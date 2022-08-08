УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8267 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
10 678 60

Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами 01

"За даними слідства, підозрювані налагодили схему ухилення від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України. Будучи військовозобов’язаними особами, 28 лютого 2022 року вони перетнули державний кордон України у напрямку Угорщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами 02

У подальшому у месенджері "Telegram" створили групу з оголошеннями про асортимент та продаж товарів військового призначення. Основними замовниками цих товарів були представники благодійних і волонтерських організацій, підприємства та фізичні особи. Вони перераховували гроші на особисті рахунки підозрюваних з метою забезпечення спеціалізованим обладнанням і військовою амуніцією підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів та територіальної оборони в районах ведення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами 03

Підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Загалом було придбано товару на суму майже 72 млн грн. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені підозрювані організували ввезення в Україну товарів військового призначення.

В подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами. Таким чином, підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн.

податки (3874) гуманітарна допомога (1002) Офіс Генпрокурора (3272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
единственное что плохо - что по завышенным ценам ??? или заниженным налогам???...
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
показати весь коментар
08.08.2022 10:50
+14
з 72-х мільйонів 23 мільйони податків-чи незабагато це?
показати весь коментар
08.08.2022 10:49
+12
Эх, как же это таможеники просмотрели?
показати весь коментар
08.08.2022 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какие замечательные люди...
показати весь коментар
08.08.2022 10:39 Відповісти
там коробки , где там люди ?
показати весь коментар
08.08.2022 10:50 Відповісти
Гвалт! Свинарчуки 2 ? Ні, гірше!

Те, що робили "свинарчуки" всіх видів я вважаю великою справою для обороноздатності України - вони забезпечували ЗСУ критично дефіцитними запчастинами (танковими, клістронами і т.д.). Так, за гроші, за великі гроші (Гвалт, спекулянти!) Але ж забезпечували. При Пороху танки їхали, РЛС крутились.

Зараз по суті те ж саме: хтось організував бізнес по завозу дрібного критично необхідного війскового спорядження. А його звинувачують:
1) у несплаті податків . Але, чому мають бути податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?
2) "завищених цінах". Звиняйте, але це бізнес. Порох як риба-кіт, напряму закуповує великі партії дронів у естонських виробників, а волонтери дрібніші купують у "спекулянтів"

В цій "нью-свинарчуковій справі" стирчать вуха Гетьманцева - помічника рашиського шпіона Сівковича: під "законним предлогом" нашкодити постачанню ЗСУ.
показати весь коментар
08.08.2022 11:20 Відповісти
Цікаво, хто з критиканів взявся б за звичайну ціну....
знімати клістрони з рашиських ПВО і оптику з танків на базах зберігання, і передавати це через кордон, ризикуючи потрапити в застінки фсб.
Яка бляха, завищена ціна? Ви ще десь бачили пропозиції чи тендери))
Тут якби надбавка за ризик + відсутність інших продавців як таких...
показати весь коментар
08.08.2022 13:21 Відповісти
але ж ви пам'ятаєте обурення "мудрого українського народу" спекулянтами-свинарчуками навесні 2019 р.
свинарчуки й були одним із камінчиків, які потопили Пороха

отакі у нас "персічні".....
показати весь коментар
08.08.2022 14:01 Відповісти
Вони ж таки ввозили а не вивозили. Коли під час пандемії вивозили маски то ОГП нікого не ловив..
показати весь коментар
08.08.2022 11:21 Відповісти
Проморгали !
Гетьманцева лікті кусає
показати весь коментар
08.08.2022 11:30 Відповісти
Эх, как же это таможеники просмотрели?
показати весь коментар
08.08.2022 10:42 Відповісти
з 72-х мільйонів 23 мільйони податків-чи незабагато це?
показати весь коментар
08.08.2022 10:49 Відповісти
Чому мають бути якісь податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?

