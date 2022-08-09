Понад 800 осіб евакуювали з окупованої Харківщини, серед них - 243 дитини, - ОВА. ФОТО
Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 наших громадян, з них - 243 дитини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківскьої ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку.
"Учергове дякуємо причетним до евакуації службам, представникам місцевого самоврядування, службовцям поліції, психологам ДСНС, медикам, працівникам ОВА. Величезна подяка нашим надзвичайним волонтерам: Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, "Спільна справа" та Червоний Хрест України. Саме завдяки нашим спільним зусиллям - жителям Харківщини вдалося повернутися під українські прапори", - зазначив Синєгубов.
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