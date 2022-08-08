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Новини Фото Війна
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Російський танкіст Куликов, який розстріляв будинок у Чернігові, отримав 10 років за ґратами. ФОТО

Деснянський районний суд Чернігова засудив російського танкіста Михайла Куликова до 10 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни розстріл цивільної багатоповерхівки на околиці Чернігова в лютому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив судовий кореспондент "Новинарні" з приміщення суду.

Російський танкіст Куликов, який розстріляв будинок у Чернігові, отримав 10 років за ґратами 01

"Прокуратура довела вину окупанта в особливо тяжкому злочині, за яким передбачена міра покарання – від 8 до 15 років в’язниці. Обвинувач Артем Дикий просив засудити російського воєнного злочинця до 10 років і 6 місяців тюрми і стягнути з нього 25 тисяч гривень судових витрат. Обираючи міру покарання, суд врахував каяття, співпрацю зі слідством та відсутність обтяжуючих обставин", - йдеться у матеріалі.

Суд ухвалив процесуальні витрати покласти на Куликова – стягнути 25 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд змінив вирок російському окупанту Шишимаріну: 15 років ув'язнення замість довічного

Зазначається, що сержант Куликов визнав свою вину, співпрацював зі слідством, скористався правом участі в дебатах і правом останнього слова. Він просив пробачення та казав, що "кається з самого початку і по сьогоднішній день".

Нагадаємо, Куликов 26 лютого разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку Олександрівки. У цей момент він отримав наказ повернути башту танка в бік багатоповерхівки тазавдати удару. Окупант наказ виконав та влучив у квартиру на 10-му поверсі — майже повністю її зруйнував. Людей у цей момент всередині не було. Того ж дня, 26 лютого, танк окупантів знищили, а Куликова та Щьоткіна взяли в полон. 24 травня обом танкістам вручили підозру в порушенні правил війни.

армія рф (17743) суд (11731) танк (2080) Чернігів (793) воєнні злочини (1871) Шишимарін Вадим (10)


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Топ коментарі
+45
Да вы бы его еще в угол поставили и запретили на неделю телевизор смотреть, идиоты. Вы там вообще *банулись? Террористу за попытку массового убийства, обстрел из пушки жилого многоквартирного дома ему десять лет и штраф 500 баксов? Да у нас за коробок конопли больше дают. Рашисты со смеху падают над нашими судами. Поетому они и лезут сюда как мухи
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08.08.2022 14:08
+27
максимальный возможный срок 15 лет, а гос обвинение просит 10,5 ? это точно прокурор, а не адвокат?
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08.08.2022 14:09
+23
та він і близько не кається, а що з командиром, який надавав наказ стріляти по будинку?
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08.08.2022 14:05
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та він і близько не кається, а що з командиром, який надавав наказ стріляти по будинку?
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08.08.2022 14:05 Відповісти
Мож выпустили уже
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08.08.2022 14:06 Відповісти
может у кобзона уже
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08.08.2022 14:08 Відповісти
А шо, його теж затримали?
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08.08.2022 14:16 Відповісти
Теперь ОН - дежурный "ПЕТУХ" на зоне и место возле параши ( пожизненно опущенный )
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08.08.2022 16:42 Відповісти
тоді росіяни відхопили знатної піз.....ди
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsY5j-lfGQOU%26fbclid%3DIwAR2wt7alY35edtCSmbdvUf_0rkMxKkgZcYgpfSWkLCAPEQwbWwBv9U-0W2I&h=AT1Xn4cfUsyzpjF70vwdTK1bWiEK6SzA2sz9Li3aGDHlCCw_AtDb9luk1DcD97ksmyamVYm0hTkXDZujFwSrW0dy7l2_IPFsqScCDDRvdD8vrgc0FRMEyxQ2fD9Agx4EXIY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rj_L8cqcv7qmQHcQF4dPUCXE6zyWFXWIjyJt3WD9qT8z0TJAoktbBLhKd5fe-Jun7U8NRS7iF9B48ekmo6UJidHR0kTcb73HQ6aANRu3L7U0cAaK4xFzWo0Supqxy1unj https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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08.08.2022 14:30 Відповісти
Даздравствуєт самий гуманний суд в мірє...
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08.08.2022 14:05 Відповісти
так если прокурор просит 10 с половиной, почему суд должен больше давать? вопрос к прокурору
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08.08.2022 14:10 Відповісти
а суд на поводке у прокуратуры как на Роssии?
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08.08.2022 15:06 Відповісти
а судье не выгодно сильно отходить от позиции прокурора. даст намного меньше чем просит прокурор - получит апелляцию от прокурора. даст больше - от адвоката. у них тоже статистика дел ведется, и чем меньше апелляций получит судья по своим делам, тем меньше у него будет головняка. а вот прокурор в таком деле мог бы и по максимуму просить.
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08.08.2022 17:48 Відповісти
10 лет? А почему не пожизненное? Или он не пришел сюда убивать нас?
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08.08.2022 14:06 Відповісти
тому що рохерачити з танка квартиру то є... відсутність обтяжуючих обставин
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08.08.2022 15:36 Відповісти
Да вы бы его еще в угол поставили и запретили на неделю телевизор смотреть, идиоты. Вы там вообще *банулись? Террористу за попытку массового убийства, обстрел из пушки жилого многоквартирного дома ему десять лет и штраф 500 баксов? Да у нас за коробок конопли больше дают. Рашисты со смеху падают над нашими судами. Поетому они и лезут сюда как мухи
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08.08.2022 14:08 Відповісти
Это политика и 73 процента должны понять их ответственность
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08.08.2022 15:23 Відповісти
У нас в офисе президента больше половины такие же твари сидят. Поэтому других решений не стоит ждать пока враги народа не будут уничтожены.
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08.08.2022 18:09 Відповісти
" відсутність обтяжуючих обставин" - это сильно.
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08.08.2022 14:09 Відповісти
А еще он *Він просив пробачення та казав, що "кається з самого початку і по сьогоднішній день* Хозяевам уничтоженного дома, который они строили и обживали всю жизнь, горбатясь на наше сраное государство, они приносят извинения и всего хорошего и держаться....
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08.08.2022 14:15 Відповісти
А потом его обменяют и он поедет домой. Так себе ответственность.
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08.08.2022 14:58 Відповісти
"підозру в порушенні правил війни"-тоже не слабо.

