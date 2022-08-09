Зеленський провів бесіду з експрезидентом США Клінтоном та подякував йому за підтримку України. ФОТО
Президент Володимир Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президдент написав у телеграмі.
"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+9 Олександр Дніпро
показати весь коментар09.08.2022 01:26 Посилання
+8 Garry Dron #477536
показати весь коментар09.08.2022 01:19 Посилання
+6 Olga Mansika
показати весь коментар09.08.2022 01:57 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заїзд по ще одному політичному конкуренту?
альо, ЗЕльоні, у нас Україна, а не Франція і ЗЄля на Робеспьєра не тягне
Телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що сьогодні, 6 серпня, з'явилася поки неофіційна інформація про те, що розслідується справа по держзраді керівника СБУ 2003-2005 років Ігоря Смешка, який нібито мав стати ґауляйтером України після можливої втечі президента України https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Зеленського , яку росіяни очікували у перші дні війни.
"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.
Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."
только не подумайте чего лишнего.....
ЯКЩО ТАКІ ТУПІ БОНЕВТІКИ - ТО НЕХАЙ СИДЯТЬ ДО СВОГО ГАНЕБНОГО КІНЦЯ!
А в посольстві США в Україні вже є Генерал -контролер за ними , військовий аташе офіційно називається - все буде Україна!
Якби не це, Україна ніколи б не зазнала такої кривавої агресії, як оце зараз.
Тому дякувати йому за "підтримку" може лише тимчасовий правитель, якому насправді наплювати на те, що відбувається з власною країною.
Цей гад Клинтон заслуговує на те, щоб його оголосити персоною нон-грата в Україні, бо його можна вважати співучасникои фашистської рашки у цій війні, і отже винним у загибелі десятків тисяч українців, починаючи з 2014р.
Ми не злопам'ятні, містер Клинтон, але маємо добру пам'ять.
А от зезіденту цю пам'ять потрібно освіжити.
Успехов ей в карьере.