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Черкаські активісти біля СІЗО облили зеленкою депутата ОПЗЖ Замирайла, підозрюваного в підтримці РФ. ВIДЕО+ФОТО

Активісти облили зеленкою ексдепутата забороненої партії "ОПЗЖ" Черкаської міськради Олександра Замирайла, коли той виходив із СІЗО. Депутата підозрюють у підтримці країни-агресора, а випустили під заставу в 208 тис. грн.

Про це повідомляє місцевий сайт 18000, передає Цензор.НЕТ.

"Олександра Замирайла, якого сьогодні випустили під заставу, облили зеленкою. Також біля пам’ятника загиблим воїнам Замирайло став на коліно і попросив вибачення. – Я прошу вибачення у всіх воїнів. "Азов", "Нацкорпус", "Правий сектор"… Пацани, лишайтесь живими і повертайтесь додому до своїх сімей", – сказав він.

За інформацією Черкаської обласної прокуратури, вказана особа після заборони діяльності політичної партії "ОПЗЖ" продовжувала залучати прибічників "руZкого міра", поширювала інформацію, в якій заперечувала військову агресію РФ проти України, вчинення російською армією військових злочинів, а також засуджувала діяльність військово-політичного керівництва України.

При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативною заставу в сумі 208 тис. грн, тоді як прокурор просив мінімальну суму застави 1 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська

Черкаські активісти біля СІЗО облили зеленкою депутата ОПЗЖ Замирайла, підозрюваного в підтримці РФ 01

Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги Путіну та п’є разом з дружиною за його здоров’я.

Сам Замирайло у суді факт відповідних розмов не спростовував, втім акцентував на тому, що вони нібито були "приватними", а публічно він виключно за Україну та її суверенітет.

Черкаська прокуратура внесла апеляцію на рішення слідчого судді щодо визначення застави в сумі 208 тис. грн. Завтра, 9 серпня, це питання розгляне Апеляційний суд області.

Також дивіться: Затримано прихильника "русского мира" у Бучі, у нього вилучили зброю та боєприпаси, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (1781) Черкаси (567) русский мир (462) підтримка (625) активіст (314) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+49
И насрите ему под дверь. У меня нет слов. У нас пол страны в руинах, десятки тысяч убитых, миллионы стали бездомными, а мы продолжаем играться как до войны в гуманность. Завтра етого выродка увидите на стороне рашистов с автоматом в руках, как он сдает наших патриотов и расстреливает их. Тогда у нас будут кричать и охать. Ничему украинцы так и не научились и не сделали выводов
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08.08.2022 14:28
+23
и уже послезавтра, сядет в свою vip-карету и уедет в европу, раскошелившись ещё на €15k верным служакам властей на погранпереходе.
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08.08.2022 14:29
+23
а суддю не облили?
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08.08.2022 14:35
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А дехто за менші злочини виходить під заставу в рази більшу!
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08.08.2022 14:26 Відповісти
з ним буде те що з російським танком? https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsY5j-lfGQOU%26fbclid%3DIwAR2wt7alY35edtCSmbdvUf_0rkMxKkgZcYgpfSWkLCAPEQwbWwBv9U-0W2I&h=AT1Xn4cfUsyzpjF70vwdTK1bWiEK6SzA2sz9Li3aGDHlCCw_AtDb9luk1DcD97ksmyamVYm0hTkXDZujFwSrW0dy7l2_IPFsqScCDDRvdD8vrgc0FRMEyxQ2fD9Agx4EXIY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rj_L8cqcv7qmQHcQF4dPUCXE6zyWFXWIjyJt3WD9qT8z0TJAoktbBLhKd5fe-Jun7U8NRS7iF9B48ekmo6UJidHR0kTcb73HQ6aANRu3L7U0cAaK4xFzWo0Supqxy1unj https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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08.08.2022 14:26 Відповісти
И насрите ему под дверь. У меня нет слов. У нас пол страны в руинах, десятки тысяч убитых, миллионы стали бездомными, а мы продолжаем играться как до войны в гуманность. Завтра етого выродка увидите на стороне рашистов с автоматом в руках, как он сдает наших патриотов и расстреливает их. Тогда у нас будут кричать и охать. Ничему украинцы так и не научились и не сделали выводов
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08.08.2022 14:28 Відповісти
це після завтра, а завтра ми побачимо його в докладі курви-інтернешнл.
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08.08.2022 14:33 Відповісти
Только,не надо приплетать сюда украинцев.Не украинцы его выпустили
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20.09.2022 20:55 Відповісти
и уже послезавтра, сядет в свою vip-карету и уедет в европу, раскошелившись ещё на €15k верным служакам властей на погранпереходе.
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08.08.2022 14:29 Відповісти
Так то в нього червоні соплі на сорочці та зєлєнка після стояння на колінах з'явились?
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08.08.2022 14:30 Відповісти
Так він червоний. чи зелений?
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08.08.2022 14:33 Відповісти
Помідори їв...
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08.08.2022 15:04 Відповісти
Я бы предпочел, чтобы он помидорами отравился. С перфорацией по телу 5.45, 5.56 или крупнее.
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08.08.2022 15:08 Відповісти
О оце видно, що козаки проводять виховну роботу(волонтерство) держава ігнорує своїх ворогів, в стрічці вище затримали кацапа в Харкові(телевізійника), у того плям на сорочці не має, як і держави... Мабудь в минулому Україна і називалась - Держава козаків....
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08.08.2022 14:31 Відповісти
Таких як він треба убивати ,а не зеленкою обливати
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08.08.2022 14:42 Відповісти
а суддю не облили?
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08.08.2022 14:35 Відповісти
ООО! В таких випадках amnesty international рота одразу відкриває!
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08.08.2022 14:37 Відповісти
Чим відбувся -- зеленкою
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08.08.2022 14:41 Відповісти
Первым делом на кол посадить, а уж опосля:

