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Новини Фото Війна
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Понад 800 осіб евакуювали з окупованої Харківщини, серед них - 243 дитини, - ОВА. ФОТО

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 809 наших громадян, з них - 243 дитини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківскьої ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку.

"Учергове дякуємо причетним до евакуації службам, представникам місцевого самоврядування, службовцям поліції, психологам ДСНС, медикам, працівникам ОВА. Величезна подяка нашим надзвичайним волонтерам: Helping to Leave, Eventroom, Way of Ukraine, Kharkiv Help, Etoc, "Спільна справа" та Червоний Хрест України. Саме завдяки нашим спільним зусиллям - жителям Харківщини вдалося повернутися під українські прапори", - зазначив Синєгубов.

Понад 800 осіб евакуювали з окупованої Харківщини, серед них - 243 дитини, - ОВА 01
Понад 800 осіб евакуювали з окупованої Харківщини, серед них - 243 дитини, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Донеччини протягом 8 серпня евакуювали майже 350 жителів

Автор: 

армія рф (17749) окупація (6740) Харківщина (6054) евакуація (2336)


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вот таких очень старых и одиноких жалко
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09.08.2022 11:45 Відповісти
А десятки тысяч детей из оккупир терр сейчас в рашинских интернатах и бомжатниках, потому что эвакуировать "не на часі та пошкодить економіці...."
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09.08.2022 12:25 Відповісти
А чому не евакуювали Бучу і тисячі дітей сиріт з Херсонської, Запорізької та інших областей?
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09.08.2022 14:37 Відповісти
 
 