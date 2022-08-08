Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Знайдено уламки ракети "Калібр", випущеної росіянами 8 серпня о 10-й годині ранку.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.







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