28 чоловіків затримано при спробі втекти до Румунії і Молдови, - Держприкордонслужба. ФОТО
Майже 30 осіб, які намагалися у незаконний спосіб потрапити до Молдови та Румунії, затримали цими днями прикордонники Чернівецького загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, сьогодні вранці прикордонний наряд відділу "Красноїльськ" виявив та затримав 8 чоловіків - мешканців Чернівецької, Кіровоградської та Івано-Франківської областей. Чоловіки намагалися втекти. Аби їх зупинити, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.
Ще 5 осіб, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Румунії, затримали прикордонники цього ж відділу у вихідні.
Також прикордонники відділів "Сокиряни", "Кельменці" та "Герца" впродовж вихідних затримали 15 порушників кордону - жителів Харківської, Донецької, Миколаївської, Львівської та Чернівецької областей.
Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Крім цього, стосовно 2 осіб до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
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Щодо "лісових бігунів"... Дідько їх знає. В армії з них діла не буде, в цивільному житті - схоже, також. Я казав би, щоб вони окопи рили.
Так раніше було (як зараз - не скажу, не знаю): коли такому організму не вдавалось відкосити від армії, і він туди врешті потрапляв, для нього служба ставала реальним трешем. Навчитися тим елементарним речам, котрі вимагаються від солдата, воно не може чи не хоче. А от тишком гидити товаришам (нишпорити по тумбочках, "стукати" на них начальству чи творити щось подібне) - це запросто. Як правило, рано чи пізно у хлопців вривався терпець, і воно люто отримувало по організму. Далі - два варіанти: 1) воно тихенько йшло своєчасно "на дємбєль", отримавши "мішок прощальних 3,14здюлєй", а потім, уже в цивільному житті, розповідає всім і кожному, що в армії одні уроди і дебіли; 2) після "акту вдячності товаришів" відправлялося в госпіталь, звідки його комісовували (з аналогічними до п. 1 розповідями).
Отже, висновок: горбатого могила виправляє. І персонаж з ватно-черевним ніком - тому підтвердження.
куда этому населению переместить свои жопы? кто им обеспечит жильё, питание, одежду, работу?
может ты считаешь, что в Украине бесплатно раздают квартиры?
вон я, в начале войны, сидел с семьёй в Гостомеле, ожидая, что, возможно, говённая зелёная власть обьявит об эвакуации или прихлопнет атакующих кацапов!
может тебе напомнить, когда обьявили? когда в Ирпене, Буче, Гостомеле кацапы уже убивали весь мирняк пачками!!!
так вот, никто ничего не обьявлял в первые дни войны, и я решил самостоятельно вывезти семью на западную Украину... может тебе кажется, что там дают бесплатно пожить? я тебе расскажу на примере, Тернополя! в Тернополе, квартиры, которые до войны с трудом сдавались за 2-3 тысячи, начали сдавать по 12-15 тысяч!!!
Может в Тернополе полно работы, чтобы заработать такие деньги?
а вот хрен тебе, а не работа!
Пошел я в Тернопольский военкомат! так может они меня взяли в солдаты и стали платить по "стотыщ", чтобы я мог поддержать семью?
НЕТ!
ну вот и какого хрена ты срёшь тут? просто все должны страдать?
ты думаешь в европе им жизнь будет казаться мёдом?
заткнула бы ты своё хлебало и не отсвечивало
так накуя держать в стране в заложниках еще 30 миллионов человек?
я по Гостомелю уже давно понял, что ты накуй не нужен этому царству-государству! но выпустить тебя из страны - куй, сиди, жди блеать
У нас не військовий стан а якійсь маразм а-ля концерт 95 квартала.
йоу, дпсу? поставьте там инвалидов, которые сидят без работы, а этих жирных рембо на передовую
Цього прикордонники, звичайно, не могли допустити.
Хай навчаться як країну любити.
Тепер я розумію.