УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7894 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 718 41

Зеленський провів бесіду з експрезидентом США Клінтоном та подякував йому за підтримку України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів розмову з експрезидентом США Біллом Клінтоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президдент написав у телеграмі. 

"Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!", - підкреслив Зеленський.

Також дивіться: Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО

Зеленський провів бесіду з експрезидентом США Клінтоном та подякував йому  за підтримку України 01
Зеленський провів бесіду з експрезидентом США Клінтоном та подякував йому  за підтримку України 02
 

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Клінтон Білл (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Конгресвумен:

"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.

Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."

показати весь коментар
09.08.2022 01:26
+8
Бл**ь Вова, скільки тисяч прокльонів від Українців ти ще почуєщ за все "гарне" для України ....
показати весь коментар
09.08.2022 01:19
+6
Бубочка без Єрмака хоч в туалет може ходити?Чи і там без завхоза ніяк?Позорище всесвітнє
показати весь коментар
09.08.2022 01:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бубочка замість моніки. З відкритим ротом
показати весь коментар
09.08.2022 01:17 Відповісти
А що там за тіла ще сидять. Президента бачу, клоуна зеленого бачу коло нього. А решта хто?
показати весь коментар
09.08.2022 01:18 Відповісти
Й**аний єрмак !
показати весь коментар
09.08.2022 07:31 Відповісти
Ну дык..Волевые игры у них с Ермаком.Полное погружение,знаете ли.После беседы с Биллом Зелупа оденет синее платье.
показати весь коментар
09.08.2022 11:41 Відповісти
Без дЄрмака ніяк
показати весь коментар
09.08.2022 01:17 Відповісти
дык - тень отца Гамлета
показати весь коментар
09.08.2022 01:39 Відповісти
Дєрьмак ще не сидить? ФБР же натякало. Так оманський ще й над ФБР знущається? Що він смалить?
показати весь коментар
09.08.2022 06:12 Відповісти
Бл**ь Вова, скільки тисяч прокльонів від Українців ти ще почуєщ за все "гарне" для України ....
показати весь коментар
09.08.2022 01:19 Відповісти
27% відсотків свідомих (було ) потенційно кляло , а зараз ?
показати весь коментар
09.08.2022 01:23 Відповісти
В бункері не чутно що на вулиці кричать
показати весь коментар
09.08.2022 01:43 Відповісти
Про Моніку хотів дізнатись та терки з ранкою(як звали ту представницю звали , забув . Спікер нашої жОПи в минулому М……)
показати весь коментар
09.08.2022 01:20 Відповісти
Менлель (пригадав)
показати весь коментар
09.08.2022 01:24 Відповісти
опаньки !
заїзд по ще одному політичному конкуренту?
альо, ЗЕльоні, у нас Україна, а не Франція і ЗЄля на Робеспьєра не тягне

Телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що сьогодні, 6 серпня, з'явилася поки неофіційна інформація про те, що розслідується справа по держзраді керівника СБУ 2003-2005 років Ігоря Смешка, який нібито мав стати ґауляйтером України після можливої втечі президента України https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Володимира https://tsn.ua/tags/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Зеленського , яку росіяни очікували у перші дні війни.
показати весь коментар
09.08.2022 01:23 Відповісти
Это тот кто у нас ядерное оружие забрал в обмен на бумажку?
показати весь коментар
09.08.2022 01:23 Відповісти
Конгресвумен:

"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.

Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."

показати весь коментар
09.08.2022 01:26 Відповісти
скільки йому ЗЄля заплатив за "зустріч"?
показати весь коментар
09.08.2022 01:37 Відповісти
Лорен респект как всегда.
показати весь коментар
09.08.2022 03:37 Відповісти
Один на саксафоне, другой на рояле... а вы, друзья, как не содитесь, вы в музыканты не годитесь (с)
показати весь коментар
09.08.2022 01:28 Відповісти
Моника Монике друг, товарищ и брат !

