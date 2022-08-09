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Орбан ледь не потонув у Хорватії: його човен перекинувся. ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ледь не загинув під час відпочинку в Хорватії. Човен політика перекинувся. Орбана врятував журналіст.

Про це пише Slobodna Dalmacija, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

На вихідних Орбан із дружиною й охоронцем плавав на надувному човні у бухті біля острова Вис, коли човен тріснув і почав тонути.

Видання повідомляє, що на допомогу угорському прем'єру прийшов колишній журналіст Борис Вркіч.

"Його надувний човен зламався, тому я переправив його, його дружину та охоронця на берег. Вони були в хорошому настрої", - сказав Вркіч.

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Орбан ледь не потонув у Хорватії: його човен перекинувся 01

Видання зазначає, що угорський прем’єр час від часу відпочиває на хорватському узбережжі попри те, що закликав співвітчизників більше відпочивати вдома.

"Більше Балатону, менше Адріатики", - заявляв він у липні 2020 року. Уже того року він порушив своє слово, бо невдовзі його спіймали під час відпустки на Млеті.

Також читайте: Орбан збирається купити у Росії 700 млн куб. м газу

Автор: 

Угорщина (2336) Хорватія (301) Віктор Орбан (571)


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Топ коментарі
+81
таке як Орбан не тоне
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09.08.2022 12:24
+38
-Боря, ну навіщо!?
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09.08.2022 12:24
+37
Дружина не дуже гарна, в очках.
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09.08.2022 12:25
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таке як Орбан не тоне
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09.08.2022 12:24 Відповісти
тонеще більше лайно , як орбан.
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09.08.2022 12:33 Відповісти
визитка Буданов тут был..... выплыла или сработали аккуратно....
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09.08.2022 13:45 Відповісти
агент кремлядей
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09.08.2022 14:44 Відповісти
не с нашим то счастьем )))
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09.08.2022 15:31 Відповісти
-Боря, ну навіщо!?
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09.08.2022 12:24 Відповісти
З язика зняв)
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09.08.2022 12:49 Відповісти
***** яка
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09.08.2022 12:24 Відповісти
на жаль
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09.08.2022 12:24 Відповісти
Це було попередження вiд карми.
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09.08.2022 13:01 Відповісти
Схоже на те , що в човні сидять два пі@ ораси

Шкода , що не потонув , мабуть , тому що лайно не тоне 😠
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09.08.2022 12:25 Відповісти
Дружина не дуже гарна, в очках.
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09.08.2022 12:25 Відповісти
блт ты збл ))
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09.08.2022 13:54 Відповісти
То вона просто неголена.
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09.08.2022 14:14 Відповісти
😂😂😂😂🔥
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09.08.2022 15:18 Відповісти
Боріс, ти нє прав!
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09.08.2022 12:25 Відповісти
нажаль ******* був журналіст
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09.08.2022 12:25 Відповісти
спритний, да.. Україна висловлює глибоку стурбованість
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09.08.2022 16:35 Відповісти
Там такие телеса у Орбана оказывается, что не мудрено, что човен треснул. По фотографиям он мне казался стройнее)
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09.08.2022 12:27 Відповісти
Яке воно гидке. Меле, що Хорватія забрала землі у мадярів, а потім без мила в дупу їде на відпочинок до цієї прекрасної країни. Фу.
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09.08.2022 12:28 Відповісти
З човном все зрозуміло, а от шо за хвЕя біля нього?)))
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09.08.2022 12:28 Відповісти
Только что фотографию рассмотрел... Это дружина рядом с ним? Чудны дела твои, Господи...)))
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09.08.2022 12:28 Відповісти
шкода =(
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09.08.2022 12:29 Відповісти
А українське щастя було зовсім поруч. Шкода.
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09.08.2022 12:29 Відповісти
А шо він плавати не вміє чи його жінка тягла на дно?
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09.08.2022 12:31 Відповісти
А міг би стати - "хорошим Орбаном"
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Не те тріснуло, човна жалко.
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09.08.2022 12:31 Відповісти
Може," ледь" пропустимо?
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09.08.2022 12:32 Відповісти
Ні, змінити на "на жаль"
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09.08.2022 12:41 Відповісти
Цьому журналісту треба пику набити.
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09.08.2022 12:33 Відповісти
хто таке орбан? брат, сват, кум чи батько? що таке орбан? *****, *****, ***** аля аля аля.
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09.08.2022 12:33 Відповісти
Охоронець від дружини був у хорошому настрої, коли вони опинилися на березі..... Роби ще одну спробу...
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09.08.2022 12:34 Відповісти
Це було попередження. Орбану пора задуматись про своє нікчемне життя. Другого шансу може і не бути.
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09.08.2022 12:36 Відповісти
Тут у нас один "пацифист" відпочивав по десять разів на рік, а тепер хіба маєш, мусиш..
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09.08.2022 12:37 Відповісти
бл... нажаль
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09.08.2022 12:38 Відповісти
Егеж)) більше болотяного балатону))) субота, неділя автобани забиті мадяротою на Адріатику, на мадярах єдине що файно, майже у кожному селі аквапарк а балатон сраний лягушатник, лише заразу підхопити...
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09.08.2022 12:44 Відповісти
тупий журналюга

