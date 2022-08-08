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Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Вінниччині правоохоронці викрили схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на підставі фіктивних документів про нібито навчання громадян в іноземних вишах.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Двоє вінничан організували незаконну схему перетину державного кордону України на підставі фіктивних документів про нібито навчання громадян в іноземних вишах. Свої послуги чоловіки оцінили у 4000 доларів США. Тепер правопорушникам загрожує до 9 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрювані підшукували чоловіків призовного віку, які мали бажання перетнути незаконно кордон, після чого обумовлювали обставини виїзду та розмір грошової винагороди за надані послуги.

Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція 01

Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція 02

Зловмисники розробили схему незаконного перетину державного кордону України на підставі фіктивних документів про нібито навчання наших співвітчизників в іноземних вишах. До своїх злочинних дій чоловіки залучили ще одну особу, яка, перебуваючи за кордоном, сприяла злочинній діяльності та забезпечувала їх необхідним для виготовлення фіктивних документів.

Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція 03

Надалі підозрювані виготовляли документи на ім'я охочого та передавали їх, натомість отримували грошові кошти. Правоохоронці протягом декількох місяців документували злочинну діяльність підозрюваних. 5 серпня під час однієї з таких оборудок чоловіків було затримано.

Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція 04

Викрили протиправні дії угруповання слідчі слідчого управління спільно з працівниками Управління Служби безпеки України у Вінницькій області за процесуального керівництва прокуратури області. Силову підтримку забезпечували поліцейські управління КОРД та спецпризначенці підрозділу "Альфа" СБУ.

Речові докази вилучено. Зловмисники затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловікам про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викрито схему виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Вінниччині, - Нацполіція 05

Слідством розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За такий злочин передбачено покарання - до 9 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування буде надана остаточна кваліфікація діям членів злочинного угрупування, зокрема і діям зловмисника, який перебуває за кордоном.

Автор: 

Вінницька область (1023) Нацполіція (15261) призов (433) чоловіки (158)


