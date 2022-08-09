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​Депутата Щастинської райради на Луганщині судитимуть за колабораціонізм, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Щастинської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Щастинської районної ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений, фактично самоусунувшись від виконання повноважень депутата, у порушення вимог Конституції та Законів України, почав співпрацювати з представниками країни-агресора. У незаконно створеному окупаційною владою РФ органі він обійняв псевдопосаду "виконувача обов’язків голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР", що діє у Щастинському районі Луганщини. Наразі виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційній адміністрації так званої "ЛНР", підконтрольній державі-агресору", - йдеться в повідомленні.

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​Депутата Щастинської райради на Луганщині судитимуть за колабораціонізм, - Офіс Генпрокурора 01

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депутат (1781) державна зрада (1713) колабораціонізм (1168) Офіс Генпрокурора (3273) Луганська область (4891)


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прийшов час, за злочини подібного роду, не судити, а розстрілювати на місці
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09.08.2022 13:47 Відповісти
А как там дела по вопросу предательства Азовцев? А сдачи регионов Украины? А диверсанты в высших эшелонах по сей день ? Ты чей?
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09.08.2022 13:52 Відповісти
Що, засудять до страшенної кари - читати 20 раз Кобзаря?
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09.08.2022 13:59 Відповісти
кто тексти пише? район в районі.
хто на кому стояв?
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09.08.2022 14:44 Відповісти
Хочете вгадаю з першого разу з якої партії цей депутат?
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09.08.2022 14:46 Відповісти
От зробили б з ним, як зробили з покидьком СТРУКОМ - вбили,ще до приходу рашистів і питань не було б. Поки не почнуть цю мерзоту вбивати,нічого не зміниться.
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09.08.2022 15:00 Відповісти
 
 