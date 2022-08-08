Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У подальшому у месенджері "Telegram" створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення.

В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн.