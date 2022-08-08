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Повідомлено про підозру мешканці Краматорська, яка передавала окупантам дані про місця дислокації українських військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов із представником незаконних збройних формувань так званої "ДНР" передала бойовику інформацію щодо дислокації оперативного складу військовослужбовців Збройних Сил України на території Краматорська.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Повідомлено про підозру мешканці Краматорська, яка передавала окупантам дані про місця дислокації українських військових, - Офіс генпрокурора 01

Також читайте: Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (674) шпигунство (1012) колабораціонізм (1168) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+8
катапультой ее нужно в дэнээрэ закинуть
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08.08.2022 13:00
+7
Дивує те, що обрано запобіжний захід "...тримання під вартою з можливістю внесення застави." Ви, що, знову почали грати роль добряків?
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08.08.2022 13:11
+7
Чому суцюга не розстріляна?!
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08.08.2022 13:11
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катапультой ее нужно в дэнээрэ закинуть
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08.08.2022 13:00 Відповісти
Дивує те, що обрано запобіжний захід "...тримання під вартою з можливістю внесення застави." Ви, що, знову почали грати роль добряків?
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08.08.2022 13:11 Відповісти
Надо её сразу выселить из квартиры и передать квартиру и имущество тем кто из-за таких как она их лишились, а её - на работы в катакомбы на 20 лет, или на разминирование полей..
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08.08.2022 15:45 Відповісти
Чому суцюга не розстріляна?!
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08.08.2022 13:11 Відповісти
ПЕТЛЮ СУКУ И НА ПАЛЮ............................................
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08.08.2022 13:15 Відповісти
кирпичом череп развалили, и в овраг
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08.08.2022 13:15 Відповісти
Убить на месте , курву продажную 🤬
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08.08.2022 13:40 Відповісти
Йорша чи окуня їй в проміжність і нехай гуляє ****!
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08.08.2022 13:40 Відповісти
А что у этой твари на башке? Так с бигудями и взяли? 😁
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08.08.2022 15:41 Відповісти
До стінки курву і її родину.Ось і все !
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08.08.2022 16:01 Відповісти
Внести залог для предателей? Ну и законы у вас.
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08.08.2022 23:11 Відповісти
 
 