Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів на Донеччині, 19 людей поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Через ворожі обстріли минулої доби у Донецькій області загинуло троє мирних мешканців, ще 19 - зазнали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей зазнали поранення", - зазначає Кириленко.
Він нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"За всі свої злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - додає очільник ОВА.
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показати весь коментар09.08.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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