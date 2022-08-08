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Новини Фото Війна
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Через ворожий обстріл горіла покрівля адмінбудівлі в Київському районі Харкова, - Синєгубов. ФОТО

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Вчора близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території РФ. Попередньо - РЗК С-300. Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення".

Через ворожий обстріл горіла покрівля адмінбудівлі в Київському районі Харкова, - Синєгубов 01

"Одна з ракет після 1 години ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - інформує очільник регіону.

Він також повідомляє, що протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони.

"У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю!", - зауважує Синєгубов.

Також читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по трьох районах Харкова, є руйнування промислової та критичної інфраструктури, - Синєгубов

В Ізюмському районі зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.

У Харківькому районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.

"Як бачимо, росіяни від своєї безуспішності на фронті завдають удари по мирних містах та селах області. Але ми сильніші його жалюгідних спроб нас залякати. Перемога за нами!", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Харків (5665) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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08.08.2022 09:07 Відповісти
Тернопіль - на фото панство 🙂
москва - торбарі зачухані
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08.08.2022 09:22 Відповісти
За шо в них на нас така лють .
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08.08.2022 09:25 Відповісти
За те шо ми не такі як вони. Їх бісить що ми не адіннарод з ними.
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08.08.2022 09:54 Відповісти
Опять наводчики навели на какой-то объект в Харькове. Надо отлавливать эту нечисть.
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08.08.2022 10:33 Відповісти
Отлавливать можно и рыбу, мышей с помощью котов и мышеловок! А вот во время войны надо вводить военно-полевой суд или трибунал. На другой день после начала войны. И конечно вводить растрельную статью по гос преступлениям----предательство, разглашение воен-тайны, сепаратизм, шпионаж итд. И три часа на следствие, чтение приговора и исполнение его. Кстати, международная практика много лет---проверено, работает. А то что видим---игра в дыр-дыр для дурачков и лошков. Это про нас.
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08.08.2022 11:34 Відповісти
 
 