Джерело:
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08.08.2022 14:16 Відповісти
максимальный возможный срок 15 лет, а гос обвинение просит 10,5 ? это точно прокурор, а не адвокат?
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08.08.2022 14:09 Відповісти
ученики і последователі товаріщща медведчука
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08.08.2022 17:33 Відповісти
Осталось только поймать и привезти на суд насильников и педофилов из Бучи, чтобы наши суды присудили им два месяца тюрьмы и штраф 100 гривень.
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08.08.2022 14:10 Відповісти
Не сдался сам, а взяли в плен - раскаяние пусть в жопу себе засунет. Мы эту мразь 10 лет будем кормить, и тратить свои деньги на восстановление, а оно по досрочному выйдет за хорошее поведение.
Надо делать петицию и задействовать пленных в разминировании территорий. Пусть хоть с пользой на свежем воздухе поработают, чтобы наши не подставлялись.
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08.08.2022 14:11 Відповісти
А чому не умовний строк? Називайте прізвища цих у#бків портновських суддів. Вже давно настав час людям самим карати цих куплених в#*******, поки країною керують фсбешні мерзотні дєрьмаки з татаровими.
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08.08.2022 14:12 Відповісти
Подожди, еще не вечер. Етот террорист еще со своим адвокатом подадут апеляцию, за то что их незаконно взяли в плен и *выбивали у него показания*, и еще посадят наших солдат которые взяли его в плен, а ету гниду отпустят и компенсацию присудят. Смешно, но в 2014-15-х года такое было сплошь и рядом на дамбасе, когда судили наших добровольцев, а не боевиков.
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08.08.2022 14:19 Відповісти
У нас і в судах просочилося АІ? Скоро ЗСУ будуть сторки давати за нєгуманноє взятіє в плєн!
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08.08.2022 14:13 Відповісти
Для кацапа кічча не покарання - атрибут"справжнього чоловіка" а ще й на біндєровщіне... дурник розуміє, що його можливо обміняють, і відразу з трьохлінійкою на передову ... м'ясо їм ой як потрібне... огидно інше, шо у них - непотріб, у нас найкращі....
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08.08.2022 14:14 Відповісти
Зараз він вже не військовополонений, а воєнний злочинець. Тому - який обмін? Військовополонені, за Женевською конвенцією, мають бути звільнені й відправлені на батьківщину після завершення бойових дій, а засуджені будуть відбувати повний строк. Правда, я згоден, що покарання надто м'яке. Треба, щоб відносно іноземців діяло правило, що покарання для них мусить бути не м'якшим, ніж для українців у їхній державі - принцип симетричності. А у даному випадку з нього та й його командира треба ще стягнути компенсацію за завдану шкоду.
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08.08.2022 14:29 Відповісти
який обмін?

