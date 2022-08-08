УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8267 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
2 998 3

Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО

Учора, 7 серпня, під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордон службі.


Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ 01

"Російські загарбники накривали з мінометів, САУ та ствольної артилерії. Зафіксовано: 20 вибухів зі 120-мм мін; 7 вибухів в мінометів і ствольної артилерії; 32 вибухи з САУ. Вогонь вівся з російського населеного пункту Волфіне, Чорноземний городок, Ломаківка, Бегоща та Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу росіянами 5 громад Сумщини пошкоджені водонапірна башта та лінії електропередач, - ОВА

Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ 02

Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджені приватні помешкання та цивільна інфраструктура, фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.

армія рф (17743) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) обстріл (29006) Сумська область (3811) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.

Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...
показати весь коментар
08.08.2022 11:18 Відповісти
Буратіна ж нахвалявся відповідати на обстріли з-за паребріка. І шо?
показати весь коментар
08.08.2022 11:31 Відповісти
Боиові дрони саме то
показати весь коментар
08.08.2022 11:35 Відповісти
 
 