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Новини Фото Війна
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Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Донеччині під ударом окупантів опинилися школа, пункт видачі гумдопомоги та мирні оселі - серед поранених дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, окупаційна армія здійснила 27 обстрілів мирних районів, 13 з них припало на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Поліцейські документують кожен російський воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, ворог бив по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски.

Також повідомляється, що російські війська застосували проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ "Град", "Ураган" і "Смерч".

Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
Минулої доби окупанти 13 разів били по Авдіївці, є загиблі та поранені, - Нацполіція 09

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17749) обстріл (29021) Нацполіція (15262) Донецька область (8754) Авдіївка (2342)


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09.08.2022 13:06 Відповісти
 
 