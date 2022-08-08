Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж
Кіровоградщина прийняла черговий евакуаційний поїзд з понад 200 жителями Донеччини.
Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області. Черговим рейсом приїхало понад 200 осіб. Війна гонить з насиджених місць усіх від немовляти до малорухомої людини", - йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА, частина переселенців залишилася в Олександрії і Кропивницькому. Більшість людей прихистили Компаніївська і Новомиргородська громади.
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Anna Berlovska #523180
показати весь коментар08.08.2022 11:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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