​Депутата Щастинської райради на Луганщині судитимуть за колабораціонізм, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Щастинської районної ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.



"Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений, фактично самоусунувшись від виконання повноважень депутата, у порушення вимог Конституції та Законів України, почав співпрацювати з представниками країни-агресора. У незаконно створеному окупаційною владою РФ органі він обійняв псевдопосаду "виконувача обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР", що діє у Щастинському районі Луганщини. Наразі виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційній адміністрації так званої "ЛНР", підконтрольній державі-агресору", - йдеться в повідомленні.

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