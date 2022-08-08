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СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: "директор" водоканалу, фейковий правоохоронець та "головна лікарка". ФОТО

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких РФ "призначила" керівниками на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: директор водоканалу, фейковий правоохоронець та головна лікарка 01

"Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру. Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: директор водоканалу, фейковий правоохоронець та головна лікарка 02

Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині", - додають у СБУ.

СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: директор водоканалу, фейковий правоохоронець та головна лікарка 03

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".

СБУ (12918) державна зрада (1712) колабораціонізм (1168) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+9
Починати треба з Києва. Самі знаєте звідки? Якщо не знаєте то ФБР підскаже
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08.08.2022 11:58
+5
какая там пидозра? нашли, повязали тихо и пропали без вести.
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08.08.2022 12:03
+4
Всі держслужбовці отримують гроші на картку від України, і можуть спокійно не працювати, з голоду не вмруть. Так роблять вчителі в Херсоні, які ще й збираються вести уроки онлайн по українській програмі, за що їм повага.. Так що всі працівники держсфери, які пішли працювати - працюють на окупаційну владу! Вони - зрадники!
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08.08.2022 12:23
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Починати треба з Києва. Самі знаєте звідки? Якщо не знаєте то ФБР підскаже
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08.08.2022 11:58 Відповісти
Є цих гнилих людеи
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08.08.2022 12:03 Відповісти
Лица, не обезображенные интеллектом...
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08.08.2022 12:03 Відповісти
Ви мабуть ще арахимию не бачили..
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08.08.2022 13:26 Відповісти
какая там пидозра? нашли, повязали тихо и пропали без вести.
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08.08.2022 12:03 Відповісти
ну почти как наший депутатский корпус , еще добавить личного водителя и пару секретуток !
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08.08.2022 12:05 Відповісти
Коли їх пійміють, все одно якійсь місцевий ватний суд іх відпустить, чого ім боятися? Як приклад у Харкові, Одесі, Миколаїві.
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08.08.2022 12:09 Відповісти
А у чому вина сантехників та лікаря, нехай навіть і головних?
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08.08.2022 12:17 Відповісти
у всьому, вони співучасники окупації і геноциду.
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08.08.2022 13:21 Відповісти
шо ,тупий??? якщо сантехнік ремонтує водовід місцевому то все норм., але якщо чинить унітаз орку-коллаборант....
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08.08.2022 14:23 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/18368 Симпатичная касапська инфографика того, как Украина борется с предателями, которые пошли на службу Кремлю .

На инфографике не указаны уничтоженные полицейский-перебежчик из Новой Каховки Сергей Томко, помощник Сальдо Павел Слободчиков, новоайдаровский «активист» Павел Шароградский, мэр-сепар Кременной Владимир Струк и многие другие. Не встигли касапи оновити свою інфу.
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08.08.2022 12:13 Відповісти
"Не трогайте извозчиков и проституток они служат любой власти"

