СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: "директор" водоканалу, фейковий правоохоронець та "головна лікарка". ФОТО

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких РФ "призначила" керівниками на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру. Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині", - додають у СБУ.

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".