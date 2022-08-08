Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене. ФОТО
Ірина Дмитрієва, мама 4-річної Лізи, яка загинула через ворожий ракетний удар по центру Вінниці, написала чуттєвий допис, у якому зізналася, що все ще не вірить у смерть власної дитини. Кожне її слово просякнуте суцільним болем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Дмитрієвої.
Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії...Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома...Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але перебуваю у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності", - пише жінка.4
"Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, не зважаючи ні на що! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди, рашисти вбили тебе і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам!!!", - додала вона.
Дмитрієва також дякує всім за підтримку.
"Я не знаю, чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - резюмує згорьована мати.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
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Отрицание.Гнев.Торг.Депрессия.Смирения (принятие). И пока мама убиенной дочки... в первой стадии как видим --отрицание факта трагедии и события ...
С тобой вся Украина.
Роди ребенка если возможно.
Если нет, то пойдем в вечность все вместе.
Ми не маємо права впадати у відчай