Альо, ЗЕ кретіни-саботажники, ви мито на ленд-ліз ще не ввели?
Ні?
Чому?
На ленд-ліз можна вон як прібарахлітся! 👿👿👿👿👿👿👿
показати весь коментар
08.08.2022 11:24 Відповісти
единственное что плохо - что по завышенным ценам ??? или заниженным налогам???...
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
показати весь коментар
08.08.2022 10:50 Відповісти
Якщо ти прагнеш допомогти ВСУ, та завіз товарів для цього і не платиш налогів на митниці то будь добрий, добав на ціні всі витрати на бензин, виконану роботу (зарплатню собі), витрати на їжу та житло, але жніяк не десятки мільйонів навару. От тоді ти й будеш патріотом та волонтером. А коли хочеш під час війни дєнжат по льогкому срубіть то ти вже злочинець. Зрозумів?
показати весь коментар
08.08.2022 11:05 Відповісти
Не зрозумів.
Не подобається товар у "крутеликів-спекулянтів", переходь до іншого продавця в Україні, Польщі, будь-які країні світу та купуй скільки грошей хватить
Ми живемо в ринковій країні, навіть під час війни!
показати весь коментар
08.08.2022 11:29 Відповісти
Крисевич,який ринок на військову продукцію?Тоді давай аукціони на Гепарди на Джавеліни,на патрони і снаряди,риночний ти наш...
показати весь коментар
08.08.2022 14:04 Відповісти
Ви володієте якоюсь інформацією (тобто самі колись щось купували???)
є ринок, не аукціон, а декілько тих, хто може щось легально продати, і у всіх різні ціни...
це не ринок???
мова не про державне замовлення і постачання від інших держав, або воєнних корпорацій... мова не про юридичні організації а про волонтерів, фізичних осіб...
до речі... дещо оборонпром або державні установи в середені країни мають заказувати тільки через "прозоро"... (а там своєрідний аукціон і є... тільки навпаки)))
показати весь коментар
08.08.2022 14:12 Відповісти
Якого навару? Ви самi його рахували, чи примарились "десятки мильогогонів"?
показати весь коментар
08.08.2022 11:47 Відповісти
Гриць - совок репаний, для нього навіть продавець овочами спекулянт-перекупщик
показати весь коментар
08.08.2022 12:01 Відповісти
зараз дуже важко щось десь дістати (військово призначення) навіть по завищеним цінам
більш того, багато митниць взагалі не мають права пропускати такий товар... дуже важко там домовлятися і провозити і оцінювати...не про хабарі мова...
не скажу таємницю, навіть приходиться ввозити контрабасом те, що не можна взагалі... а дуже треба (не перепродати а "під заказ" (наприклад обладнання для снайперів... хіба міноборони цим колись турбувалось??? ні!!)
і той хто хоче мільйони полегкому срубіть... той буде класти асфальт...
показати весь коментар
08.08.2022 12:22 Відповісти
надеюсь, товары все равно шли по назначению ?
показати весь коментар
08.08.2022 10:50 Відповісти
ЗЕльоних не цікавить постачання ЗСУ,
їх цікавить бабла срубить
показати весь коментар
08.08.2022 11:33 Відповісти
И что дальше? Отпустят под залог?
показати весь коментар
08.08.2022 10:51 Відповісти
На медаль благодійників вони не тягнуть, але у чому їх кримінал?
У тому що допомогали налагодити спорядження ЗСУ?
показати весь коментар
08.08.2022 11:35 Відповісти
Ще б були приклади завищених цін. Якщо вони не завищені, то все виглядає зовсім не так, як подано в новині.
показати весь коментар
08.08.2022 10:53 Відповісти
А якщо й завищені?
Ніхто не примушує купувати волонтерів саме у "спекулянтів"
Порох, наприклад, напряму закупив 350 дронів у естонського виробника
показати весь коментар
08.08.2022 11:37 Відповісти
Крисевич,що ти весь час тичеш сюди свого Порошенка.Всі знають що він купив дрони,і багато.Дуже любиш-вчепи портьрет на стіну і цілуй і молися.Ти ж не думаєш,що Олексійович ще й перепродає ці дрони на ринку?Братва ,під час війни,і по дозволу влади,привезла військову продукцію.Молодці-віддай ВСУ по оптовим цінам.Візьмуть,бо ніде нема.Вони вирішили продати в роздріб і по цінам базарів України...
показати весь коментар
08.08.2022 14:00 Відповісти
муляє Порох, вата ЗЄльоная ?

