Схрон боєприпасів і російської військової форми виявлений біля кордону з Білоруссю на Чернігівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Поблизу кордону з Білоруссю прикордонники виявили схрон зброї, облаштований окупаційними військами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході перевірки місцевості, в лісосмузі поблизу одного з населених пунктів Ріпкинської громади, правоохоронці виявили та вилучили дерев’яний ящик з понад 1600 набоями калібру 5,45 мм, цинк з більш ніж чотирма сотнями набоїв калібру 7,62 мм, одну реактивну протитанкову гранату РПГ-22 та одну РПГ-26. Також у схроні виявили корпус гранати Ф-1 без запалу, три корпуси гранат РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, один підствольний гранатомет ГП-25, дві протитанкові міни з підривниками. Окрім боєприпасів, у сховку був і одяг військовослужбовців ЗС РФ.





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Знахідки правоохоронці вилучили. Фахівці перевірять зброю та боєприпаси на предмет придатності до застосування та передадуть на потреби Збройних Сил України.