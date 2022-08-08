УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8168 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
15 330 135

28 чоловіків затримано при спробі втекти до Румунії і Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО

Майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії, затримали цими днями прикордонники Чернівецького загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

28 чоловіків затримано при спробі втекти до Румунії і Молдови, - Держприкордонслужба 01

Так, сьогодні вранці прикордонний наряд відділу "Красноїльськ" виявив та затримав 8 чоловіків - мешканців Чернівецької, Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Чоловіки намагалися втекти. Аби їх зупинити, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

Ще 5 осіб, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники цього ж відділу у вихідні.

Також прикордонники відділів "Сокиряни", "Кельменці" та "Герца" впродовж вихідних затримали 15 порушників кордону - жителів Харківської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Чернівецької областей.

28 чоловіків затримано при спробі втекти до Румунії і Молдови, - Держприкордонслужба 02

Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку воєнного стану на кордоні затримали 6,4 тис. військовозобов'язаних чоловіків, - Держприкордонслужба

Крім цього, стосовно 2 осіб до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Автор: 

Буковина (854) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) кордон (4808) мобілізація (3105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Це тільки дрібноту по лісам шугають ПИЛЬНІ прикордонники, усі привладні гниди з чумаданами далярів йдуть спокійно в ЄС!!!
керівництво Держприкордонслужби про таке в курсі справи, портнов, суркіси, уся рідня жопоблоківців, та ще тисячі!!!!
Усе по телефону!!!!
показати весь коментар
09.08.2022 00:24
+14
Одні захищають свою краіну , а інші тікають 😠
показати весь коментар
09.08.2022 00:06
+10
а мне не понятны эти ограничения! у нас сейчас "вставай страна огромная"? нет такого!!
одеть армию не во что, вооружить нечем, накормить - жри хрен с солью!!
может нужно работать на заводе для обороны? так нет заводов и никто жопу не чешет их открывать! только ноют: дайте нам оружие!
может у нас руководство последнее с себя снимает, чтобы страну оборонять? тоже нет такого! вон, недавно, уже во время военного положения и запрета на выезд, снимали ограничение на вывоз декларированной валюты! это как понимать? почему всякие суркисы и прочие зелёные пляди свободно выезжают из страны, а обычные украинцы не могут?
может у военно-политического руководства есть конкретные планы по деокупации, в которых мирняк играет экстра важную роль? так нет никаких планов - есть какое-то шараханье из стороны в стороны - то освобождают тот сранный херсон, то не освобождают! а больше похоже на договорняк с куйлом в обмен на экспорт продовольствия!
в чём сакральный смысл держать людей внутри страны, у которой руководство сранные колаборанты и заговорщики?
конечно, всегда найдется какая-нибудь сумашедшая баба, которая начнёт вопить, что "страдать должны все", вот только нахера?
чувак, который выедет в Европу - он там будет в шоколаде? да вот хрен там! в Европе прийдется вкалывать в 10 тысяч раз больше и это не будет райем
показати весь коментар
09.08.2022 04:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тут в обох сторонах є неправота.Лби дійсно здорові і їхати як би не годиться,але є і інша сторона -повинна бути справедливість(чому Європойські міста забиті Українськими дівахами по 18-30 років+,без дітей які полюють на місцевих "товаришів"які б їх притулили.Їх війна ніяким боком не повинна стосуватись?Вони що вища каста?По якій причині?Виходить одним "священий обов'язок -іншим пляж-кабак з місцевими "малчіками"....
показати весь коментар
09.08.2022 03:59 Відповісти
Перепрошую, пані, але тут помиляєтесь як раз Ви. Поїхало за кордон дохолєри наших курвів? Та й дідько з ними! Хай би і не верталися. Там, куди їх чорти принесли, місцеві раду з ними дадуть - на все свій час.
Щодо "лісових бігунів"... Дідько їх знає. В армії з них діла не буде, в цивільному житті - схоже, також. Я казав би, щоб вони окопи рили.
показати весь коментар
09.08.2022 04:29 Відповісти
Практика показує, що з гівна кулю зробити не можна.
