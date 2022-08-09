Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "главного управлєнія мвд по Запорожской області", і 17 з них вже оголосила про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

"За завданням російських кураторів, так зване "мвд" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

"Крім того, фейкові правоохоронці обложили "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність", - додають в СБУ.

Також читайте: Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм

У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

Селіванов О.С. - заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. - начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. - начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. - перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. - начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. - заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. - начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України. СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: "директор" водоканалу, фейковий правоохоронець та "головна лікарка". ФОТО

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.