бо Порох, Полторак, Пастор, Яценюк та інші очільники Кривавої Хунти були взірцем державницького керівництва ЗСУ, це тобі не

ЗЕльоний вечєрній мудо-звон !!!!
показати весь коментар
08.08.2022 14:13 Відповісти
В огороді бузина, а в Києві дялько. Соромно, Цензор, за передрук туких повідомлень.
Які 23 млн мит на 72 млн? Які завищені ціни? Які мита коли вони були скасовані на цілий перелік товарів? Ви що, не знаєте як можуть кошмарити СБУ і прокуратура з мєнтами? Особливо зараз, щоб показати свою діяльність в тилу і щоб не дай боже не послали в більш небезпечне місце?
показати весь коментар
08.08.2022 10:57 Відповісти
Цензор правильно зробив, що виставив це новопризначене єрмаківське гівно з СБУ на загальний погляд. Правильно пишуть, що За "ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ" можна продати лише те. на що існує ДЕФІЦИТ. Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
показати весь коментар
08.08.2022 11:30 Відповісти
Перепрошую - новопризначене єрмаківське гівно не з СБУ, а з офісу новопризначеного єрмаком генерального прокурора. Це не змінює суті. єрмак - зрадник.
показати весь коментар
08.08.2022 11:39 Відповісти
+ 100!!!!!

Якщо волонтери постачають ЗСУ вкрай необхідне військове спопядження, тоді адвокатська контора "Резніков, Маляр та компаньйони" (МО України) або бездарі, або шпигуни-саботажники!

Зараз не 19-тий рік, українців разводками "свинарчуків" не купиш!
Ми вже мали і клістрони, і справу по "викраденим" Стугнам!
Знаємо повадки ЗЕльоних саботажників! 👿
показати весь коментар
08.08.2022 11:45 Відповісти
діловари свою справу знають
показати весь коментар
08.08.2022 11:03 Відповісти
офіс генпрокуратурний геть дурніший за опу зе?
1. перетули кордон до Укрщіни;
2. отримували гроші за товари війського призначення, що купували волонтери, організації, фізичні особи;
3. постачали без сплати мита та податків (10% мито, 20% ПДВ - це і є приблизно 23млн грн) покупцям;
5. і, зедиво, безугла логіка, арахамський фокус - "товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами"
Зазначити варто, що арахамсько безуглий обов'язок зе - забезпечувати ЗСУ,
тобто, покупців цна влаштовувала, воїни отримали потрібне, а от мородери від держави незадоволені.
показати весь коментар
08.08.2022 11:10 Відповісти
Ирония судьбы, однако...

Видится мне, что эта нынешняя "власть" как никакая другая раньше, будет не хотеть окончания войны. Бо сидеть им потом - не пересидеть...
показати весь коментар
08.08.2022 11:20 Відповісти
Ви абсолютно праві, нас чекає лише "корейське перемирья" 70-т років та династія Зе-Лен-Ін 🙁
показати весь коментар
08.08.2022 11:49 Відповісти
А плохая все равно Спартц
показати весь коментар
08.08.2022 11:11 Відповісти
За "ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ" можна продати лише те. на що існує ДЕФІЦИТ.

Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
показати весь коментар
08.08.2022 11:16 Відповісти
Залишається ще прив'язати до цих "злочинців" Порошенка, і замовлення Путіна+Бєні на посадку Порошенка буде виконане. До речі, фонд Порошенка завіз дуже багато військової підтримки, значо більше, ніж на 72 млн. Для Єрмаковских СБУ і ДБР роботи ще копати і копати. А от Бєня нічого для ЗСУ не завозив, і чистенький як новонароджене немовля.
показати весь коментар
08.08.2022 11:17 Відповісти
Тут і в'язати не треба, назвіть їх "Свинарчуки-2" і Порох у "мудрого українського наріда" знову буде "Барига-на-крові" 😕
показати весь коментар
08.08.2022 11:51 Відповісти
Есть риторический вопрос
То есть они не предатели, не мародёры - они от налогов уклонились ?!
Мдааа
показати весь коментар
08.08.2022 11:17 Відповісти
вони винні Гетьманцеву, а це більше, ніж зрада !
показати весь коментар
08.08.2022 11:53 Відповісти
Очень напоминает ту тему, как "Свинарчуки наживались на контрабандно-ворованных запчастях из раиси"
показати весь коментар
08.08.2022 11:21 Відповісти
Гірше!

