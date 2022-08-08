Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини.
У подальшому у месенджері "Telegram" створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення.
В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн.
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Те, що робили "свинарчуки" всіх видів я вважаю великою справою для обороноздатності України - вони забезпечували ЗСУ критично дефіцитними запчастинами (танковими, клістронами і т.д.). Так, за гроші, за великі гроші (Гвалт, спекулянти!) Але ж забезпечували. При Пороху танки їхали, РЛС крутились.
Зараз по суті те ж саме: хтось організував бізнес по завозу дрібного критично необхідного війскового спорядження. А його звинувачують:
1) у несплаті податків . Але, чому мають бути податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?
2) "завищених цінах". Звиняйте, але це бізнес. Порох як риба-кіт, напряму закуповує великі партії дронів у естонських виробників, а волонтери дрібніші купують у "спекулянтів"
В цій "нью-свинарчуковій справі" стирчать вуха Гетьманцева - помічника рашиського шпіона Сівковича: під "законним предлогом" нашкодити постачанню ЗСУ.
знімати клістрони з рашиських ПВО і оптику з танків на базах зберігання, і передавати це через кордон, ризикуючи потрапити в застінки фсб.
Яка бляха, завищена ціна? Ви ще десь бачили пропозиції чи тендери))
Тут якби надбавка за ризик + відсутність інших продавців як таких...
свинарчуки й були одним із камінчиків, які потопили Пороха
отакі у нас "персічні".....
Гетьманцева лікті кусає
Альо, ЗЕ кретіни-саботажники, ви мито на ленд-ліз ще не ввели?
Ні?
Чому?
На ленд-ліз можна вон як прібарахлітся! 👿👿👿👿👿👿👿
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
Не подобається товар у "крутеликів-спекулянтів", переходь до іншого продавця в Україні, Польщі, будь-які країні світу та купуй скільки грошей хватить
Ми живемо в ринковій країні, навіть під час війни!
є ринок, не аукціон, а декілько тих, хто може щось легально продати, і у всіх різні ціни...
це не ринок???
мова не про державне замовлення і постачання від інших держав, або воєнних корпорацій... мова не про юридичні організації а про волонтерів, фізичних осіб...
до речі... дещо оборонпром або державні установи в середені країни мають заказувати тільки через "прозоро"... (а там своєрідний аукціон і є... тільки навпаки)))
більш того, багато митниць взагалі не мають права пропускати такий товар... дуже важко там домовлятися і провозити і оцінювати...не про хабарі мова...
не скажу таємницю, навіть приходиться ввозити контрабасом те, що не можна взагалі... а дуже треба (не перепродати а "під заказ" (наприклад обладнання для снайперів... хіба міноборони цим колись турбувалось??? ні!!)
і той хто хоче мільйони полегкому срубіть... той буде класти асфальт...
їх цікавить бабла срубить
У тому що допомогали налагодити спорядження ЗСУ?
Ніхто не примушує купувати волонтерів саме у "спекулянтів"
Порох, наприклад, напряму закупив 350 дронів у естонського виробника
бо Порох, Полторак, Пастор, Яценюк та інші очільники Кривавої Хунти були взірцем державницького керівництва ЗСУ, це тобі не
ЗЕльоний вечєрній мудо-звон !!!!
Які 23 млн мит на 72 млн? Які завищені ціни? Які мита коли вони були скасовані на цілий перелік товарів? Ви що, не знаєте як можуть кошмарити СБУ і прокуратура з мєнтами? Особливо зараз, щоб показати свою діяльність в тилу і щоб не дай боже не послали в більш небезпечне місце?
Якщо волонтери постачають ЗСУ вкрай необхідне військове спопядження, тоді адвокатська контора "Резніков, Маляр та компаньйони" (МО України) або бездарі, або шпигуни-саботажники!
Зараз не 19-тий рік, українців разводками "свинарчуків" не купиш!
Ми вже мали і клістрони, і справу по "викраденим" Стугнам!
Знаємо повадки ЗЕльоних саботажників! 👿
1. перетули кордон до Укрщіни;
2. отримували гроші за товари війського призначення, що купували волонтери, організації, фізичні особи;
3. постачали без сплати мита та податків (10% мито, 20% ПДВ - це і є приблизно 23млн грн) покупцям;
5. і, зедиво, безугла логіка, арахамський фокус - "товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами"
Зазначити варто, що арахамсько безуглий обов'язок зе - забезпечувати ЗСУ,
тобто, покупців цна влаштовувала, воїни отримали потрібне, а от мородери від держави незадоволені.
Видится мне, что эта нынешняя "власть" как никакая другая раньше, будет не хотеть окончания войны. Бо сидеть им потом - не пересидеть...
Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
То есть они не предатели, не мародёры - они от налогов уклонились ?!
Мдааа
Там дефіцитні запчастини купувала Держава, а зараз - волонтери за пожертви, бо
Держава не спроможна при міліардних допомогах західних партнерів забезпечити ЗСУ вшивими квадрокоптерами та броніками!👿👿👿
Как-то так !!!
Volunteering is the practice of people working on behalf of others without being motivated by financial or material gain.
Ю андэстэнд ?
МОТИВАЦИЕЙ волонтёров не может быть финансовая или материальная выгода. Если купил за 100 и продал за 100 - какая тут прибыль?
https://youtu.be/TzV3-VjPuM8