Завдяки проєкту "АРМІЯ SOS" модернізовано систему відстеження ворожих цілей ще одного військового підрозділу ППО. ФОТО

Завершено ще один етап великого проєкту допомоги українській армії. Обладнання для модернізації та автоматизації систем відстеження ворожих цілей отримав ще один військовий підрозділ ППО однієї з областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГО "АРМІЯ SOS".

"Другий етап нашого великого проекту – завершено! Ще один військовий підрозділ ППО отримав комплект необхідного обладнання для модернізації системи відстеження ворожих цілей та управління засобами протиповітряної оборони! Ще більше ворожих ракет ми зможемо збити – і зберегти життя українців. Бо кожне таке життя – безцінне! І ми будемо боротись з ворогом за свою країну і свій народ!", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обладнання допоможе в автоматизації системи ППО та пришвидшуватиме обмін інформацією та реакцію ППО на повітряну загрозу.

У "АРМІЯ SOS" підкреслили, що ставлять перед собою завдання модернізувати ще багато систем ППО у різних регіонах країни для чого знадобляться мільйони гривень. Волонтери закликають долучитись до допомоги у захисті повітряного простору України.

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