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Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" у Запорізькій області, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "главного управлєнія мвд по Запорожской області", і 17 з них вже оголосила про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

"За завданням російських кураторів, так зване "мвд" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

"Крім того, фейкові правоохоронці обложили "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність", - додають в СБУ.

Також читайте: Російські окупанти у Новій Каховці затримали свого ж колаборанта: займався розбоєм

У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Селіванов О.С. - заступник начальника "обласного" управління;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Кошель О.В. - начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Чудак В.В. - начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Ракитянський С.О. - перший заступник Бердянського міськвідділу;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Орлов В.В. - начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Аліпов О.Є. - заступник начальника Токмацького райвідділу;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Шопов С.П. - начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 02Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

Ідентифіковано всіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ у Запорізькій області, - СБУ 10

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України. СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: СБУ зібрала доказову базу про колаборантів на Херсонщині: "директор" водоканалу, фейковий правоохоронець та "головна лікарка". ФОТО

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Служби безпеки за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Автор: 

Запоріжжя (2291) СБУ (12921) Запорізька область (3706) державна зрада (1713) колабораціонізм (1168) підозра (782)


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Топ коментарі
+23
Это - классические менты. Приспособленцы. Продажные шкуры, как все менты, прокуроры, судьи
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09.08.2022 10:02
+17
Готовьтесь к смерти!
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09.08.2022 09:49
+9
Непогано СБУ попрацювало з такими як балицький- завсегдатай телеканалу ДоМ( який збудував Зеленський)...
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09.08.2022 10:13
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Готовьтесь к смерти!
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09.08.2022 09:49 Відповісти
Вот интересно, эти люди идейно мотивированы или обычные приспособленцы, которые точно знают, что мы, украинцы, не сможем вернуть эти территории?
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09.08.2022 09:53 Відповісти
Это - классические менты. Приспособленцы. Продажные шкуры, как все менты, прокуроры, судьи
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09.08.2022 10:02 Відповісти
З чого ти взяв що то менти? Там же в написано "областного"
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09.08.2022 11:23 Відповісти
да какие они менты... приспособленцы и продажные шкуры без принципов - да. вот юра митленко какой с него нахер мент
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10.08.2022 04:34 Відповісти
Там всього одна тварюка з українським прізвищем,а решта нащадки ,,пАнАєхавшей капацви!
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09.08.2022 10:13 Відповісти
Кошель, - теж українське прізвище.
Ракитянський, - схоже на єврейське. У євреїв багато прізвищ походять від назв населених пунктів. Саме це прізвище, - від назви https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&hl=uk&ei=uETyYqmMHo-nrgSA3YnYDw&gs_ssp=eJzj4tTP1TdIrzDNSDJg9OK72HBh34VdF3ZcbLqw98JWAJjSDcw&oq=%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5&gs_lcp=**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz Рокитне .
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09.08.2022 14:44 Відповісти
министр внутренних дел должен застрелиться,НО ЭТО же ставленник великого зеленого диджея,пардон !
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09.08.2022 19:57 Відповісти
как все это гидко, ненавижу
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09.08.2022 09:50 Відповісти
Алєксєй Сєліванов це ватажок "вєрного казачєства" яке до 2014 року діяло в Києві. Йому розбили морду тоді (є фото) і він втік на окуповану частину Донбасу, а тепер ось де виплив.
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09.08.2022 09:53 Відповісти
Є ще фото де цей Сєліванов разом з Бузиною в білогвардійський одностроях.
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09.08.2022 10:04 Відповісти
Точно! Ну, у вас і пам'ять! )))

