Російський танкіст Куликов, який розстріляв будинок у Чернігові, отримав 10 років за ґратами. ФОТО
Деснянський районний суд Чернігова засудив російського танкіста Михайла Куликова до 10 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни розстріл цивільної багатоповерхівки на околиці Чернігова в лютому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив судовий кореспондент "Новинарні" з приміщення суду.
"Прокуратура довела вину окупанта в особливо тяжкому злочині, за яким передбачена міра покарання – від 8 до 15 років в’язниці. Обвинувач Артем Дикий просив засудити російського воєнного злочинця до 10 років і 6 місяців тюрми і стягнути з нього 25 тисяч гривень судових витрат. Обираючи міру покарання, суд врахував каяття, співпрацю зі слідством та відсутність обтяжуючих обставин", - йдеться у матеріалі.
Суд ухвалив процесуальні витрати покласти на Куликова – стягнути 25 тисяч гривень.
Зазначається, що сержант Куликов визнав свою вину, співпрацював зі слідством, скористався правом участі в дебатах і правом останнього слова. Він просив пробачення та казав, що "кається з самого початку і по сьогоднішній день".
Нагадаємо, Куликов 26 лютого разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку Олександрівки. У цей момент він отримав наказ повернути башту танка в бік багатоповерхівки тазавдати удару. Окупант наказ виконав та влучив у квартиру на 10-му поверсі — майже повністю її зруйнував. Людей у цей момент всередині не було. Того ж дня, 26 лютого, танк окупантів знищили, а Куликова та Щьоткіна взяли в полон. 24 травня обом танкістам вручили підозру в порушенні правил війни.
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Надо делать петицию и задействовать пленных в разминировании территорий. Пусть хоть с пользой на свежем воздухе поработают, чтобы наши не подставлялись.
841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого"
Саме так має поступити Україна з полоненими рашистами - усіх відпоавити на розмінування Донбасу та решти замінованих росіянами територій! Ніяких 10 років!