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Топ коментарі
+6
Блогерам,кварталівцям і іншим закордон виїжджати можна,а інші,то північнокорейці.За яких хрін жити тим,хто працював закордоном?Що тут зараз робити? Зима то не за горами,за щось жити потрібно.Данілов,то розкаже красиві і патріотичні слова,чи хтось інший також,тому що в них зарплатня сотні тисяч і в багатьох окрім великих зарплат грошей просто дуже багато.В армію 5 мільйонів не візьмуть і платити не будуть? Якби держава хоч мінімалку всім оплачувала,то питань немає.Але в держави ніколи грошей не було,а зараз то взагалі війна.Хто має гроші і якщо ще не вихав,то він все одно виїде і воювати,чи працювати так чи інакше не буде.
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08.08.2022 12:52
+4
Чотири тисячі "двадцятками"? Не даремно задіяли і Корд, і Альфу!
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08.08.2022 12:40
+4
З іншого боку це антиконституційна заборона! До речі, де там онук ротару? у Парижі?
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08.08.2022 12:47
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Чотири тисячі "двадцятками"? Не даремно задіяли і Корд, і Альфу!
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08.08.2022 12:40 Відповісти
Дивно, працюють давно,а сьогодні викрили. Хто спалився? Тільки не бігуни. Після 95 вільного ,я їх зраду не приймаю
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08.08.2022 12:44 Відповісти
Як працівник військкомату заявляю, що ти - долбойоб. "Корупціонери" у воєнкоматах лише направляють на ВЛК. Комісія складається з цивільних лікарів поліклінік, які й видають заключення, тобто форму 4 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Ну скажу що у нас в області уже 4 на взятці зловили воєнкома але ні одного члена ВЛК, правда їх не арештували тому що не на часі.... прокуратура і суд виявили гуманізм...)))
Але чутки ходять про 4-8 за рішення питання, ну і такі суми були при затриманні...
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08.08.2022 13:30 Відповісти
Заград отряды ловят уклонистов, сталинский режим в действии.
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08.08.2022 12:45 Відповісти
І близько немає. ******-уклоністів захищає законодавство, а призов по мобілізації- то проблема лише працівників воєнкоматів. А мобілізацію ніхто не підміняв і плани теж. Плани спускає Генштаб, яким керує гаряче всіма любимий Залужний. Депер живіть з цим, рожеві поні-долбойоби.
Якщо, не дай Бог, ситуація на фронті різко погіршиться, то будемо і по квартирах ходити і силою загрібати всіх підряд.
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08.08.2022 13:07 Відповісти
тобто самі воювати ви не будете,ви будете інших силою загрібати,так? нічого ви так собі влаштувались
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08.08.2022 13:18 Відповісти
Мене у воєнкомат призвали теж по мобілізації ще 24 лютого. Я сюди не влаштовувався. І люди з воєнкоматів теж йдуть на фронт. А ти, чмо, завали їбло.
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08.08.2022 13:22 Відповісти
о, то ви яскравий приклад бидла,якщо хтось би хотів взнати,що то таке,то ось подивіться
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08.08.2022 13:26 Відповісти
О, сам товариш тиловий щур-майор!
А скажіть будьласочка, тут ваш колега Тригуб розповів, що було на 100 добровольці - 3 на оформлення довідок. А тепер навпаки - на 100 за довідками усього 3 добровольці.
Хто оце все просрав? І кого з вас, совкових воєнкомів, покарано?
Чи то задум такий був- шкодити державі.
Пи.Си.Скільки коштувало попасти по мобілізації у воєнкомат, де охорона більше, ніж у керманича, а можуть працювати і жінки.
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08.08.2022 13:53 Відповісти
Мені завжди було огидно бачити клоунів, які, маючи свою владу, так ******* командувати, ставити себе вище за інших, а коли, при цьому ще в кобурі чи на плечі зброя висить, і "наїжджають' на неозброїну людину. Рембо, грьобані. А відбереш автомат, стукнеш у тупу бошку, так почне скиглити: "Дяденька, не бийте". Так от, ви, працівники військкоматів, не боїтеся, ходячи по квартирах, "одержувати в голову", у кращому разі? У багатьох людей, слухаюси про наші переможні перемоги та ставлення зеленої влади до українських військових, які потрапили до полону, мотивація зменшується.
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08.08.2022 13:55 Відповісти
І будуть ловити. Добровольці вже давно закінчились, а війна сама себе не виграє.
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08.08.2022 13:09 Відповісти
Це погано... А скільки мобілізованих треба, шоб замінити одну гармату?
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08.08.2022 13:21 Відповісти
З іншого боку це антиконституційна заборона! До речі, де там онук ротару? у Парижі?
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08.08.2022 12:47 Відповісти
так що документи фальшиві,чи вони законно їх виготовляли для бажаючих вчитись за кордоном?
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08.08.2022 12:52 Відповісти
Блогерам,кварталівцям і іншим закордон виїжджати можна,а інші,то північнокорейці.За яких хрін жити тим,хто працював закордоном?Що тут зараз робити? Зима то не за горами,за щось жити потрібно.Данілов,то розкаже красиві і патріотичні слова,чи хтось інший також,тому що в них зарплатня сотні тисяч і в багатьох окрім великих зарплат грошей просто дуже багато.В армію 5 мільйонів не візьмуть і платити не будуть? Якби держава хоч мінімалку всім оплачувала,то питань немає.Але в держави ніколи грошей не було,а зараз то взагалі війна.Хто має гроші і якщо ще не вихав,то він все одно виїде і воювати,чи працювати так чи інакше не буде.
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08.08.2022 12:52 Відповісти
Ось не вірю і все. Легально оплатити інвиш в 2-3 рази дешевле. Зате потім оформити доки - суцільне пекло. І навіть з оформленними справжніми доками виїхати важко. На виїзді прикордонники і СБУ вигадують тисячі зачіпок, щоб не випустити(замість має право потрібно надано відсрочку, чорний список вишів тощо). Знайомі хлопці катались по всім пропускникам, а виїхав лише один, бо був з юристкою.
Знов самі створюють проблеми, щоб їх порєшать.
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08.08.2022 12:54 Відповісти
А запитання хто на тому розуміється:
Якщо людина (мужчина) має робочий контракт в Євросоюзі,то він має право виїзду?
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08.08.2022 12:58 Відповісти
хай ці чмурі(що не можна назвати навіть ментами)розкажуть як виіжджав адвакат толіка шарія,суркіи з налічкою і проча муйня,аж дивитись гидко на всі ці відосики-гундосики
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08.08.2022 13:03 Відповісти
Суркіс вже не призивного віку. Закон про заборону виїзду це подарунок прікордонникам і лікарям з военкомату.
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08.08.2022 13:47 Відповісти
Якщо був пособник, який оформляв документи за кордоном, то значить ці доки справжні?
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08.08.2022 13:03 Відповісти
я також не розумію в чому "схема",якщо все законно? Людина їде вчитись,чи працювати,інші їй в тому допомагають,звичайно за гроші,бо всі послуги платні і державні послуги також всі платні,то в чому "схема"?
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08.08.2022 13:10 Відповісти
"Схема" в тому, що насправді вони ніде не вчаться і не збираються.
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08.08.2022 16:48 Відповісти
Бачив на ютубі, як пацан від военкоматовских, на дерево заліз, на нього автомат направляли, зліз і отримав по морді. Подумалося, от вояка буде, як то " синку куди тобі писати?", "Та мамо, пиши"в полон".
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08.08.2022 13:04 Відповісти
оіо
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08.08.2022 13:10 Відповісти
Правильно. Нехай краще сидять під обстрілами. Загиблі цивільні дуже допомогають найвеличнішому з жалісними відосіками, де він клянче гроші у Заходу ,а потім їх краде. Бо як усі виїдуть, то грошей не буде для Коломойського з Єрмаком. Раби тікають, ахтунг!
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08.08.2022 13:15 Відповісти
Сцыкун обыкновенный
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08.08.2022 15:59 Відповісти
 
 