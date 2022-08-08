Росіяни з мінометів, САУ та ствольної артилерії завдали ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ. ФОТО
Учора, 7 серпня, під ворожим вогнем опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордон службі.
"Російські загарбники накривали з мінометів, САУ та ствольної артилерії. Зафіксовано: 20 вибухів зі 120-мм мін; 7 вибухів в мінометів і ствольної артилерії; 32 вибухи з САУ. Вогонь вівся з російського населеного пункту Волфіне, Чорноземний городок, Ломаківка, Бегоща та Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджені приватні помешкання та цивільна інфраструктура, фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою. Також є пошкодження електромереж.
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Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.
Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...