Так раніше було (як зараз - не скажу, не знаю): коли такому організму не вдавалось відкосити від армії, і він туди врешті потрапляв, для нього служба ставала реальним трешем. Навчитися тим елементарним речам, котрі вимагаються від солдата, воно не може чи не хоче. А от тишком гидити товаришам (нишпорити по тумбочках, "стукати" на них начальству чи творити щось подібне) - це запросто. Як правило, рано чи пізно у хлопців вривався терпець, і воно люто отримувало по організму. Далі - два варіанти: 1) воно тихенько йшло своєчасно "на дємбєль", отримавши "мішок прощальних 3,14здюлєй", а потім, уже в цивільному житті, розповідає всім і кожному, що в армії одні уроди і дебіли; 2) після "акту вдячності товаришів" відправлялося в госпіталь, звідки його комісовували (з аналогічними до п. 1 розповідями).
Отже, висновок: горбатого могила виправляє. І персонаж з ватно-черевним ніком - тому підтвердження.
показати весь коментар
09.08.2022 04:15 Відповісти
вон, недавно, военно-политическое руководство страны, было замечено в требовании покинуть Херсонскую и Донецкую области всему мирному населению!
куда этому населению переместить свои жопы? кто им обеспечит жильё, питание, одежду, работу?
может ты считаешь, что в Украине бесплатно раздают квартиры?
вон я, в начале войны, сидел с семьёй в Гостомеле, ожидая, что, возможно, говённая зелёная власть обьявит об эвакуации или прихлопнет атакующих кацапов!
может тебе напомнить, когда обьявили? когда в Ирпене, Буче, Гостомеле кацапы уже убивали весь мирняк пачками!!!
так вот, никто ничего не обьявлял в первые дни войны, и я решил самостоятельно вывезти семью на западную Украину... может тебе кажется, что там дают бесплатно пожить? я тебе расскажу на примере, Тернополя! в Тернополе, квартиры, которые до войны с трудом сдавались за 2-3 тысячи, начали сдавать по 12-15 тысяч!!!
Может в Тернополе полно работы, чтобы заработать такие деньги?
а вот хрен тебе, а не работа!
Пошел я в Тернопольский военкомат! так может они меня взяли в солдаты и стали платить по "стотыщ", чтобы я мог поддержать семью?
НЕТ!
ну вот и какого хрена ты срёшь тут? просто все должны страдать?
ты думаешь в европе им жизнь будет казаться мёдом?
заткнула бы ты своё хлебало и не отсвечивало
показати весь коментар
09.08.2022 04:33 Відповісти
есть закон по которому определена группа лиц с выездом за кордон во время войны - остальные извините - почему парни на фронте должны воевать и рисковать за вас своей жизнью? а вы чем жертвуете?
показати весь коментар
09.08.2022 05:41 Відповісти
так я готов собирать танки, скручивать снаряды! где, БЛЕАТЬ, заводы? как мне заработать на жизнь в стране где бизнес, в большинстве своей пошел по п.изде
показати весь коментар
09.08.2022 09:10 Відповісти
более того, эта власть не в состоянии обеспечивать уже существующую армию в миллион человек! вон собираются увеличить размер госдолга еще на 270 миллиардов!!!
так накуя держать в стране в заложниках еще 30 миллионов человек?
я по Гостомелю уже давно понял, что ты накуй не нужен этому царству-государству! но выпустить тебя из страны - куй, сиди, жди блеать
показати весь коментар
09.08.2022 13:15 Відповісти
судячи з твого посту-висеру ,сам собі перечиш.Чуваки, що втікнуть в Європу дійсно будуть в шоколаді ,відносно тих,що захищають Україну. А після війни припруться і будуть соціальні права качати ,не сплативши копійки податків пенсію вимагатимуть.
показати весь коментар
09.08.2022 14:52 Відповісти
По их внешнему виду, можно твердо сказать, что они с детства мечтали разминировать минные поля или хотя-бы строить железо-бетонные доты. Но, всегда откладывали мечту "на-потом".
показати весь коментар
09.08.2022 04:27 Відповісти
так нічого дивного
показати весь коментар
09.08.2022 06:37 Відповісти
Хочуть нехай виїжджають, в чому проблема?
У нас не військовий стан а якійсь маразм а-ля концерт 95 квартала.
показати весь коментар
09.08.2022 07:20 Відповісти
Лисого з 95го кварталу впіймали?
показати весь коментар
09.08.2022 07:23 Відповісти
от якби прикордонники не пустили і сфотали і присоромили Портнова і сина його ціни не було би вам
показати весь коментар
09.08.2022 07:25 Відповісти
Как раз взвод будущих саперов.
показати весь коментар
09.08.2022 07:29 Відповісти
Час масових призовних контингентів, озброєних берданкою, або АК, різниця не принципіальна, давно пройшов, але ні політикани, ні лампасники цього не помічають або навмисно, або з неосвіченості та по дурості. "Сіра скотинка" зараз у війську принципіально не потрібна. Потрібні професіональні воїни. Такі завжди були окремою кастою в суспільстві з особливими привілеями.
показати весь коментар
09.08.2022 07:53 Відповісти
Ну треба ж комусь зубними щітками плац підмітать і траву на клумбах фарбувать у піксель. Для таких робіт і цей непотріб згодиться.
показати весь коментар
09.08.2022 09:48 Відповісти
мне интересно другое, зачем на западной границе - где мирно, держать таких здоровых жирных лбов с автоматами? в чём там угроза? в бегущих задротах студентах?

