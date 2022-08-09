Орбан ледь не потонув у Хорватії: його човен перекинувся. ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ледь не загинув під час відпочинку в Хорватії. Човен політика перекинувся. Орбана врятував журналіст.

Про це пише Slobodna Dalmacija, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

На вихідних Орбан із дружиною й охоронцем плавав на надувному човні у бухті біля острова Вис, коли човен тріснув і почав тонути.

Видання повідомляє, що на допомогу угорському прем'єру прийшов колишній журналіст Борис Вркіч.

"Його надувний човен зламався, тому я переправив його, його дружину та охоронця на берег. Вони були в хорошому настрої", - сказав Вркіч.

Читайте: "Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

Видання зазначає, що угорський прем’єр час від часу відпочиває на хорватському узбережжі попри те, що закликав співвітчизників більше відпочивати вдома.

"Більше Балатону, менше Адріатики", - заявляв він у липні 2020 року. Уже того року він порушив своє слово, бо невдовзі його спіймали під час відпустки на Млеті.

Також читайте: Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу