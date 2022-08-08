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Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 01

"Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці – 7 і Бахмуту – 6. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Росіяни били по житловому сектору авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ "Град" і "Смерч", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Авдіївку із "Градів" та завдали авіаудару по місту, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 02

Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів - 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 03
Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 04
Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 05
Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 06
Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція 07

обстріл (29006) Нацполіція (15261) Донецька область (8744)


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"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.

Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...
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08.08.2022 11:16 Відповісти
По Харкову та обл. з бєлгорода б'ють іскандерами и С-300, артой и РСЗВ б'ють з окупованих територій. Це ж яким треба бути клоуном-спікером, щоб таке говорить, що люди не можуть відрізнити вибух іскандерівської ракети і вибухи залпа града? ППО та ПРО акраз ракети іскандера і повинно збивати, на над Харковом цього нема. Місто рятує від усіх ракет з бєлгорода не ППО чи ПРО, а те, що кожен вечір/ніч декілька випущених ракет не долітають.
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08.08.2022 12:28 Відповісти
 
 