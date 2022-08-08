СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ. ФОТОрепортаж
У Києві викрили зловмисників, які намагалися продати бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для військових
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки запобігла незаконному продажу у Києві оптової партії захисного спорядження, яке призначалося для потреб українських військ. Серед вилученого у зловмисників – сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці конфіскували майна на понад 15 млн грн і передали ЗСУ.
"Це стало можливим завдяки реагуванню СБУ спільно з Бюро економічної безпеки, які викрили незаконну оборудку у червні. Тоді правоохоронці ліквідували масштабну схему нелегального збуту військового спорядження та амуніції, які ввозили з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України.
Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до митних декларацій. Кінцевими отримувачами продукції вказували військові підрозділи нашої держави, а гроші на придбання імпортних товарів збирали у родичів українських захисників і волонтерів.
Проте замість безкоштовної передачі відповідного спорядження на потреби оборони зловмисники збували його громадянам за штучно завищеними цінами. Покупців підшукували на спеціалізованих інтернет-платформах та в соцмережах", - йдеться в повідомленні.
Отримані "прибутки" виводили у тінь через афілійовані комерційні структури.
Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців Дніпропетровської області, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи.
За матеріалами СБУ, їм повідомлено про підозри у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників махінацій.
Досудове розслідування проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Без митників -не проїхало б через кордон....
Без ментів - не проїхало по наших догрогах....
Без військових - не замовило б як "гуманітарку".....
Без чиновників - і т.д.
добавте самі....
Зараз знайдуть Одного відбувайла і "умовно" його посадять
Свинарчуки, Барига-на крові...
цього буде достаньо для "мудрогельного українського наріду"