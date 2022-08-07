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Новини Фото Війна
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Заступник голови Харківської ОДА Пастух, який у лютому пішов захищати Україну, підірвався на ворожій міні: попереду довгий шлях реабілітації та протезування, - Садовий. ФОТО

Заступник голови Харківської облдержадміністрації, ветеран АТО Тарас Пастух у лютому 2022 знову повернувся на фронт, а в липні був поранений в результаті підриву на російській протитанковій міні.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Тарас Пастух з тих, хто не чекає, коли його покличуть на захист України. Добровольцем пішов на війну в 2014-му. Пройшов зі своїми побратимами найгарячіші бої в Дебальцевому. А в лютому 2022 знову повернувся на фронт. У саме пекло. Ще в липні наш Тарас підірвався на ворожій протитанковій міні. Попереду довгий шлях реабілітації та протезування. Бажаємо йому витримки та сили! Наш Незламний Герой!" - розповів Садовий.

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Заступник голови Харківської ОДА Пастух, який у лютому пішов захищати Україну, підірвався на ворожій міні: попереду довгий шлях реабілітації та протезування, - Садовий 01

Автор: 

поранення (2813) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+27
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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07.08.2022 23:24
+11
Трохи попустись

його ранило і серйозно

а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
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07.08.2022 23:39
+9
тебе зачепило доведення про те, що Садовий і Zе, самодроч та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка??
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.

ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.
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08.08.2022 00:36
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СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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07.08.2022 23:24 Відповісти
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07.08.2022 23:24 Відповісти
Садовий би хоч допоміг би з реабілітацією, чи знову шкарпетками свої демократичні цінності продемонструє?
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07.08.2022 23:35 Відповісти
Бажаю одужання ветерану АТО!

Але, окремо: Тарас Пастух - це народний депутат 8-го скликання, мажоритарник з міста Тернополя (там він працював одним із керівників пивзаводу, торгова марка "Опілля"). В ВР пристав до самодрочі. Ще раз нардеп від самонемочі, і був призначений поряд з іншим таким нардепом Садового, а саме Роман Семенуха заступником голови Харківської ОДА.
А це практично означає, що Садовий і Zе, та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка.
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07.08.2022 23:35 Відповісти
Трохи попустись

його ранило і серйозно

а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
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07.08.2022 23:39 Відповісти
тебе зачепило доведення про те, що Садовий і Zе, самодроч та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка??
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.

ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.
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08.08.2022 00:36 Відповісти
Ты канечно пробил очередное дно. Не дно , а днище.
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10.08.2022 08:16 Відповісти
Почему люди не могут отращивать конечности, как это делают ящерицы ? Чем заняты ученые ? Лучше бы не в войны миллиарды вкладывали, а проспонсировали научные программы по таким темам, как лечение рака, борьба со старением, экспансия других планет.
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08.08.2022 00:19 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 09:16 Відповісти
 
 