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Новини Фото Окуповані території
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"Ви вже підписали свої смертні вироки", - листівки для зрадників від партизанів у Лисичанську. ФОТО

Партизани розклеїли в тимчасово окупованому Лисичанську листівки.

Фото листівок публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Партизани Луганщини нагадують, що кожного Лисичанського колаборанта та зрадника буде знайдено та покарано! Референдуму не буде, Лисичанськ - це Україна" - йдеться у повідомленні.

На одній з листівок - фото окупаційного "мера" Лисичанська Андрія Скорого. "Твоя смерть уже на порозі!!!", - написано під знімком.

Також дивіться: "Бійся, окупанте!", - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки. ФОТО

Ви вже підписали свої смертні вироки, - листівки для зрадників від партизанів у Лисичанську 01
Ви вже підписали свої смертні вироки, - листівки для зрадників від партизанів у Лисичанську 02

Автор: 

Лисичанськ (315) партизани (193)


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Топ коментарі
+19
Українським партизанам-черговий респект...
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09.08.2022 11:10
+1
чому ари відступі не дали їм зброю?
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09.08.2022 11:31
+1
Вам так і доповіли, що зрою партизанам не дали?
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09.08.2022 12:05
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Українським партизанам-черговий респект...
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09.08.2022 11:10 Відповісти
чому ари відступі не дали їм зброю?
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09.08.2022 11:31 Відповісти
Вам так і доповіли, що зрою партизанам не дали?
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09.08.2022 12:05 Відповісти
а ви думаєте карати колаборантів будуть ременем чи кропивою?
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09.08.2022 14:16 Відповісти
Что за дерево, листья которого видны в правом верхнем углу первого снимка?
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09.08.2022 18:42 Відповісти
Схоже на акацію 🤔
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09.08.2022 18:51 Відповісти
Похоже на зизифус. (финик китайский). Но плодов не видно.
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09.08.2022 20:08 Відповісти
to akatsiaya. Finika u Lysychansku nema. I struktura lystya insha y nyh. U finika vona nesymetrychna, a v akatsii - symetrychna.
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10.08.2022 08:11 Відповісти
 
 