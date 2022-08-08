Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО
Знайдено уламки ракети "Калібр", випущеної росіянами 8 серпня о 10-й годині ранку.
Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+34 Сергей Поляков #508436
показати весь коментар08.08.2022 17:27 Посилання
+16 Ігор Сірко
показати весь коментар08.08.2022 17:28 Посилання
+8 stavr
показати весь коментар08.08.2022 19:19 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) - високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Дальність: 150 км!
Смерть кацапопідарасам!
Цена ракеты 6.5 млн $, но номер написан маркером от руки. Технологии второй армии мира!
і слава ЗСУ
Карліку ГБсту- ракету в зад. І стартувати.