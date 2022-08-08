Російські війська за добу завдали ударів по 16 населених пунктах Донеччини. Зафіксовано 47 руйнувань за добу, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Авіаракетними та артилерійськими ударами знищено житлові будинки, виробничі потужності та комунікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктах. Найбільше влучень прийшлося по Авдіївці – 7 і Бахмуту – 6. Також постраждали Селидове, Вугледар, Краматорськ, Слов’янськ, Мар’їнка, Соледар, Нью-Йорк, Опитне, Карлівка, Вишневе, Євгенівка, Новоукраїнка, Максимільянівка, Північне.

Росіяни били по житловому сектору авіаційними ракетами НУРС, артилерією, РСЗВ "Град" і "Смерч", - йдеться у повідомленні.

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Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об’єктів - 34 житлових будинки, коксохімічний завод, автобазу, садове товариство, електропідстанцію. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.