841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого"
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08.08.2022 15:15 Відповісти
Это просто плевок в украинский народ
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08.08.2022 14:17 Відповісти
А де сидітиме це падло? Маю надію, шо цього вилупка на зоні зроблять повією для збоченців.
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08.08.2022 14:18 Відповісти
Тю! Налякав бабу прутнем. Та у них СПЕЦНАЗІВЦІВ командири "виховують" держаком від швабри у сраку.
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08.08.2022 14:31 Відповісти
А погибшие и искалеченые люди,это что не те обстоятельства,чтобы пожизнено?***** портновско-киваловские!
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08.08.2022 14:18 Відповісти
та ничо он не кается, по морде судя. а вот крикнуть "да здравствует деснянский суд,...... " в любой момент готов, в надежде 8 лет получить. условно.
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08.08.2022 14:20 Відповісти
Какое раскаянье. Он еле сдерживается чтобы не заржать.
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08.08.2022 14:29 Відповісти
Nu tak nada chtob on dolga tam nesidel , razve v tjurmah netu dobrih ukrainskih patriotov , kto mog jemu bezplatna v VIP lozhu na koncert Kabzona organizovati ?
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08.08.2022 14:23 Відповісти
грьобане зельонське посміховисько!
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08.08.2022 14:30 Відповісти
Є одна данська художня стрічка, називається в оригіналі "Under sandet" - "Моя земля", 2017 року. Фабула фільму про те, як полонені німецькі солдати розміновують узбережжя Данії від своїх же мін, розкиданих там під час Другої Світової німецькими військами.

Саме так має поступити Україна з полоненими рашистами - усіх відпоавити на розмінування Донбасу та решти замінованих росіянами територій! Ніяких 10 років!
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08.08.2022 14:32 Відповісти
Дивно, що під заставу не випустили.
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08.08.2022 14:35 Відповісти
Приговор по одной статье,и без отягчающих?А незаконно границу пересек!А кто знает какие он еще свинособачьего командира приказы выполнял?Вы еще добавте с правом на досрочку.........................................******** просто............................................................
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08.08.2022 14:36 Відповісти
маю надію покарання у нас буде відбувати?? чи гуманно здамо раїсі???
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08.08.2022 14:38 Відповісти
Та ви що знущаєтесь, які 10ть років та вам взагалі дах зірвало він окупант відразу довічне не менш і використовувати його на благо військових як мінімум
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08.08.2022 14:51 Відповісти
А дал бы мусору по *****, закрыли б на 12.
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08.08.2022 14:52 Відповісти
Та хоть 200 лет ему дали бы.....ему от этого фиолетово....все равно обменяют и сидеть весь строк не будет. 😐😐
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08.08.2022 14:53 Відповісти
в загальний барак його
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08.08.2022 14:55 Відповісти
Пока в этой стране не будет создан альтернативный суд присяжных с избираемыми на несколько лет судьями, с четким контролем их расходов, после чего не будут разогнаны все действующие суды с волчьим билетом судьям - тольку в стране не будет. Судейско-прокурорская мафия - это порождение совка и сломать совковые методы невозможно, можно ли полностю перестроить систему, с нуля. Если мы этого не сделаем украинские суды отменят результаты нашей победы и вернут территории мордору.
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08.08.2022 14:55 Відповісти
на московії 10 рокув дають за лайк, а у нас військовим злочинцям. Довбані гуманісти. Причому тилові.
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08.08.2022 15:00 Відповісти
Та сразу под подписку о невыезде и отпустить 🤬🤬🤬
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08.08.2022 15:16 Відповісти
В петушатнике прибудет.
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08.08.2022 15:20 Відповісти
!0 років ну це як знущання ,вони вбивають і катують наших полонених ,кожен день вбивають мирних жителів руйнують наші міста ,а наші корумповані суди ніяк не хочуть розуміти що війна ,ворог хоче знищити наш народ.
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08.08.2022 15:24 Відповісти
10 років.. сміх та й годі, воно падло нищило безневинних людей а йому 10 років..може ще й умови як в готелі, чого ж там вже
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08.08.2022 15:51 Відповісти
а чого обурюватись ;суди прокацапські татаровські-ермаківскі(петіна рехворма),це ще добре що людей з многоетажки не оштрафували за то що неправильно себе вели.Немає слів,коли вже почнемо іх наказувати,може краще й фізично,це не суді а покидьки
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08.08.2022 15:52 Відповісти
Судді мабуть пообіцяли квартирку в підмосковщині!
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08.08.2022 17:38 Відповісти
Хто людям компенсує втрачене житло та майно? Добренький суддя? ,До сраки його каяття, посади його знову у танк , так він наробить горя.
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08.08.2022 17:59 Відповісти
Ці суки в полоні всі каяться. Може за це їх взагалі відпустити?
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09.08.2022 11:11 Відповісти
Рашист має здоровий вигляд, вироком задоволений, скоро обміняють і все.
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09.08.2022 12:20 Відповісти
 
 