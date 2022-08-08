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Новини Фото Війна
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Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кіровоградщина прийняла черговий евакуаційний поїзд з понад 200 жителями Донеччини.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області. Черговим рейсом приїхало понад 200 осіб. Війна гонить з насиджених місць усіх  від немовляти до малорухомої людини", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА, частина переселенців залишилася в Олександрії і Кропивницькому. Більшість людей прихистили Компаніївська і Новомиргородська громади.

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Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 01
Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 02
Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 03
Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 04
Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 05
Ще понад 200 осіб, яких евакуювали із Донеччини, прийняла Кіровоградщина, - ОВА 06

Автор: 

евакуація (2335) Донецька область (8734) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (578)


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А якого чорта, ці знедолені не виїхали раніше? Чекали руськава міра? А тепер що?! Влада хоча би в курсі, що ці потвори в більшості підтримують вторгнення? І таке співпадіння, разом з першими переселенцями в Кропивницький, було обстріляно місто, до речі вперше за 5 місяців війни. Якщо у влади не вистачає мозку зрозуміти, що з донбасу їдуть зрадники, то люди мають це донести. Де чоловіки тих жінок, які втікли? Де батько дітей, які приїхали? Воюють на боці окупанта, в 99% випадків.
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08.08.2022 11:57 Відповісти
 
 