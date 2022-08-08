Повідомлено про підозру мешканці Краматорська, яка передавала окупантам дані про місця дислокації українських військових, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Краматорська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у червні 2022 року громадянка України в ході телефонних розмов із представником незаконних збройних формувань так званої "ДНР" передала бойовику інформацію щодо дислокації оперативного складу військовослужбовців Збройних Сил України на території Краматорська.
Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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