Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кіровоградщина прийняла черговий евакуаційний поїзд з понад 200 жителями Донеччини.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області. Черговим рейсом приїхало понад 200 осіб. Війна гонить з насиджених місць усіх від немовляти до малорухомої людини", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА, частина переселенців залишилася в Олександрії і Кропивницькому. Більшість людей прихистили Компаніївська і Новомиргородська громади.

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