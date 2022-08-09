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"Ви вже підписали свої смертні вироки", - листівки для зрадників від партизанів у Лисичанську. ФОТО
Партизани розклеїли в тимчасово окупованому Лисичанську листівки.
Фото листівок публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Партизани Луганщини нагадують, що кожного Лисичанського колаборанта та зрадника буде знайдено та покарано! Референдуму не буде, Лисичанськ - це Україна" - йдеться у повідомленні.
На одній з листівок - фото окупаційного "мера" Лисичанська Андрія Скорого. "Твоя смерть уже на порозі!!!", - написано під знімком.
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+19 Александр Чуднивец #474549
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Александр Чуднивец #474549
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