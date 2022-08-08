Росіяни атакували з повітря 7 населених пунктів Луганщини. Продовжуються спроби наступу. ЗСУ ліквідували ДРГ, - Гайдай. ФОТО

Щодня росіяни намагаються створити собі сприятливі умови для посилення наступу. Продовжуються обстріли населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За минулу ніч російські окупанти вдарили сімома ракетами, завдали 2 авіаударів, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, 4 рази до штурму долучалися танкові війська. Кожна із таких спроб – це ще декілька понівечених будинків, зламаних доль та сподівань наших земляків", - йдеться у повідмоленні.

Упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

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Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов. Як і ще за чотирма напрямками – кожна із цих спроб проломити оборону наших збройних сил була невдалою: росіяни вимушені були відступити зі значними втратами.

Гайдай додав, що поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.



