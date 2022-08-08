Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Вінниччині правоохоронці викрили схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на підставі фіктивних документів про нібито навчання громадян в іноземних вишах.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє вінничан організували незаконну схему перетину державного кордону України на підставі фіктивних документів про нібито навчання громадян в іноземних вишах. Свої послуги чоловіки оцінили у 4000 доларів США. Тепер правопорушникам загрожує до 9 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані підшукували чоловіків призовного віку, які мали бажання перетнути незаконно кордон, після чого обумовлювали обставини виїзду та розмір грошової винагороди за надані послуги.







Зловмисники розробили схему незаконного перетину державного кордону України на підставі фіктивних документів про нібито навчання наших співвітчизників в іноземних вишах. До своїх злочинних дій чоловіки залучили ще одну особу, яка, перебуваючи за кордоном, сприяла злочинній діяльності та забезпечувала їх необхідним для виготовлення фіктивних документів.

Надалі підозрювані виготовляли документи на ім'я охочого та передавали їх, натомість отримували грошові кошти. Правоохоронці протягом декількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних. 5 серпня під час однієї з таких оборудок чоловіків було затримано.

Викрили протиправні дії угруповання слідчі слідчого управління спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області. Силову підтримку забезпечували поліцейські управління КОРД та спецпризначенці підрозділу "Альфа" СБУ.

Речові докази вилучено. Зловмисники затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловікам про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідством розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За такий злочин передбачено покарання - до 9 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування буде надана остаточна кваліфікація діям членів злочинного угрупування, зокрема і діям зловмисника, який перебуває за кордоном.