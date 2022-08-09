Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів на Донеччині, 19 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Через ворожі обстріли минулої доби у Донецькій області загинуло троє мирних мешканців, ще 19 - зазнали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей зазнали поранення", - зазначає Кириленко.

Він нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - додає очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Донеччини протягом 8 серпня евакуювали майже 350 жителів