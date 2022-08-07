Заступник голови Харківської ОДА Пастух, який у лютому пішов захищати Україну, підірвався на ворожій міні: попереду довгий шлях реабілітації та протезування, - Садовий. ФОТО

Заступник голови Харківської облдержадміністрації, ветеран АТО Тарас Пастух у лютому 2022 знову повернувся на фронт, а в липні був поранений в результаті підриву на російській протитанковій міні.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Тарас Пастух з тих, хто не чекає, коли його покличуть на захист України. Добровольцем пішов на війну в 2014-му. Пройшов зі своїми побратимами найгарячіші бої в Дебальцевому. А в лютому 2022 знову повернувся на фронт. У саме пекло. Ще в липні наш Тарас підірвався на ворожій протитанковій міні. Попереду довгий шлях реабілітації та протезування. Бажаємо йому витримки та сили! Наш Незламний Герой!" - розповів Садовий.

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