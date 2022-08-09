Орбан ледь не потонув у Хорватії: його човен перекинувся. ФОТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ледь не загинув під час відпочинку в Хорватії. Човен політика перекинувся. Орбана врятував журналіст.
Про це пише Slobodna Dalmacija, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
На вихідних Орбан із дружиною й охоронцем плавав на надувному човні у бухті біля острова Вис, коли човен тріснув і почав тонути.
Видання повідомляє, що на допомогу угорському прем'єру прийшов колишній журналіст Борис Вркіч.
"Його надувний човен зламався, тому я переправив його, його дружину та охоронця на берег. Вони були в хорошому настрої", - сказав Вркіч.
Видання зазначає, що угорський прем’єр час від часу відпочиває на хорватському узбережжі попри те, що закликав співвітчизників більше відпочивати вдома.
"Більше Балатону, менше Адріатики", - заявляв він у липні 2020 року. Уже того року він порушив своє слово, бо невдовзі його спіймали під час відпустки на Млеті.
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Шкода , що не потонув , мабуть , тому що лайно не тоне 😠
а міг би пристойно заробити, НІЧОГО не роблячи... українці б пристойно скинулись, думаю
https://www.youtube.com/watch?v=4OrWfi7wfKM
Сьогодні, коли йде війна і в птаха смерті у розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо кожному, хто підсвідомо відчуває за собою помахи крил ангела-охоронця, буде багато нестерпнішою уява про власну загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на гірськолижному спуску, аніж від кулі ворожого снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по курсу літака з рашистською верхівкою з пуйлом на чолі.
Мы этим в Украине сыты по горло.....
Все наши президенты, политики и депутаты это сначала надежда потом разочарование...
хоча воно не задумається...
Наступного разу усе вийде, допоможуть!
І орбан не зможе.
Журналюге объявить строгий выговор с занесением в "фанеру" (грудную клетку).