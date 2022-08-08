Окупанти обстріляли Авдіївку із "Градів" та завдали авіаудару по місту, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують інтенсивні обстріли в околицях Донецька: під вогнем Мар’їнська, Авдіївська та Очеретинська громади.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Мар’їнській громаді сьогодні зранку під обстрілами Красногорівка - пошкоджено 5 житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. У Максимільянівці пошкоджено 1 будинок, у Мар’їнці - поранено 1 людину.

"Вночі росіяни обстріляли Очеретине - пошкоджено щонайменше 4 будинки та електропостачання. Також у громаді під обстріли потрапили Ласточкине, Піски та Первомайське. Інформацію щодо пошкоджень уточнюємо", - зазначає Кириленко.

Він також інформує, що під ранок росіяни обстріляли стару частину Авдіївки з "Градів", трохи пізніше - завдали авіаудару по місту.

"Обсяги руйнувань ще встановлюємо", - додає він.

У Бахмутському районі гучно було в селах Світлодарської та Соледарської громад. Наразі відомо про 1 поранену людину у Яковлівці.

Також уночі росіяни завдали удару по Краматорську - інформації про постраждалих та пошкодження наразі немає.

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"Всі російські злочини ретельно фіксуємо! За все будуть відповідати!", - резюмує він.













