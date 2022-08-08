Через ворожий обстріл горіла покрівля адмінбудівлі в Київському районі Харкова, - Синєгубов. ФОТО

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. Вчора близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території РФ. Попередньо - РЗК С-300. Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення".

"Одна з ракет після 1 години ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - інформує очільник регіону.

Він також повідомляє, що протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони.

"У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю!", - зауважує Синєгубов.

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В Ізюмському районі зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.

У Харківькому районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.

"Як бачимо, росіяни від своєї безуспішності на фронті завдають удари по мирних містах та селах області. Але ми сильніші його жалюгідних спроб нас залякати. Перемога за нами!", - резюмує Синєгубов.