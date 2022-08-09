ЗМІ окупантів повідомили про серію вибухів на аеродромі в захопленому Криму. ВІДЕО+ФОТО

ЗМІ окупантів повідомили про серію вибухів на аеродромі в захопленому Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про вибухи на аеродромі повідомило зокрема видання "Вести Крым". Ймовірно, горять склади з боєприпасами і злітна смуга в Новофедорівці.