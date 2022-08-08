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Новини Фото Війна
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Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене. ФОТО

Ірина Дмитрієва, мама 4-річної Лізи, яка загинула через ворожий ракетний удар по центру Вінниці, написала чуттєвий допис, у якому зізналася, що все ще не вірить у смерть власної дитини. Кожне її слово просякнуте суцільним болем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Дмитрієвої. 

Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії...Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома...Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але перебуваю у іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності", - пише жінка.4

"Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, не зважаючи ні на що! На жаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди, рашисти вбили тебе і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворогам!!!", - додала вона.

Дмитрієва також дякує всім за підтримку.

"Я не знаю, чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - резюмує згорьована мати. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв обстрілу Вінниці рашистами зросла до 27: Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав опіки та поранення

Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 01
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 02
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 03
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 04
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 05
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 06
Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 07

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Мама загиблої внаслідок обстрілу Вінниці 4-річної Лізи написала емоційний допис: Не вірю...Кляті нелюди вбили тебе і мене 08

Автор: 

Вінниця (626) діти (5128) обстріл (28993) смерть (6774)


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Топ коментарі
+19
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08.08.2022 09:05
+16
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі,кінчені покидьки...
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08.08.2022 09:05
+16
я розумію, що про кожну смерть дитини написати неможливо..., адже їх багато, дуже багато..., доля цієї дівчинки та її мами показала яка це страшна трагедія, яка це безодня горя і розпачу..., я хочу, я дуже бажаю, щоб смерть кожної української дитини лягла непіднімним каменем на могилу всього цього руського миру, стала ще одним цвяхом в домовину їхнього колективного путіна...
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08.08.2022 09:12
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увы печально это и СТРАШНО.... НО таковы реалии прохождения горя трагедии 5 стадий...
Отрицание.Гнев.Торг.Депрессия.Смирения (принятие). И пока мама убиенной дочки... в первой стадии как видим --отрицание факта трагедии и события ...
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08.08.2022 09:02 Відповісти
мій син помер після страшних мук у 1988 році. Я досі пам'ятаю його запах. І я НЕ прийняла. Я живу, наче він чекає мене десь. Інколи класичні схеми, розписані психіатрами, не працюють. Тобто, часто. Тож не заспокоюйте себе - ця мама, які тисячі інших, знайдуть спосіб заплатити за звірства тих мерзотних расіян
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08.08.2022 10:32 Відповісти
це неможливо забути свою дитину, ти завжди будеш пам"ятати її усміхненою і живою, ці стадії не працюють.
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08.08.2022 15:17 Відповісти
Слова тут не допоможуть, тільки час і кров ворогів.
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08.08.2022 09:04 Відповісти
Саме страшне те, що вороги на банковій в офісі і їм не вигідна перемого України. каламойша дав вказівку зупинити повномаштабний наступ на півдні. Ті, хто хоче справді наступати не будуть про це триндіти цілий місяць в ефірі
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08.08.2022 09:34 Відповісти
Про наступ - думаю він і не планувався. А про ворогів на Банковій - 100%. І з ними ми перемогти не зможемо, на жаль.
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08.08.2022 09:53 Відповісти
Ви, мабуть, один з тих свідків збиття РСЗВ за допомгою ПВО?
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08.08.2022 10:10 Відповісти
каломойша вважає що пройде 5-10 років і ми про все забудемо і будемо весело цвірінькати з кацапами. А як би його сина кацапи забили, щоби заспівав?
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08.08.2022 15:16 Відповісти
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08.08.2022 09:05 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі,кінчені покидьки...
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08.08.2022 09:05 Відповісти
а що з вчорашнім обстрілом ""? Скільки і як постраждало? Нехай навіть тільки військові - все-одно потрібно сказати!
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08.08.2022 09:07 Відповісти
я розумію, що про кожну смерть дитини написати неможливо..., адже їх багато, дуже багато..., доля цієї дівчинки та її мами показала яка це страшна трагедія, яка це безодня горя і розпачу..., я хочу, я дуже бажаю, щоб смерть кожної української дитини лягла непіднімним каменем на могилу всього цього руського миру, стала ще одним цвяхом в домовину їхнього колективного путіна...
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08.08.2022 09:12 Відповісти
Продолжать жить нужно, жить, для того чтобы ненавидеть и желать им сдохнуть, ВСЕГДА!
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08.08.2022 09:17 Відповісти
Люта смерть всім кривавим окупантам за смерть та страждання українських громадян. Нехай кара досягне кожного з них.
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08.08.2022 09:17 Відповісти
Родная женщина, держись.
С тобой вся Украина.
Роди ребенка если возможно.
Если нет, то пойдем в вечность все вместе.
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08.08.2022 09:40 Відповісти
Москва в 35му влаштувала українцям голодомор. Вмерло приблизно під 10 млн людей. І що? Укранці все простили. Жили в одному совку, про голодмор не згадували, і після розпаду совка в незалежній Україні більшість, оця вся ****** тупа більшість любила Росію і "братній російський народ", дивилася іх фільми, слухала їх музику і казала "дружба - це ж харашо". Про тупорилий "нарід Дамбаса", як основного обожатєля русні я взагалі мовчу. Що це? Що за тупість? От і догралися в любов до крокодила.
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08.08.2022 10:06 Відповісти
якщо би не згадували, то й пан би не знав, що взагалі той Голодомор. музика, фільми? ми і зараз дивилися ті ж самі фльми і про Гаррі Поттера і Володарь перстнів. Важливо не тільки що дивишся і слухаєш, а як до цього ставишся. От дивилися ми однакове, а ставилися не однаково. нарід Домбаса то таке себе зайди називають, їх предкі з вічно голодного Поволжья, а вони тут пару поколінь прожили і вже все - хазяєва.
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08.08.2022 15:14 Відповісти
Пусть постигнет суровая кара агрессоров! После победы УКРАИНЫ суды над убийцами должны проходит не только в Гааге но и в Украинских городах. СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть агрессорам! СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 10:38 Відповісти
Нелюдь.
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08.08.2022 12:05 Відповісти
Ірино, ви ще зовсім молоді і повинні жити, якщо зможете народити дитину.
Ми не маємо права впадати у відчай
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09.08.2022 00:21 Відповісти
 
 