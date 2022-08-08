В Уманському районі збито ракету. Уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, поранено двоє людей, - ОВА (оновлено). ФОТО

Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині Черкаської області спрацювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано.

На місці події працюють сили та засоби ДСНС.

"Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги!", - зазначає Табурець.

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Пізніше в пресцентрі ДСНС зазначили: "У результаті спрацювання протиповітряної оборони, в Уманському районі внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. До ліквідації пожежі, на загальній площі 70 квадртаних метрів, залучено 10 осіб рятувальників та 2 одиниці техніки".



