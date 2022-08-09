До Латвії на лікування прибула перша група поранених з України. ФОТО
Ризька Східна клінічна університетська лікарня (RAKUS) уперше від початку повномасштабної російської агресії прийняла на лікування 21 важкопораненого українця із зони бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу з пресконференції, яка відбулась у RAKUS біля евакуаційного автобуса.
Українські пацієнти провели в дорозі 18 годин. Їх відразу направили до Клініки екстреної медицини та прийому пацієнтів RAKUS. Там поранених зустріла спеціально створена багатопрофільна медична бригада. Було проведено комплексний медичний огляд – діагностичні та лабораторні дослідження.
За словами завідувача Клініки екстреної медицини Олексія Вишнякова, характер ушкоджень украй складний, що потребує хірургічної реконструкції нервів і м'яких тканин. Відповідно буде потрібна велика робота реабілітологів для відновлення втрачених функцій кінцівок, деякі пацієнти потребують зовнішніх протезів. Двох із привезених негайно перевели в інші установи - до Лікарні травматології й ортопедії та до Національного реабілітаційного центру "Вайварі".
Українців лікуватимуть у стаціонарах RAKUS - Клініці травматології та ортопедії, Клініці загальної та невідкладної хірургії, Клініці неврології та нейрохірургії, де провідні латвійські мікрохірурги проводять складні операції. А також - у реабілітаційній клініці, клініці хірургічних інфекцій та відділенні геронтології.
Голова правління "Вайварі" Анда Нулле зазначила, що їхній центр реабілітації буде готовий допомогти всім, хто того потребуватиме. У тому числі тут підбиратимуть протези та навчатимуть ходити на них.
Керівник Клініки травматології та ортопедії RAKUS Андріс Вікманіс уточнив, що більшість з доставлених пацієнтів - молоді люди з травмами, які були отримані внаслідок обстрілів або вибухів. За його словами, це перший випадок госпіталізації у RAKUS постраждалих у зоні бойових дій.
Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс наголосив, що загалом країна готова прийняти кількасот постраждалих від повномасштабної російської агресії в Україні.
Посол України в Латвії Олександр Міщенко нагадав, що наша країна вже має неабиякий досвід співпраці з реабілітаційним центром "Вайварі", який з 2014 року регулярно надавав допомогу та проводив реабілітацію українських захисників. Також він укотре подякував Латвії, яка сьогодні є одним з моторів наданні всебічної допомоги Україні задля відсічі російської агресії.
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