а міг би пристойно заробити, НІЧОГО не роблячи... українці б пристойно скинулись, думаю
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09.08.2022 12:46 Відповісти
дело было так 🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=4OrWfi7wfKM
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09.08.2022 12:49 Відповісти
Який дурень його врятував?
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09.08.2022 12:55 Відповісти
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09.08.2022 12:59 Відповісти
журналюга продажний..
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09.08.2022 13:00 Відповісти
надувний човен тріснув )) мабуть не тріснув, а скоріше був "хлопок" ) а журналісту навалять по повній, шоб не тинявся там де його не просять )
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09.08.2022 13:01 Відповісти
Предупреждение от путлера?
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09.08.2022 13:01 Відповісти
Это звоночек!!!! Овощ тоже в приметы не верил!
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09.08.2022 13:03 Відповісти
тупий піар
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09.08.2022 13:03 Відповісти
У кожної людини в житті були випадки, коли вона могла загинути просто так, по дурному через накладку кількох негативних моментів чи навіть через якусь прикрість.
Сьогодні, коли йде війна і в птаха смерті у розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо кожному, хто підсвідомо відчуває за собою помахи крил ангела-охоронця, буде багато нестерпнішою уява про власну загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на гірськолижному спуску, аніж від кулі ворожого снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по курсу літака з рашистською верхівкою з пуйлом на чолі.
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09.08.2022 13:07 Відповісти
Борис Вркіч-скотиняка,а не журналіст
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09.08.2022 13:08 Відповісти
Борис Вркич,что ж ты натворил!
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09.08.2022 13:09 Відповісти
Вркич, не трогай говно, мудило, оно и не тонет.
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09.08.2022 13:10 Відповісти
До служби на крейсері «москва» ще не готовий.
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09.08.2022 13:17 Відповісти
Я убью тебе лодочнік.....
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09.08.2022 13:18 Відповісти
Журналіст сволоч.
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09.08.2022 13:22 Відповісти
Ви хоч перевіряйте першождерело, перш ніж передруковувати новини з "жовтої преси". В першоджерелі нічого не сказано про "ледь не потонув", в нього просто зламався човен.
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09.08.2022 13:22 Відповісти
плаавать не не умею
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09.08.2022 13:23 Відповісти
я дуже розстроїяся , шкода шо не втонув
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09.08.2022 13:27 Відповісти
колись в цих угрів був керманич Міклош Хорті, на закаті в 1944 році засилав сватів до Черчиля, Сталіна. Дали йому титул регента. І був він адміралом. То з нього друзяки тевтони шуткували, ну який він адмірал, у Венгрії то моря немає, він таким відповідав, що починав службу в Австро венгерському флоті і( Хорватія була в складі АВІ)капітаном корабля. Цей приморочений угр теж виріщив скористуватись славою адмірала і ледь не втонув. Скоро буде тонути разом з корифанами з кремля
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09.08.2022 13:27 Відповісти
Була б "ой, яка сумна новина!", якби в заголовку не було слів "ледь не"...
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09.08.2022 13:31 Відповісти
Оце так халепа. Навіть цього толком зробити нездатний!
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09.08.2022 13:37 Відповісти
Очень жаль ,что этот мешок с гавном, Орбан не утонул!! Падла!
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09.08.2022 13:40 Відповісти
нажаль гівно не тоне
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09.08.2022 13:43 Відповісти
ну як так?
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09.08.2022 13:53 Відповісти
Это Орбану от кармы было последнее предупреждение. Впрочем жаль что не стал хорошим.
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09.08.2022 13:58 Відповісти
**********
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09.08.2022 14:06 Відповісти
Нах подавать надежду потом разочаровывать?
Мы этим в Украине сыты по горло.....
Все наши президенты, политики и депутаты это сначала надежда потом разочарование...
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09.08.2022 14:11 Відповісти
це ЗНАК
хоча воно не задумається...
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09.08.2022 14:11 Відповісти
Жаль,що не здох,гнида.
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09.08.2022 14:11 Відповісти
Жрать меньше надо, хотя венгерская салями конечно класс! Но есть вариант, что охранник днище просверлил, раз ему жинку торбан доверяет. Пока то се, спасали там, хлопец успел пистон пристроить. Всяко бывает.
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09.08.2022 14:15 Відповісти
ех жаль
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09.08.2022 14:24 Відповісти
*************
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09.08.2022 14:31 Відповісти
А без "ледь не" можна?
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09.08.2022 14:31 Відповісти
Орбан ледь не потонув у Хорватії

Наступного разу усе вийде, допоможуть!
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09.08.2022 14:37 Відповісти
Козел, журналіст
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09.08.2022 14:43 Відповісти
Фсб попрацювало. Човни просто так не ламаються. Наступного разу у нього відмовлять гальма у авто.
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09.08.2022 14:47 Відповісти
Как НАДУВНАЯ лодка может ТРЕСНУТЬ?
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09.08.2022 15:47 Відповісти
Орбану нема чого труситися. Другий закон Архімеда (гівно не тоне) ще ніхто не спростував.
І орбан не зможе.
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09.08.2022 15:49 Відповісти
Непотопляєме лайно.
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09.08.2022 16:01 Відповісти
журналист хренов
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09.08.2022 17:00 Відповісти
Ні... Вркіч
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09.08.2022 18:06 Відповісти
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чуть не погиб во время отдыха в Хорватии. Лодка политика перевернулась. Орбана спас журналист".

Журналюге объявить строгий выговор с занесением в "фанеру" (грудную клетку).
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09.08.2022 17:01 Відповісти
Ну это он зря
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09.08.2022 17:05 Відповісти
Прикро !
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09.08.2022 17:11 Відповісти
Это ему Знак Судьбы.
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09.08.2022 20:27 Відповісти
Журналізд не правий. Був шанс а він...
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10.08.2022 06:50 Відповісти
 
 