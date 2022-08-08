СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: "директор" водоканалу, фейковий правоохоронець та "головна лікарка". ФОТО
СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких РФ "призначила" керівниками на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу. Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру. Ще одна колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
"Отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині", - додають у СБУ.
Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".
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Если бы Россия вела войну хотя бы как Германия в годы второй мировой то были созданы комендатуры и городские управы сельские управы назначен управляющий городом канцелярия и службы обеспечивающие быт и выживание брошенного и не эвакуированного населения (***привет Зеленскому, КМУ и прочей шобле во власти!!! и его предателям именно его которых он расставлял на огромные должности...)**как выживать населению детям старикам пенсионерам инвалидам больным парализованным хорошо ******* про Измену Родине тогда что как Сталин все кто попал в Оккупацию предатели и расстрелять????? надо отличать яичницу от сковороды естественно если человек САМ ДОБРОВОЛЬНО ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ АКТИВНО ПОМОГАЛ ОККУПАНТАМ ОБЛЕГЧАЛ ИМ ЗАДАЧИ ТОГДА ТАКИ ДА...но если он работал чтобы система ЖКХ снабжение лекарств магазинов топливо заправки тарнспорт пенсии гумманитарка и эвакуация работали то.... У НАС СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ И ЗАБЫЛОСЬ ЧТО ВОЙНА ТАКЖЕ ИМЕЕТ И 50 ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО И КРАСНОГО И СИНЕГО И ТАК ДАЛЕЕ..и не всегда то что видим явно есть Истина и не всегда Истина нам видна явно...