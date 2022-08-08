Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО

Учора, 7 серпня, під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордон службі.





"Російські загарбники накривали з мінометів, САУ та ствольної артилерії. Зафіксовано: 20 вибухів зі 120-мм мін; 7 вибухів в мінометів і ствольної артилерії; 32 вибухи з САУ. Вогонь вівся з російського населеного пункту Волфіне, Чорноземний городок, Ломаківка, Бегоща та Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу росіянами 5 громад Сумщини пошкоджені водонапірна башта та лінії електропередач, - ОВА

Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджені приватні помешкання та цивільна інфраструктура, фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.