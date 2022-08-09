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Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Поблизу кордону з Білоруссю прикордонники виявили схрон зброї, облаштований окупаційними військами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба 01

У ході перевірки місцевості, в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Ріпкинської громади, правоохоронці виявили та вилучили дерев’яний ящик з понад 1600 набоями калібру 5,45 мм, цинк з більш ніж чотирма сотнями набоїв калібру 7,62 мм, одну реактивну протитанкову гранату РПГ-22 та одну РПГ-26. Також у схроні виявили корпус гранати Ф-1 без запалу, три корпуси гранат РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, один підствольний гранатомет ГП-25, дві протитанкові міни з підривниками. Окрім боєприпасів, у сховку був і одяг військовослужбовців ЗС РФ.

Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба 02
Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба 03

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Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба 04

Знахідки правоохоронці вилучили. Фахівці перевірять зброю та боєприпаси на предмет придатності до застосування та передадуть на потреби Збройних Сил України.

Автор: 

армія рф (17749) Держприкордонслужба ДПСУ (6119) зброя (7522) Чернігівщина (1584)


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Видать касапье по гражданке тикало когда их и джавелинов начали жарить.
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09.08.2022 20:02 Відповісти
Скорее всего зашли, переоделись, всё оставили и ушли в глубь Украины.
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09.08.2022 22:41 Відповісти
***** собі
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09.08.2022 20:24 Відповісти
там ще має бути козляча шкіра. Вони точно переодяглись в перед втечею
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09.08.2022 22:32 Відповісти
По нинішнім ТРО-шним міркам навіть на адмінку не хватить . Це в селі у кожній хаті на кордоні з бульбашами. ЗИ: а де два запасних ствола до МГ-38/42? заникали?
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10.08.2022 02:11 Відповісти
За фото собачки отдельное спасибо!
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10.08.2022 02:28 Відповісти
Вообще-то хранить патроны в сточной трубе.....
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10.08.2022 10:12 Відповісти
 
 