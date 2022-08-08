28 чоловіків затримано при спробі втекти до Румунії і Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії, затримали цими днями прикордонники Чернівецького загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, сьогодні вранці прикордонний наряд відділу "Красноїльськ" виявив та затримав 8 чоловіків - мешканців Чернівецької, Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Чоловіки намагалися втекти. Аби їх зупинити, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

Ще 5 осіб, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники цього ж відділу у вихідні.

Також прикордонники відділів "Сокиряни", "Кельменці" та "Герца" впродовж вихідних затримали 15 порушників кордону - жителів Харківської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Чернівецької областей.

Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Крім цього, стосовно 2 осіб до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.