Там дефіцитні запчастини купувала Держава, а зараз - волонтери за пожертви, бо
Держава не спроможна при міліардних допомогах західних партнерів забезпечити ЗСУ вшивими квадрокоптерами та броніками!👿👿👿
показати весь коментар
08.08.2022 11:57 Відповісти
У нас государство (аппарат) враждебен своему народу. С этой точки зрения все выглядит логично и разумно. Ни государству, ни путлеру не удастся уничтожить Украину. Слава Украине!
показати весь коментар
08.08.2022 11:26 Відповісти
Краще так, ніж з Бєларусі єлектроенергію купувати...
показати весь коментар
08.08.2022 11:26 Відповісти
Люди робили важливу справу. Закупали військове забезпечення за кордоном і доставляли його в Україну. Не платили мито (я вважаю такі товари повинні бути позбавлені митних платежів). Отримували прибуток з продажу в Україні волонтерським організаціям. Але їм теж потрібно компенсовувати затрати на логістику та робочу силу. І більшість цих коштів з високою вирогідністю знову направлялась на закупівлю забезпечення для наших Військових. Схему накрили - браво!
показати весь коментар
08.08.2022 11:30 Відповісти
Волонтёр - человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе.

Как-то так !!!
показати весь коментар
08.08.2022 11:48 Відповісти
На добровольной а не безвозмездной
показати весь коментар
08.08.2022 12:46 Відповісти
Спешл фром ю

Volunteering is the practice of people working on behalf of others without being motivated by financial or material gain.
Ю андэстэнд ?
показати весь коментар
08.08.2022 14:44 Відповісти
Очень умный, да?
МОТИВАЦИЕЙ волонтёров не может быть финансовая или материальная выгода. Если купил за 100 и продал за 100 - какая тут прибыль?
показати весь коментар
15.08.2022 11:56 Відповісти
І хто в нас "призначений" головним над ввозом гуманітарки? І хто потім захопив контроль над гуманітаркою та прижав справами тих, хто не погодився підкоритись? Правильно. Той, кого звинуватили в торгівлі зброєю. Президента Офісу.
показати весь коментар
08.08.2022 12:00 Відповісти
президент Офісу ! нова посада Єлдака
показати весь коментар
08.08.2022 13:11 Відповісти
далі просто - Президент, а ще згодом Президент України
показати весь коментар
08.08.2022 14:40 Відповісти
в мирний час людям мало... підчас війни мало...інформаційне поле перетворюється на шабаш трупоїдів

https://youtu.be/TzV3-VjPuM8
показати весь коментар
08.08.2022 12:14 Відповісти
Гражданские противогазы, это не военные. От них толку что с гуся воды. Сейчас такой товар курируют определённые люди от Власти, большинству волонтёров и те кто 5 месяцев до этого возил запретили такое ввозить. Это нормальная ситуация, люди сели на потоки, деньги мимо пальцев ускользали.
показати весь коментар
08.08.2022 13:18 Відповісти
цікава інфа:оці,оті,вони,хтось,щось.Де прізвища?
показати весь коментар
08.08.2022 13:39 Відповісти
я так розумію що під час війни перекрили постачання товарів військового призначення в Україну, якого в нас немає? і написали красиві слова які вони герої? в нас не СБУ . це малоросійське відділення ФСБ
показати весь коментар
15.08.2022 11:44 Відповісти
Какое-то тут гавно....
показати весь коментар
15.08.2022 12:00 Відповісти
 
 