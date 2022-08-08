СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ. ФОТОрепортаж

У Києві викрили зловмисників, які намагалися продати бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для військових

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки запобігла незаконному продажу у Києві оптової партії захисного спорядження, яке призначалося для потреб українських військ. Серед вилученого у зловмисників – сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці конфіскували майна на понад 15 млн грн і передали ЗСУ.

"Це стало можливим завдяки реагуванню СБУ спільно з Бюро економічної безпеки, які викрили незаконну оборудку у червні. Тоді правоохоронці ліквідували масштабну схему нелегального збуту військового спорядження та амуніції, які ввозили з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України.

Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до митних декларацій. Кінцевими отримувачами продукції вказували військові підрозділи нашої держави, а гроші на придбання імпортних товарів збирали у родичів українських захисників і волонтерів.

Проте замість безкоштовної передачі відповідного спорядження на потреби оборони зловмисники збували його громадянам за штучно завищеними цінами. Покупців підшукували на спеціалізованих інтернет-платформах та в соцмережах", - йдеться в повідомленні.





Отримані "прибутки" виводили у тінь через афілійовані комерційні структури.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців Дніпропетровської області, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи.

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За матеріалами СБУ, їм повідомлено про підозри у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників махінацій.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.







