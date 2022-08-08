Черкаські активісти біля СІЗО облили зеленкою депутата ОПЗЖ Замирайла, підозрюваного в підтримці РФ. ВIДЕО+ФОТО
Активісти облили зеленкою ексдепутата забороненої партії "ОПЗЖ" Черкаської міськради Олександра Замирайла, коли той виходив із СІЗО. Депутата підозрюють у підтримці країни-агресора, а випустили під заставу в 208 тис. грн.
Про це повідомляє місцевий сайт 18000, передає Цензор.НЕТ.
"Олександра Замирайла, якого сьогодні випустили під заставу, облили зеленкою. Також біля пам’ятника загиблим воїнам Замирайло став на коліно і попросив вибачення. – Я прошу вибачення у всіх воїнів. "Азов", "Нацкорпус", "Правий сектор"… Пацани, лишайтесь живими і повертайтесь додому до своїх сімей", – сказав він.
За інформацією Черкаської обласної прокуратури, вказана особа після заборони діяльності політичної партії "ОПЗЖ" продовжувала залучати прибічників "руZкого міра", поширювала інформацію, в якій заперечувала військову агресію РФ проти України, вчинення російською армією військових злочинів, а також засуджувала діяльність військово-політичного керівництва України.
При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативною заставу в сумі 208 тис. грн, тоді як прокурор просив мінімальну суму застави 1 млн грн.
Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги Путіну та п’є разом з дружиною за його здоров’я.
Сам Замирайло у суді факт відповідних розмов не спростовував, втім акцентував на тому, що вони нібито були "приватними", а публічно він виключно за Україну та її суверенітет.
Черкаська прокуратура внесла апеляцію на рішення слідчого судді щодо визначення застави в сумі 208 тис. грн. Завтра, 9 серпня, це питання розгляне Апеляційний суд області.
Будь ласка, зачекайте...
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208 тис + зеленка на морду - і ти знову нормальний чувак, можеш далі займатись своїми "справами"...
Создать лагерь для таких. Меня назначить комендантом. Ручаюсь, больше месяца никто не протянет. Такого при попытке к бегству...
...А ще потім хором дивуємося: звідки стільки ворожих коригувальників?..
Господь Бог помітив цю шельму двічи: чк ОПиЖиста, та як Замарайла, третій раз помітили активисти Зєльонкою,
тепер треба "мітити" на горло...
Міський голова Південного Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання своїх обов'язків. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України, але засудили до умовного терміну
Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/104847236 йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Він визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Брюханова засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили від покарання з умовним терміном у 2 роки. Реального терміну уникнути не вдалося б, якби прокуратура не перекваліфікувала справу зі статті "державна зрада" на статтю про посягання на територіальну цілісність.
https://espreso.tv/na-kharkivshchini-mer-yakiy-zaklikav-ne-chiniti-oporu-okupantam-povernuvsya-do-roboti
Спочатку ваву зробили, вдаривши по носі, потім ваву зеленкою змастили.