і Zе, та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка.
його ранило і серйозно
а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.
ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.