Залиште в спокою сантехників та лікарів на тимчасово окупованих територіях - там ще багато людей, які не змогли виїхати і не повинні страждати:
На відео з Херсона коментують "наши (ЗСУ) ударили!"
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08.08.2022 12:16 Відповісти
Всі держслужбовці отримують гроші на картку від України, і можуть спокійно не працювати, з голоду не вмруть. Так роблять вчителі в Херсоні, які ще й збираються вести уроки онлайн по українській програмі, за що їм повага.. Так що всі працівники держсфери, які пішли працювати - працюють на окупаційну владу! Вони - зрадники!
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08.08.2022 12:23 Відповісти
Досить називати їх колаборантами! Це слово несе в собі позитивне значення, аля "співробітництво". Вони - зрадники! Вони зрадники своєї країни, і їх треба позбавляти громадянства, а потім розстрілювати. Простих ждунів російських танків - всіх до єдиного - позбавляти громадянства та депортувати до Росії. Можна зкидати їх з літаків прямо на територію Рашки.
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08.08.2022 12:17 Відповісти
сложный вопрос..однако нетя не оправдываю сказочных ********* и чистосердечных предателей..но есть пару мыслей и вопросов--
Если бы Россия вела войну хотя бы как Германия в годы второй мировой то были созданы комендатуры и городские управы сельские управы назначен управляющий городом канцелярия и службы обеспечивающие быт и выживание брошенного и не эвакуированного населения (***привет Зеленскому, КМУ и прочей шобле во власти!!! и его предателям именно его которых он расставлял на огромные должности...)**как выживать населению детям старикам пенсионерам инвалидам больным парализованным хорошо ******* про Измену Родине тогда что как Сталин все кто попал в Оккупацию предатели и расстрелять????? надо отличать яичницу от сковороды естественно если человек САМ ДОБРОВОЛЬНО ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ АКТИВНО ПОМОГАЛ ОККУПАНТАМ ОБЛЕГЧАЛ ИМ ЗАДАЧИ ТОГДА ТАКИ ДА...но если он работал чтобы система ЖКХ снабжение лекарств магазинов топливо заправки тарнспорт пенсии гумманитарка и эвакуация работали то.... У НАС СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ И ЗАБЫЛОСЬ ЧТО ВОЙНА ТАКЖЕ ИМЕЕТ И 50 ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО И КРАСНОГО И СИНЕГО И ТАК ДАЛЕЕ..и не всегда то что видим явно есть Истина и не всегда Истина нам видна явно...
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08.08.2022 12:17 Відповісти
ДОБАВЛЮ ЕЩЕ АРГУМЕНТЫ... пока они подозреваются слово за СУДОМ и пока суд не сказал своего мнения это раз *****второе я уж и не знаю в свете даже той информации что нам выдают в прессу доступ что ХУЖЕ ГЕНЕРАЛ ЗАМЕТИСТЕЛЬ НАЧАЛЬНКИА РАЗВЕДКИ УКРАИНЫ ПРЕДАТЕЛЬ СОТРУДНИК КМУ СЕРКЕТАРИАТА ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ ВОЗЛЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.. или Директор водоканала который дал технику зададим честно вопрос..... ну что он мог не дать технику ой ой как хорошо гундосить на диванк.... его бы в лучшем случае расстреляли бросили бы на пытки и забрали бы ту же технику под дулами автоматов или та врач как знать не она так другой или вообще без какой либо медищины скажите надо выживать так чем мы лучше оккупантов? люди болеют умирают рожают и так далее и во время войны и во время оккупации.. иное дело пропаганда за оккупантов соучастие в избирательных процессах референдумах передача данных с грифом секретно тогда да --согласен.... НО СЛОВО ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ ЗА СУДОМ..... А ИНАЧЕ МЫ НЕ ЛУЧШЕ МОРДОРА И ОРДЫ БУДЕМ...
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08.08.2022 12:25 Відповісти
При Сталине не было банковских карточек, на которые Украина перечисляет зарплаты, пенсии и социалку жителям окупированных регионов. Так что можно и не бежать рабтать на окупационные власти.
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08.08.2022 13:26 Відповісти
не надо манипулировать, предоставление техники для обустройства орков, работа на технике для орков -прямое предательство, никто не говорит про работу жкх в условиях оккупации не передергивай.говорят о работе на орков, не надо пи...деть про оттенки , я и есть тот віживающий в оккупации ,которий видит все своими очами, а не сидит бл... как ти на свободной территории и несущий чушь, тьфу... химера орковская....
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08.08.2022 14:34 Відповісти
А Катя Гандзюк из знала 5 лет назад, и других тоже, и друзья её тоже знали, и тоже говорили, кричали вслух! Но никто не хотел их слушать и слышать---и в самом Херсоне для начала. А потом Катя погибла за это в страшных муках. И опять все это знали, и забылось быстро. Но вот напомнилось этими харями. Завтра с утра уже не вспомним---поздно уже помнить---пора валить по закону военного времени.
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08.08.2022 12:24 Відповісти
а вот тут как раз много вопросиков, некоторие личности из окружения гандзюк, скажем так, виявились прихільниками руцького миру....печалька...
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08.08.2022 14:36 Відповісти
Ці списки вже є в партизанів і ССО?
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08.08.2022 12:34 Відповісти
Выставьте тарифы за их уничтожение. Орки сами их и прирежут за белый жигули или стиралку
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08.08.2022 12:34 Відповісти
До дупи це все. При звільненні втечуть на засрашку. Або здохнуть. Другий варіант звісно кращий. Але знаючи нашу шоблу при владі тут можливе і "панять і прастіть".
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08.08.2022 12:44 Відповісти
директор Херсонського водоканалу розмінував Чонгар здав Південь України і захисників "Азова" рашистам в полон для їх ліквідації (по домовленості впливових зелено-прорашистських впливових агентів),а також продав Запоріжську АЕС, за "юдині" гроші...сценарій і режисура написані рашистським фсб, у виконанні 95 "зеленого кварталу" на чолі з самим "був би втік", як би Борис і Байда його не зупинили .
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Сима , не ши...ди, ведь тебе ясно сказали , шо тварь помогала в обустройстве укреплений, с котрих будут гатіть по нашім воїнам... і не сей тварюка розбрат серед україців, переможемо-розберемося кто шо здав...
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08.08.2022 14:42 Відповісти
Не з нашими єрмаками зеленим.... Зрадники своїх прикриють. Приклади вже є, і по Харкову, і по Києву...
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08.08.2022 13:21 Відповісти
а раніше це були патріоти ?як так сталося?
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08.08.2022 13:28 Відповісти
Всіх колаборантів до стінки також їх сім'ї.
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08.08.2022 16:03 Відповісти
 
 