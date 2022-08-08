Черкаські активісти біля СІЗО облили зеленкою депутата ОПЗЖ Замирайла, підозрюваного в підтримці РФ. ВIДЕО+ФОТО

Активісти облили зеленкою ексдепутата забороненої партії "ОПЗЖ" Черкаської міськради Олександра Замирайла, коли той виходив із СІЗО. Депутата підозрюють у підтримці країни-агресора, а випустили під заставу в 208 тис. грн.

Про це повідомляє місцевий сайт 18000, передає Цензор.НЕТ.

"Олександра Замирайла, якого сьогодні випустили під заставу, облили зеленкою. Також біля пам’ятника загиблим воїнам Замирайло став на коліно і попросив вибачення. – Я прошу вибачення у всіх воїнів. "Азов", "Нацкорпус", "Правий сектор"… Пацани, лишайтесь живими і повертайтесь додому до своїх сімей", – сказав він.

За інформацією Черкаської обласної прокуратури, вказана особа після заборони діяльності політичної партії "ОПЗЖ" продовжувала залучати прибічників "руZкого міра", поширювала інформацію, в якій заперечувала військову агресію РФ проти України, вчинення російською армією військових злочинів, а також засуджувала діяльність військово-політичного керівництва України.

При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативною заставу в сумі 208 тис. грн, тоді як прокурор просив мінімальну суму застави 1 млн грн.

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Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги Путіну та п’є разом з дружиною за його здоров’я.

Сам Замирайло у суді факт відповідних розмов не спростовував, втім акцентував на тому, що вони нібито були "приватними", а публічно він виключно за Україну та її суверенітет.

Черкаська прокуратура внесла апеляцію на рішення слідчого судді щодо визначення застави в сумі 208 тис. грн. Завтра, 9 серпня, це питання розгляне Апеляційний суд області.

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