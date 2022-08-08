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Новини Фото Війна
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В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено). ФОТО

Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині Черкаської області спрацювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано.

На місці події працюють сили та засоби ДСНС.

"Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги!", - зазначає Табурець. 

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Пізніше в пресцентрі ДСНС зазначили: "У результаті спрацювання протиповітряної оборони, в Уманському районі внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. До ліквідації пожежі, на загальній площі 70 квадртаних метрів, залучено 10 осіб рятувальників та 2 одиниці техніки".

В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено) 01
В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено) 02

Автор: 

ППО (3258) ракети (4051) Умань (243) Чернігівська область (931)


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Але ж хасидів це не зупинить, сподіваюсь?
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08.08.2022 11:44 Відповісти
будуть ловити уламки... для сувенірів.
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08.08.2022 11:51 Відповісти
Ізраїльтяни будуть останніми поцами, якщо після цього не дадуть Україні, хоч щось маленьке, але дуже кацапозлоїбуче 🤔 Адже козломорді знають, що в Умані у хасидів святе місце і спеціально ******* по Умані 🤨 Якщо Ізраїль вмиється - вони сцикливі гандони, перед арабами лишень можуть виконуватись, а рязанській свині надавати ярмуркою по вухах слабо
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08.08.2022 11:52 Відповісти
Розмріялися!
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08.08.2022 12:13 Відповісти
Хасіди, придбайте собі приватну ППО прикрийте святі місця.
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08.08.2022 11:55 Відповісти
Орест Лютий закликає хасидів прикривати святі місця

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08.08.2022 13:18 Відповісти
Хоч тут ППО спрацювала.
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08.08.2022 12:03 Відповісти
Але ж шкоди та ракета усе таки наробила - тут збивай, не збивай, але якщо прилетить, то прилетить.
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08.08.2022 13:29 Відповісти
Только в новостях сказали, что хасиды начали съезжаться, так тут же и прилетело. Совпадєніє ?
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08.08.2022 13:02 Відповісти
 
 