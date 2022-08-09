Зеленський провів бесіду з експрезидентом США Клінтоном та подякував йому за підтримку України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президдент написав у телеграмі.

"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - підкреслив Зеленський.

Також дивіться: Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО