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09.08.2022 14:47 Відповісти
Монастирський - на вихід?
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09.08.2022 09:53 Відповісти
Не являюсь сторонником Монастырского, но ради справедливости нужно учесть, что брали предателей на работу УКРАИНСКУЮ милицию (полицию) до Монастырсткого. А вот кадровиков, которые занимались их приемом на работу я бы к ответственности привлек. Даже тех, кто уже ушел на пенсион.
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09.08.2022 09:59 Відповісти
А чим тоді відрізняється ситуація зі звільненням Баканова і Венедіктової? Мотивація один до одного.
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09.08.2022 10:01 Відповісти
тут Авакова треба питати в першу чергу.
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09.08.2022 10:17 Відповісти
Тут ідея така. Баканов та Венедіктова обіймали свої посади ПЕВНИЙ ЧАС ще до війни. Вони своїх зрадників не викрили, і колаборанти вскрилися. Баканова та Венедіктову за це зняли. Якщо в Монастирського ЩЕ будуть масові, тоді і його геть.
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09.08.2022 12:43 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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09.08.2022 09:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZflzTcBSb_o&t=1s&ab_channel=X.Z. В окупованому куп'ягську мусорів пересадили на УАЗ патріот з Mitsubishi Outalnder. Покращання за покращанням
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09.08.2022 09:53 Відповісти
Козлы
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09.08.2022 09:56 Відповісти
менты
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09.08.2022 09:57 Відповісти
А чобу немає головного з опу
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09.08.2022 09:58 Відповісти
Гнид по Україні ще достатньо багато, не всіх ще викрито, але деяких дерзрадників суди відпускають під заставу, як це було в Черкасах, значить у нас у владі і політичній і судовій і правоохоронній досить багато таких зрадників, але їх ніхто навіть не чіпає, але у нас воєнний стан, а судять по законах мирного часу, все шиворіт на виворіт.
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09.08.2022 09:58 Відповісти
а коли за ними волочився парашут (розмовляли псячим) то нікого це навіть не насторожило, ага?
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09.08.2022 10:04 Відповісти
Зребільшого етнічні кацапи, тож нічого дивного
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09.08.2022 10:08 Відповісти
https://zabor.zp.ua/new/v-okkupirovannom-dneprorudnom-rossiyskiy-propagandist-zayavil-o-sozdanii-narodnoy-militsii-video
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09.08.2022 10:11 Відповісти
Непогано СБУ попрацювало з такими як балицький- завсегдатай телеканалу ДоМ( який збудував Зеленський)...
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09.08.2022 10:13 Відповісти
Зам.начальника полиции области! Охренеть! Вы там у себя в Киеве проверьте пожалуйста может пару замов министра тоже мечтают к руцким? Если серьезно: всю инспекцию по кадрам Запорожской области в отставку и без пенсии! Как они бл.работают, если зам.начальника полиции области - оборотень!
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09.08.2022 10:16 Відповісти
Кто-то говорил в МВС не нужен реформа или всё там чисто, я думаю там больше колоборантов чем СБУ и прокуратура вместе взятых 🔥
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09.08.2022 10:30 Відповісти
А це вже дискусійне питання.
Вони всі сміливо можуть посперечатися за перше місце.
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09.08.2022 20:21 Відповісти
А где рожа Авакова, реформировавшего полицию под этих ублюдков?
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09.08.2022 11:04 Відповісти
Ну а чё, обычные мусора
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09.08.2022 11:06 Відповісти
Мир тесен. Вижу своего бывшего одноклассника. Вечно больной юра, не ходивший в школу, пришел к успеху. Мамочка гордится сынком п..дарасом
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09.08.2022 11:33 Відповісти
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09.08.2022 11:39 Відповісти
А кто их посадит? Судьи в Запорожской области сами коллаборанты. Отделаются условными сроками, как всегда. А потом придется детям и внукам снова воевать. Если вина доказана - пожизненный срок. И хватит сопли жевать.
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09.08.2022 11:49 Відповісти
Всех ментов надо было давно через детектор лжи прогнать.
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09.08.2022 12:30 Відповісти
СБУ как всегда пиарится на "пэрэмогах" над шестерками....
Шо там Бойко, Мураев? Рабинович уже не гражданин и не в розыске....
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09.08.2022 12:36 Відповісти
Тільки фізичне знищення таких потвор , які зрадили , допоможе краіні ,
швидше очиститися від ціє колаборантськоі нечисті 😠
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09.08.2022 12:48 Відповісти
Цю мерзоту треба знешкодити!
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09.08.2022 18:19 Відповісти
Ментам все одно кому служити, аби бути при владі.
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09.08.2022 19:51 Відповісти
Не підозри їм треба повідомляти, а кожному по кулі. Називається отруєння свинцем.
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09.08.2022 20:18 Відповісти
 
 