только не подумайте чего лишнего.....
показати весь коментар
09.08.2022 01:36 Відповісти
Бубочка без Єрмака хоч в туалет може ходити?Чи і там без завхоза ніяк?Позорище всесвітнє
показати весь коментар
09.08.2022 01:57 Відповісти
Не здивуюся якщо перше питання від нашого дипломата без диплома було «Як там Моніка?»
показати весь коментар
09.08.2022 02:12 Відповісти
Єрмаківщина з Татровщиною й з вовою з ними, якщо він таки вибере собі такий кінець, НІКОЛИ!!!НІКОЛИ!!! не мають майбутнього у новітній післявоєнній історіі України - розправляться агнглосакси з війною, приймуться й за них - способи знайдуть як не загубити кошти всесвітньої допомоги , як віддячити українцям за їхню мужність - я вірю, так буде.
ЯКЩО ТАКІ ТУПІ БОНЕВТІКИ - ТО НЕХАЙ СИДЯТЬ ДО СВОГО ГАНЕБНОГО КІНЦЯ!
А в посольстві США в Україні вже є Генерал -контролер за ними , військовий аташе офіційно називається - все буде Україна!
показати весь коментар
09.08.2022 02:14 Відповісти
І Єрмак…
показати весь коментар
09.08.2022 03:00 Відповісти
так це ж нерозлийвода брати цыцько, хіба ви не впізнали??))
показати весь коментар
09.08.2022 06:41 Відповісти
Ця гадюка Клинтон у 1994 викрутила руки Україні (ну добре, її тодішньому президенту), щоб роззброїти країну від атомної зброї.
Якби не це, Україна ніколи б не зазнала такої кривавої агресії, як оце зараз.

Тому дякувати йому за "підтримку" може лише тимчасовий правитель, якому насправді наплювати на те, що відбувається з власною країною.

Цей гад Клинтон заслуговує на те, щоб його оголосити персоною нон-грата в Україні, бо його можна вважати співучасникои фашистської рашки у цій війні, і отже винним у загибелі десятків тисяч українців, починаючи з 2014р.

Ми не злопам'ятні, містер Клинтон, але маємо добру пам'ять.
А от зезіденту цю пам'ять потрібно освіжити.
показати весь коментар
09.08.2022 04:25 Відповісти
Це тактика була у демократів - от сьогодні вони й розплачуються за все-все , що натворили потакаючи русні - (Обама - перезагрузка з рашистами) . Байден вважається (мабуть більше вважався) більш агресивно-близьким до республіканського крила покійного Маккейна. А Буш республіканець хіба на відмовляв Україну від самостійності? Вони усі боялися розваленого сересеру , але сном й духом не розуміли ,ЩО ВОНО ТАКЕ УКРАЇНЦІ .
показати весь коментар
09.08.2022 04:49 Відповісти
В мене складається таке вже враження після журналу Vogue що вони їм платять щоб ті з ними зустрічалися ....
показати весь коментар
09.08.2022 09:46 Відповісти
наполеончик весь внимание... дерьмачок контролирует процесс... беседа с Клинтоном... а как на меняя, то самую историческую беседу было проведено не с Байденом, не с Клинтон... и лично с пердизентом Ботсваны...
показати весь коментар
09.08.2022 06:44 Відповісти
Хто з цих двох, які за столом, президент?
показати весь коментар
09.08.2022 07:36 Відповісти
Как два гомосексуалиста , Зеля и Дерьмак, просто ни часа прожить не могут друг без друга.
показати весь коментар
09.08.2022 08:07 Відповісти
І Єрмак там.... Він свою сучку нікуди не відпускає.... Поїться щоб нґпідопічний нічких гоупостів не накоїв...
показати весь коментар
09.08.2022 08:28 Відповісти
ПРасам без пиара - ну никак.. на манеже - всё те же
показати весь коментар
09.08.2022 08:37 Відповісти
Только Моники не хватало.)
показати весь коментар
09.08.2022 09:34 Відповісти
А хтось чув хоч одне слово від Обами? Ця наволоч допустила анексію Криму і війну на Донбасі. Закрила очі на вбивство росією польського Президента і 100 чол. еліти Польші. Обама - самий ганебний президент США за всю історі. США.
показати весь коментар
09.08.2022 09:54 Відповісти
Как там Моника поживает ? Она уже не практикантка ? Профессионалка ?
Успехов ей в карьере.
показати весь коментар
09.08.2022 10:19 Відповісти
Именно от этого мудака Клинтона и началось взращивание мордора.
показати весь коментар
09.08.2022 10:48 Відповісти
 
 