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08.08.2022 14:43 Відповісти
Война,найдется шальная пуля и на эту падаль!
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08.08.2022 14:43 Відповісти
невже нас нічого нічому не навчить ніколи ?????
208 тис + зеленка на морду - і ти знову нормальний чувак, можеш далі займатись своїми "справами"...
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08.08.2022 14:47 Відповісти
Смешно! А дураком обозвали? Кислотой нужно было, а не зеленкой.
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08.08.2022 14:54 Відповісти
Краще напалмом. І кинути сірника.
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08.08.2022 15:05 Відповісти
От же ж суды ЗЕбильные! За решетку тварюку надолго и с конфискацией!
Создать лагерь для таких. Меня назначить комендантом. Ручаюсь, больше месяца никто не протянет. Такого при попытке к бегству...
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08.08.2022 14:55 Відповісти
Я бы его еще в его скрепы духовные ******
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08.08.2022 14:58 Відповісти
Почему такие Нели Штепы на свободе вопрос к этой ЗЕбильной власти.
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08.08.2022 14:58 Відповісти
Зелене лайно своїм зрадникам мізерні застави...
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08.08.2022 15:00 Відповісти
Какой залог, мля? Зеленожопые вы совсем охренели?
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08.08.2022 15:03 Відповісти
ми бовдурі невиліковні....облили зеленкою....ще б дьогтем ворота йому вимажте....він повинен був не заставу давати а умовляти охорону щоб не випускала його з сізо....бо вже на виході йому би проломили макитру або випустили кишки...
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08.08.2022 15:08 Відповісти
а вт если бы суды были украинские, то сидел бы он, и никто не обливал.
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08.08.2022 15:18 Відповісти
Це цирк кожен день гинуть дисятки мирних людей ,руйнуются нашы міста .руйнуєтся інфраструктура а наші суди граются в гуманість ,те саме можна сказати із арештами російських активів які лише на словах .
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08.08.2022 15:20 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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08.08.2022 15:20 Відповісти
Таких персонажів розвішувати на ліхтарних стовпах тре', а не під заставу випускати.
...А ще потім хором дивуємося: звідки стільки ворожих коригувальників?..
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08.08.2022 15:30 Відповісти
а скільки сидить патріотів і атошників?матіос с петєй робили свою справу.Може забули як луцик казав про амністію для цих людей,а в підсумку це чмо відкрило справу на Стерненка за те що заважав прийти в Одесу "руському міру".Ніхто не відповів за Майдан,за Крим,а зараз за юг Украіни.Всі винні будуть покаранні!Не наступаємо на граблі і вперед до Перемоги над ордою!
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08.08.2022 15:31 Відповісти
депутат ОПЗЖ Замарайло - "Бог шельму метит"

Господь Бог помітив цю шельму двічи: чк ОПиЖиста, та як Замарайла, третій раз помітили активисти Зєльонкою,

тепер треба "мітити" на горло...
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08.08.2022 15:47 Відповісти
Та за бали ви своїми спектаклями!!! Ворогів убивають.
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08.08.2022 16:08 Відповісти
Комедия,судьи получающие з.п. из американской и европомощи насмехаючись принимают явно взяточные решения и на всех плюют.Где тут коррупция,мистер Байден,у нас ее нет,дайте еще денег.
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08.08.2022 16:10 Відповісти
А хоча б відп...дити слабо?
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08.08.2022 16:38 Відповісти
Яких ще вам реформ бракує, у нас вже все "реформовано.

Міський голова Південного Харківської області Олександр Брюханов повернувся до виконання своїх обов'язків. Його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України, але засудили до умовного терміну

Про це https://reyestr.court.gov.ua/Review/104847236 йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.

Він визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Брюханова засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили від покарання з умовним терміном у 2 роки. Реального терміну уникнути не вдалося б, якби прокуратура не перекваліфікувала справу зі статті "державна зрада" на статтю про посягання на територіальну цілісність.

https://espreso.tv/na-kharkivshchini-mer-yakiy-zaklikav-ne-chiniti-oporu-okupantam-povernuvsya-do-roboti
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08.08.2022 16:47 Відповісти
зіліинка долго сходить будет...унего костюм что со времен ссср еще)
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08.08.2022 17:07 Відповісти
а судді хто? хай живе справедливий український суд.
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08.08.2022 17:11 Відповісти
у своєму оточенні зрадники розповсюджували ідеї про те, що війна в Україні є "громадянським конфліктом", рассєя-паРаша не завдавала авіаударів у мирних містах, окупанти не чинили воєнних злочинів, а обмін українських військовополонених, у тому числі з лав полку "Азов", був неправильним кроком.
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08.08.2022 17:38 Відповісти
Чистий тобі Хвантомас...
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08.08.2022 18:29 Відповісти
Все правильно.
Спочатку ваву зробили, вдаривши по носі, потім ваву зеленкою змастили.
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08.08.2022 18:57 Відповісти
Набагато більше покарання має отримати суддя, бо випускає ворогів України на свободу
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08.08.2022 19:37 Відповісти
це ще тільки початок!Після війни ці гниди будуть висіти на кожному стовпі ,на цей раз все почате буде доведене до кінця!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.08.2022 20:08 Відповісти
А солидола в очко не напихали? Нет? А зря, этот ************ в любой момент опять переобуется…..это ж рыги, а нас история ничему не учит!
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09.08.2022 14:46 Відповісти
 
 