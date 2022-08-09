ЗМІ окупантів повідомили про серію вибухів на аеродромі в захопленому Криму. ВІДЕО+ФОТО
ЗМІ окупантів повідомили про серію вибухів на аеродромі в захопленому Криму
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про вибухи на аеродромі повідомило зокрема видання "Вести Крым". Ймовірно, горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці.
Топ коментарі
+97 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар09.08.2022 16:31 Посилання
+89 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар09.08.2022 16:31 Посилання
+58 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар09.08.2022 16:32 Посилання
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вітаю українців із "десакралізацією" посконно русского Крыма !!!!!!!!!
отак потихенько,
"степ бай степ", херсонським степом через Перекоп крадеться песець до Крима та Севастополя - города рюзьскіх мряков
сьогодні видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сьогодні супер видатний День !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
деокупація Криму почалась !!!
ми чекали цього довгих 8 років !!!!!!!!!
Деоккупация Крыма официально началась?
Мы - не они.
Примушення до "жестів доброї волі" - ось що ми спостерігаємо.
ну що сказати...
"По аэродрому, по аэродрому...
Козлорылые обезьяны будут скулить...хоть путевки возвращай))))
Поблизу води бавовна швидше зростає!
Заболел
дуже багпто бидла дислокується
этого - это сигнал, что АС в Раше и прочие техногенные объекты могут , по неосторожности персонала ,,, могут загоретьс
«Около 15:20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», - заявили в ведомстве (цитата по https://t.me/rian_ru/173909 РИА Новости ).
https://www.fontanka.ru/2022/08/09/71556008/
Издание Крымская правда сообщает, что причиной взрывов на территории авиабазы в Новофёдоровке стал пожар при погрузке топлива
https://grodno24.com/2022/08/v-krymu-proizoshla-serii-vzryvov.html
що урюки, не знали що війна це не тільки ви, а й вас.
звикайте суки
https://twitter.com/i/status/1557023339197173762