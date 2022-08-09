"Ви вже підписали свої смертні вироки", - листівки для зрадників від партизанів у Лисичанську. ФОТО

Партизани розклеїли в тимчасово окупованому Лисичанську листівки.

Фото листівок публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Партизани Луганщини нагадують, що кожного Лисичанського колаборанта та зрадника буде знайдено та покарано! Референдуму не буде, Лисичанськ - це Україна" - йдеться у повідомленні.

На одній з листівок - фото окупаційного "мера" Лисичанська Андрія Скорого. "Твоя смерть уже на порозі!!!", - написано під знімком.

Також дивіться: "Бійся, окупанте!", - в Білокуракиному на Луганщині партизани розклеїли патріотичні листівки. ФОТО