йоу, дпсу? поставьте там инвалидов, которые сидят без работы, а этих жирных рембо на передовую
показати весь коментар
09.08.2022 09:24 Відповісти
В крайнем случае на ротацию этим присылать отдохнуть пацанов с востока
показати весь коментар
09.08.2022 09:27 Відповісти
Мабуть так і роблять. А якщо зовні солдат виглядає цілим, то ще не означає, що у нього немає двох поранень і контузії (умовно кажучи).
показати весь коментар
09.08.2022 09:51 Відповісти
После такого солдат должен проходиьь реабилитацию, в т. ч. психологичную. Иначе хз что он "выкинуть" может. Сталкивался с таким...
показати весь коментар
09.08.2022 11:09 Відповісти
а тобі скільки рочків,істеричка ?
показати весь коментар
09.08.2022 14:54 Відповісти
Такса 2-5 тисяч доларів, а ці хитруни хотіли перейти кордон безкоштовно.
Цього прикордонники, звичайно, не могли допустити.
показати весь коментар
09.08.2022 11:14 Відповісти
Тепер вручити кожному повістки в ЗСУ і на передок для перевиховання.
Хай навчаться як країну любити.
показати весь коментар
09.08.2022 11:18 Відповісти
Раніше я ніяк не міг зрозуміти, чому кріпаки, які складали 80% населення Російської імперії, не розпачали повстання і не скинули ненависну владу, а тільки деякі одинаки намагалися втекти і це був їхній максимум.
Тепер я розумію.
показати весь коментар
09.08.2022 11:17 Відповісти
Какие же, мягко говоря, дилетанты. Додуматься штурмовать границу в 8 рыл одновременно. Да ещё и какую - старую советскую, утыканную вышками с автоматчиками, тепловизорами и прочими устройствами безопасности ЕС.
показати весь коментар
09.08.2022 12:00 Відповісти
да это, скорее всего, просто бесплатный маршрут, вот эти жирные рембо там и торчат - не могут допустить, что мимо них бабло течёт
показати весь коментар
09.08.2022 13:01 Відповісти
А як ви хотіли діти депутатів і міністрів воювати не будуть, а гарматне м'ясо необхідно багато, або нехай гинуть під бомбардуваннями які не змогли покинути країну. Ким-то ж потрібно воювати.
показати весь коментар
09.08.2022 13:07 Відповісти
Хто сказав, що це чоловіки? Звичайне сцикло.
показати весь коментар
09.08.2022 13:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 