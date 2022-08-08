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Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети "Калібр", - Повітряні Сили ЗСУ. ФОТО

Знайдено уламки ракети "Калібр", випущеної росіянами 8 серпня о 10-й годині ранку.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети Калібр, - Повітряні Сили ЗСУ 01

Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети Калібр, - Повітряні Сили ЗСУ 02
Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети Калібр, - Повітряні Сили ЗСУ 03
Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети Калібр, - Повітряні Сили ЗСУ 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог випустив 4 ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Збито усі цілі, - Командування Повітряних сил

Знайдено уламки збитої сьогодні російської крилатої ракети Калібр, - Повітряні Сили ЗСУ 05

Автор: 

крилаті ракети (1079) ППО (3258) ракети (4051)


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Топ коментарі
+34
За три доби новими протирадарними ракетами ЗСУ знищили 17 засобів ППО рашистів!
AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) - високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Дальність: 150 км!
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08.08.2022 17:27
+16
Козарлюги набираються досвіду в боротьбі з головною гордістю пукіна... Слава ЗСУ...!
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08.08.2022 17:28
+8
Слава БОГУ
і слава ЗСУ
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08.08.2022 19:19
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За три доби новими протирадарними ракетами ЗСУ знищили 17 засобів ППО рашистів!
AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) - високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Дальність: 150 км!
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08.08.2022 17:27 Відповісти
Тільки є нюанс, що ця ракета не сумісна з нашими літаками, а наземний пуск надзвичайно складна місія, через обмежену дальність
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08.08.2022 18:09 Відповісти
я думаю що використовувалися модернізовані винищувачі які були нещодавно передані нам
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08.08.2022 18:20 Відповісти
Я думаю, вже давно придумані перехідники для таких девайсів. Гавно питання.
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08.08.2022 18:42 Відповісти
Козарлюги набираються досвіду в боротьбі з головною гордістю пукіна... Слава ЗСУ...!
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08.08.2022 17:28 Відповісти
Жуткое мочилово орков https://m.youtube.com/watch?v=NW0GIvQeWtI&t=34s
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08.08.2022 17:31 Відповісти
кацапо-нано-технології... - гайки, болти і генератор із жигулів.
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08.08.2022 17:32 Відповісти
І мазання номерів від руки без трафаретів, як в совку.
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08.08.2022 18:56 Відповісти
То все таке... Гайки ,болти ,генератор із Жигулів на ракеті, пляшка чи фотик Кенон на "Орлані" - але воно літає. І робить свою чорну роботу...
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09.08.2022 08:14 Відповісти
Кожному кацапу, в кожен дім по такому *подарунку*!!! ЗСУ - народ і армія -єдині! Дякувати хлопцям та дівчатам за правильне розуміння Батківщини!
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08.08.2022 17:37 Відповісти
Слава Україні та її героям!
Смерть кацапопідарасам!
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08.08.2022 18:43 Відповісти
С последнего фото орнул...
Цена ракеты 6.5 млн $, но номер написан маркером от руки. Технологии второй армии мира!
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08.08.2022 18:54 Відповісти
Цена 6,5 лимонов потому, что в калькуляцию вносят все, что потьірьіли, откатили, и накрутили цену на комплектующие в разьі. Тот же генератор с жигудей, для рокетьі будет стоить раз в 10-100 дороже, и будут покупать только у нужньіх людей, прошедших спецпроверки и имеющих допуска к секретам
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08.08.2022 20:33 Відповісти
З Одеси. чув вибух о 10-тій, думав приліт або збили, слава Богу збили!
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08.08.2022 18:57 Відповісти
Слава БОГУ
і слава ЗСУ
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08.08.2022 19:19 Відповісти
Кадаффі був лом в анус.
Карліку ГБсту- ракету в зад. І стартувати.
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08.08.2022 21:11 Відповісти
Ви дуже добра людина ...
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08.08.2022 21:47 Відповісти
Лайно кацапське каліброване.
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09.08.2022 13:29 Відповісти
 
 