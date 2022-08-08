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СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ. ФОТОрепортаж

У Києві викрили зловмисників, які намагалися продати бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для військових

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки запобігла незаконному продажу у Києві оптової партії захисного спорядження, яке призначалося для потреб українських військ. Серед вилученого у зловмисників – сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці конфіскували майна на понад 15 млн грн і передали ЗСУ.

"Це стало можливим завдяки реагуванню СБУ спільно з Бюро економічної безпеки, які викрили незаконну оборудку у червні. Тоді правоохоронці ліквідували масштабну схему нелегального збуту військового спорядження та амуніції, які ввозили з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України.

СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ 01

Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до митних декларацій. Кінцевими отримувачами продукції вказували військові підрозділи нашої держави, а гроші на придбання імпортних товарів збирали у родичів українських захисників і волонтерів.

Проте замість безкоштовної передачі відповідного спорядження на потреби оборони зловмисники збували його громадянам за штучно завищеними цінами. Покупців підшукували на спеціалізованих інтернет-платформах та в соцмережах", - йдеться в повідомленні.


СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ 02

Отримані "прибутки" виводили у тінь через афілійовані комерційні структури.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців Дніпропетровської області, які після повномасштабного вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві відому мережу Воєнторг "ДіСі" підозрюють у розкраданні військової амуніції та набоїв для НГУ на понад 8 млн грн, - СБУ. ФОТО


СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ 03

За матеріалами СБУ, їм повідомлено про підозри у вчиненні злочинів. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників махінацій.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ 04

СБУ запобігла незаконному продажу в Києві захисного спорядження, призначеного для потреб українських військ, конфісковану продукцію передано ЗСУ 05

Автор: 

Київ (19633) допомога (8428) СБУ (12918) ЗСУ (7646) розкрадання (222)


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Кто-то из "начальства или военных" явно им помогал.
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08.08.2022 13:25 Відповісти
Елементарно Ватсон!

Без митників -не проїхало б через кордон....
Без ментів - не проїхало по наших догрогах....
Без військових - не замовило б як "гуманітарку".....
Без чиновників - і т.д.
добавте самі....

Зараз знайдуть Одного відбувайла і "умовно" його посадять
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08.08.2022 14:06 Відповісти
Тепер треба прив'язати це до Порошенка, і задачу, яку виконує єрмак за наказами Путіна і Бєні - посадити Порошенка - буде виконано.
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08.08.2022 13:26 Відповісти
елементарно, Ватсон:

Свинарчуки, Барига-на крові...

цього буде достаньо для "мудрогельного українського наріду"
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08.08.2022 13:45 Відповісти
Блін ... демотивує ... Тому краще активничати з відомими волонтерами, та фондами.
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08.08.2022 13:33 Відповісти
А що минула тема не сподобалась? Де люди кажуть що на потоки присіли з ГП та ОП, а всім іншим заборонено. Що військові не від гарного життя купляють собі спорядження, і що ціни на спорядження в Україні в магазинах вищі ніж у Поляків в 3 раза, а у Поляків на 50% відсотків вищі ніж у німців. Якщо зараз буде хтось ікати за налоги, то зрозумійте що +30 відсотків які додатково знімуть налогами для військових буде +50% до ціни. Держава не може забезпечити військових, необхідним. А цім людям заплатили кошти для того щоб вони завезли те що потрібно, хоча більшість з цього товару це є цивільне, протигази і коптери наприклад цивільних моделей. Медична аптечка принципово теж.
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08.08.2022 13:47 Відповісти
И куда пропала цифра 73 миллиона и стала 15 миллионов. Кому 58 миллионов отдали?
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08.08.2022 13:51 Відповісти
Мда.. Угадайте с 3х раз - кто крышует бизнес!?
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08.08.2022 18:20 Відповісти
 
 